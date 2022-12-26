https://crimea.ria.ru/20221226/nazvany-tri-glavnykh-pravila-pokhudeniya-1126130043.html

Названы три главных правила похудения

Названы три главных правила похудения - РИА Новости Крым, 26.12.2022

Названы три главных правила похудения

Отказ от сладких перекусов и вредных привычек поможет организму работать в оптимальном режиме и обрести желанную форму. Об этом рассказала диетолог Елена... РИА Новости Крым, 26.12.2022

2022-12-26T20:35

2022-12-26T20:35

2022-12-26T20:35

совет эксперта

вкусно и полезно

елена соломатина

здоровье

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек - РИА Новости Крым. Отказ от сладких перекусов и вредных привычек поможет организму работать в оптимальном режиме и обрести желанную форму. Об этом рассказала диетолог Елена Соломатина в комментарии "Вечерней Москве"."Переизбыток сахара и трансжиров может привести к набору веса. Например, некоторые люди часто перекусывают сладостями, но тот же сладкий чай с печеньем будет вызывать скачки сахара. По калориям человек съест мало, однако выделяемый инсулин все переработает в жир", — отметила врач.И последнее правило — есть понемногу, но регулярно. Если съесть сразу большую порцию, то организм может переработать только половину, а вторую часть еды "отправить" в жир, что похудению способствовать точно не будет, заключила Соломатина.Читайте также на РИА Новости Крым:Как не "лопнуть" в Новый год – 7 лайфхаков от диетологаДиетологи рассказали о самых вредных перекусахСекрет Оливье: краеведы узнали крымскую тайну французского ресторатора

https://crimea.ria.ru/20220208/skolko-nuzhno-spat-chtoby-pokhudet-1122309818.html

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2022

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совет эксперта, вкусно и полезно, елена соломатина, здоровье, общество