Названы три главных правила похудения
Диетолог Соломатина назвала три основных правила похудения
© Фото: pexels.comЕда
© Фото: pexels.com
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек - РИА Новости Крым. Отказ от сладких перекусов и вредных привычек поможет организму работать в оптимальном режиме и обрести желанную форму. Об этом рассказала диетолог Елена Соломатина в комментарии "Вечерней Москве".
"Переизбыток сахара и трансжиров может привести к набору веса. Например, некоторые люди часто перекусывают сладостями, но тот же сладкий чай с печеньем будет вызывать скачки сахара. По калориям человек съест мало, однако выделяемый инсулин все переработает в жир", — отметила врач.
Второй совет — грамотное выстраивание рациона. Проще говоря, организму должно быть достаточно белков, жиров, углеводов и клетчатки. Диетолог предлагает использовать "правило тарелки", где половину будут занимать зеленые овощи, четверть — гарнир, а еще одну четверть — белок (рыба, курица, индейка, кролик, телятина. Что касается красного мяса, то его специалист рекомендует употреблять не более двух раз в неделю.
И последнее правило — есть понемногу, но регулярно. Если съесть сразу большую порцию, то организм может переработать только половину, а вторую часть еды "отправить" в жир, что похудению способствовать точно не будет, заключила Соломатина.
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