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Цены на проезд в Крыму могут повысить

Цены на проезд в Крыму могут повысить - РИА Новости Крым, 18.12.2024

Цены на проезд в Крыму могут повысить

Общественная палата (ОП) Крыма одобрила инициативу Ассоциации автомобильных перевозчиков региона об индексации тарифов на проезд в городском, пригородном и... РИА Новости Крым, 18.12.2024

2024-12-18T12:43

2024-12-18T12:43

2024-12-18T12:53

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Общественная палата (ОП) Крыма одобрила инициативу Ассоциации автомобильных перевозчиков региона об индексации тарифов на проезд в городском, пригородном и междугородном общественном транспорте. Об этом РИА Новости Крым рассказал председатель палаты Александр Форманчук по итогам заседания Совета ОП РК.По словам главы Общественной палаты Крыма, индексация тарифов на проезд – вынужденное решение, обусловленное рядом факторов, в первую очередь ростом цен на горюче-смазочные материалы и запчасти, а также необходимостью увеличить зарплаты водителей, механиков и других специалистов.В Ассоциации автомобильных перевозчиков отметили, что цены на проезд в общественном транспорте Крыма не увеличивались с 2022 года, а также указали, что в республике тарифы существенно ниже, чем в других регионах страны.Таким образом, в случае повышения тарифов проезд в городском транспорте обойдется крымчанам в 30 рублей при оплате картой и 35 рублей при расчете наличными.В то же время, по словам Форманчука, члены ОП Крыма высказали замечания по работе общественного транспорта в республике, обратив внимание перевозчиков на то, что с повышением тарифов должно и улучшиться качество обслуживания пассажиров. Эти замечания были внесены в протокол заседания, Общественная палата будет контролировать этот процесс, заверил председатель ОП.Вопрос индексации тарифов далее будет рассмотрен правительством республики.В Севастополе в свою очередь вопрос повышения платы за проезд на повестке дня не стоит, для его жителей в этом плане с нового года ничего не изменится, рассказали РИА Новости Крым в департаменте транспорта города. Там напомнили, что в октябре этого года тарифы уже повышались. Стоимость проезда в Севастополе при оплате картой сейчас составляет 30 рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ускорение инфляции в Севастополе: что подорожалоКак в Крыму решить проблему нехватки водителей автобусовЧто симферопольцы думают о ценах на проезд в маршрутках и троллейбусах

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