https://crimea.ria.ru/20221226/dietologi-rasskazali-o-samykh-vrednykh-perekusakh-1126091603.html
Диетологи рассказали о самых вредных перекусах
Диетологи рассказали о самых вредных перекусах - РИА Новости Крым, 26.12.2022
Диетологи рассказали о самых вредных перекусах
Большинство перекусов в виде снэков содержат обработанные углеводы и сахар. Они ведут к избытку жира в области живота и увеличению веса. РИА Новости Крым, 26.12.2022
2022-12-26T07:31
2022-12-26T07:31
2022-12-26T07:31
общество
здоровье
совет эксперта
вкусно и полезно
еда
мнения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/09/0f/1120871168_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_9fdef15095eecfdf598b70b127885c40.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек — РИА Новости Крым. Большинство перекусов в виде снэков содержат обработанные углеводы и сахар. Они ведут к избытку жира в области живота и увеличению веса.По мнению экспертов, к таким лжеполезным перекусам относятся протеиновые батончики и сухофрукты. Их состав угрожает фигуре и здоровью. Об этом сообщает американское издание She Finds.Хотя протеиновые батончики считаются полезным дополнением к любой диете, на самом деле в них много пустых калорий.Сухофрукты — еще один продукт, от которого следует отказаться, чтобы не полнеть. При сушке фрукты теряют большую часть питательных веществ. Обезвоженная пища содержит сахар и калории в высокой концентрации. Сухофрукты имеют очень много калорий и сахара, включая глюкозу и фруктозу.В избытке как глюкоза, так и фруктоза превращаются в жир и могут вызвать серьезные проблемы со здоровьем. Они грозят повышенным риском развития сердечных заболеваний, инсульта, заболеваний почек, проблем со зрением и нервных расстройств.Здоровым белковым перекусом могут стать горсть орехов, кусочек сыра или сваренное вкрутую яйцо.Читайте также на РИА Новости Крым:Как не "лопнуть" в Новый год – 7 лайфхаков от диетологаЧем опасно быстрое похудениеСо сладким и гаджетами, но в балансе – как помочь ребенку похудеть
https://crimea.ria.ru/20221210/vrach-nazvala-pravilnuyu-zimnyuyu-dietu-dlya-zhiteley-kryma-1125706160.html
https://crimea.ria.ru/20221206/kakuyu-opasnost-tayat-orekhi--ekspert-1125696423.html
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/09/0f/1120871168_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_67032757dc9454ae515e2fcd2c38a3ae.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье, совет эксперта, вкусно и полезно, еда, мнения
Диетологи рассказали о самых вредных перекусах
Вредные "полезности": от каких топовых перекусов лучше отказаться
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек — РИА Новости Крым. Большинство перекусов в виде снэков содержат обработанные углеводы и сахар. Они ведут к избытку жира в области живота и увеличению веса.
По мнению экспертов, к таким лжеполезным перекусам относятся протеиновые батончики и сухофрукты. Их состав угрожает фигуре и здоровью. Об этом сообщает
американское издание She Finds.
Хотя протеиновые батончики считаются полезным дополнением к любой диете, на самом деле в них много пустых калорий.
"Протеиновые батончики часто содержат много сахара и обработанных жиров, что делает их ближе к конфетам, чем к здоровой пище. Инсулин работает, чтобы не допустить попадания избытка глюкозы в кровоток, что приводит к появлению внутреннего жира", — предупредила диетолог Хайди Моретти.
Сухофрукты — еще один продукт, от которого следует отказаться, чтобы не полнеть. При сушке фрукты теряют большую часть питательных веществ. Обезвоженная пища содержит сахар и калории в высокой концентрации. Сухофрукты имеют очень много калорий и сахара, включая глюкозу и фруктозу.
В избытке как глюкоза, так и фруктоза превращаются в жир и могут вызвать серьезные проблемы со здоровьем. Они грозят повышенным риском развития сердечных заболеваний, инсульта, заболеваний почек, проблем со зрением и нервных расстройств.
Здоровым белковым перекусом могут стать горсть орехов, кусочек сыра или сваренное вкрутую яйцо.
Читайте также на РИА Новости Крым: