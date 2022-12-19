https://crimea.ria.ru/20221219/kak-ne-lopnut-v-novyy-god--7-layfkhakov-ot-dietologa-1125868460.html

Как не "лопнуть" в Новый год – 7 лайфхаков от диетолога

Как не "лопнуть" в Новый год – 7 лайфхаков от диетолога - РИА Новости Крым, 19.12.2022

Как не "лопнуть" в Новый год – 7 лайфхаков от диетолога

Новогоднее застолье ассоциируется, как правило, с излишествами. Однако праздник может принести не только кратковременную радость, но и длительную пользу, если... РИА Новости Крым, 19.12.2022

2022-12-19T07:57

2022-12-19T07:57

2022-12-19T07:57

радио "спутник в крыму"

крым

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михаил гинзбург

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Диетолог Гинзбург дал 7 советов, как сделать новогоднее застолье полезным для здоровья. Лайфхак 1: перекус до застолья Диетолог Гинзбург дал 7 советов, как сделать новогоднее застолье полезным для здоровья. Лайфхак 1: перекус до застолья audio/mpeg

Диетолог Гинзбург дал 7 советов, как сделать новогоднее застолье полезным для здоровья Диетолог Гинзбург дал 7 советов, как сделать новогоднее застолье полезным для здоровья audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Новогоднее застолье ассоциируется, как правило, с излишествами. Однако праздник может принести не только кратковременную радость, но и длительную пользу, если следовать нескольким простым советам относительно меню и приема пищи. В эфире радио "Спутник в Крыму" ими поделился доктор медицинских наук, диетолог Михаил Гинзбург.По словам специалиста, стремление к изысканным, вкусным продуктам и блюдам у человека формировалось тогда, "когда еды было мало". Это очень ресурсная еда в условиях дефицита питания, объясняет врач. Но сегодня пищевые инстинкты людей – желание есть больше жирного, сладкого, соленого – сохраняются уже в условиях изобилия. Разумеется, это не полезно.Но, если люди будут пытаться всегда есть исключительно то, что нужно для здоровья, то начнут испытывать душевную неудовлетворенность, которую психологи называют состоянием фрустрации – от этого пользы тоже мало, отмечает Гинзбург."Представьте, за праздничным столом у нас гречневая каша, мы наварили рыбы, есть сваренные куриные грудки, нарезаны овощи, у нас грубый хлеб... Вот как вам такое? Все здоровое, но грустное. Нет удовольствия", – заметил врач.И рекомендовал следующие лайфхаки, чтобы исправить ситуацию.Перекус до застольяПервый лайфхак – перекусить полезными продуктами перед застольем. Это может быть "рыбка, гречка, овощи, кефирчик", – говорит диетолог. Сам Гинзбург, по его собственным словам, именно так и делает всякий раз, когда ожидается праздничный прием пищи с неясными временными рамками "посиделок". В этом случае риск переесть, накинувшись на самые неполезные продукты, существенно снижается, отмечает врач.Не начинать с алкоголяВо время новогоднего застолья он рекомендует пить сухое красное вино, причем делать это медленно и в небольших количествах: 1-2 бокала на весь праздничный вечер. "Кому-то кажется мало, но это нормально. Это то, что человеку позволит "выжить", – заметил врач.Из неалкогольных напитков он советует подкисленные ягодные морсы, в частности клюквенный.Салатный балансЕще одно важное правило – обеспечить на новогоднем столе наличие "полезных" салатов наряду с двумя самыми популярными и самыми вредными – оливье и сельдью под шубой."Вредными их делает избыток майонеза. А для кого-то еще избыток колбасы или соли. Можно попытаться уменьшить закладку майонеза или использовать менее жирный. В "шубе" соленой должна быть только рыба. И надо пытаться использовать эти салаты поменьше, отдав предпочтение полезным. Это овощные нарезки, салаты витаминные, например из капусты, неплохо идут и традиционные осенние заготовки", – перечислил Гинзбург.Когда на тарелке уже достаточно "полезной еды", на краешек можно положить ложечку – другую "неполезных" салатов – в дегустационных количествах, которых хватит, чтобы получить удовольствие и окажется недостаточно, чтобы навредить здоровью, сказал врач.Жареного поменьшеКрайне мало пользы в жареном, особенно в мясе, которое так любят готовить на новогодний стол. Его количество должно быть минимальным, говорит Гинзбург. Причем есть такое мясо надо "понемножку и на относительно сытый желудок", советует врач.А еще лучше – выбрать альтернативу. Это рыба, которая "полезнее мяса по всем направлениям", и птица. Наиболее предпочтительный способ приготовления – это все же запекание и тушение вместо жарки, подчеркнул эксперт.Грубый хлеб вприкуску"Полезной еду делает грубый хлеб – бородинский, зерновой – они хорошо идут за новогодним толом", – говорит Гинзбург. Такой хлеб добавляет сытости, при этом обеспечивает поступление пищевых волокон, благодаря которым "все становится более полезным", пояснил он. Достаточно просто откусывать небольшой кусочек такого хлеба, чтобы "заесть" другую пищу.Двигательные паузыПосидели, поели – поговорили – поплясали – вышли на улицу – вернулись за стол. Именно так должны проходить "новогодние посиделки", то есть со сменой обстановки и с двигательными паузами, рекомендует Гинзбург.В этом случае с каждым очередным возвращением к еде аппетит будет уже не таким неуемным, каким был еще недавно, сказал диетолог.Не рисковатьТем, у кого есть заболевания печени, желчного пузыря, поджелудочной железы лучше отказаться от "жирного" праздничного стола, продолжив соблюдение диеты, рекомендует Гинзбург. Еще один вариант: "воспользоваться индивидуальными рекомендациями диетолога относительно того, как очень небольшие излишки сочетать с полезной пищей", добавил он.Ранее Михаил Гинзбург рассказывал, что от работы пищеварительной системы зависит не только физическое, но и эмоциональное здоровье человека. А потому, включая в свой ежедневный рацион некоторые продукты, можно существенно наладить свое самочувствие и настроение. Читайте также на РИА Новости Крым:Как сделать новогодние блюда менее вредными Что можно купить к новогоднему столу заранее - советы Роспотребнадзора Как создать новогоднее настроение, если не хочется праздника

https://crimea.ria.ru/20221207/chto-mozhno-kupit-k-novogodnemu-stolu-zaranee---sovety-rospotrebnadzora-1125717265.html

https://crimea.ria.ru/20221216/vrach-nazvala-zapreschennuyu-odezhdu-v-novogodnyuyu-noch-1125924842.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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