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Диетологи рассказали о самых вредных перекусах - РИА Новости Крым, 26.12.2022
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Диетологи рассказали о самых вредных перекусах
Диетологи рассказали о самых вредных перекусах - РИА Новости Крым, 26.12.2022
Диетологи рассказали о самых вредных перекусах
Большинство перекусов в виде снэков содержат обработанные углеводы и сахар. Они ведут к избытку жира в области живота и увеличению веса. РИА Новости Крым, 26.12.2022
2022-12-26T07:31
2022-12-26T07:31
общество
здоровье
совет эксперта
вкусно и полезно
еда
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек — РИА Новости Крым. Большинство перекусов в виде снэков содержат обработанные углеводы и сахар. Они ведут к избытку жира в области живота и увеличению веса.По мнению экспертов, к таким лжеполезным перекусам относятся протеиновые батончики и сухофрукты. Их состав угрожает фигуре и здоровью. Об этом сообщает американское издание She Finds.Хотя протеиновые батончики считаются полезным дополнением к любой диете, на самом деле в них много пустых калорий.Сухофрукты — еще один продукт, от которого следует отказаться, чтобы не полнеть. При сушке фрукты теряют большую часть питательных веществ. Обезвоженная пища содержит сахар и калории в высокой концентрации. Сухофрукты имеют очень много калорий и сахара, включая глюкозу и фруктозу.В избытке как глюкоза, так и фруктоза превращаются в жир и могут вызвать серьезные проблемы со здоровьем. Они грозят повышенным риском развития сердечных заболеваний, инсульта, заболеваний почек, проблем со зрением и нервных расстройств.Здоровым белковым перекусом могут стать горсть орехов, кусочек сыра или сваренное вкрутую яйцо.Читайте также на РИА Новости Крым:Как не "лопнуть" в Новый год – 7 лайфхаков от диетологаЧем опасно быстрое похудениеСо сладким и гаджетами, но в балансе – как помочь ребенку похудеть
https://crimea.ria.ru/20221210/vrach-nazvala-pravilnuyu-zimnyuyu-dietu-dlya-zhiteley-kryma-1125706160.html
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общество, здоровье, совет эксперта, вкусно и полезно, еда, мнения
Диетологи рассказали о самых вредных перекусах

Вредные "полезности": от каких топовых перекусов лучше отказаться

07:31 26.12.2022
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанксухофрукты
сухофрукты - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек — РИА Новости Крым. Большинство перекусов в виде снэков содержат обработанные углеводы и сахар. Они ведут к избытку жира в области живота и увеличению веса.
По мнению экспертов, к таким лжеполезным перекусам относятся протеиновые батончики и сухофрукты. Их состав угрожает фигуре и здоровью. Об этом сообщает американское издание She Finds.
Хотя протеиновые батончики считаются полезным дополнением к любой диете, на самом деле в них много пустых калорий.
Борщ
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"Протеиновые батончики часто содержат много сахара и обработанных жиров, что делает их ближе к конфетам, чем к здоровой пище. Инсулин работает, чтобы не допустить попадания избытка глюкозы в кровоток, что приводит к появлению внутреннего жира", — предупредила диетолог Хайди Моретти.
Сухофрукты — еще один продукт, от которого следует отказаться, чтобы не полнеть. При сушке фрукты теряют большую часть питательных веществ. Обезвоженная пища содержит сахар и калории в высокой концентрации. Сухофрукты имеют очень много калорий и сахара, включая глюкозу и фруктозу.
В избытке как глюкоза, так и фруктоза превращаются в жир и могут вызвать серьезные проблемы со здоровьем. Они грозят повышенным риском развития сердечных заболеваний, инсульта, заболеваний почек, проблем со зрением и нервных расстройств.
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