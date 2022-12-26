https://crimea.ria.ru/20221226/dietologi-rasskazali-o-samykh-vrednykh-perekusakh-1126091603.html

Диетологи рассказали о самых вредных перекусах

Диетологи рассказали о самых вредных перекусах - РИА Новости Крым, 26.12.2022

Диетологи рассказали о самых вредных перекусах

Большинство перекусов в виде снэков содержат обработанные углеводы и сахар. Они ведут к избытку жира в области живота и увеличению веса. РИА Новости Крым, 26.12.2022

2022-12-26T07:31

2022-12-26T07:31

2022-12-26T07:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек — РИА Новости Крым. Большинство перекусов в виде снэков содержат обработанные углеводы и сахар. Они ведут к избытку жира в области живота и увеличению веса.По мнению экспертов, к таким лжеполезным перекусам относятся протеиновые батончики и сухофрукты. Их состав угрожает фигуре и здоровью. Об этом сообщает американское издание She Finds.Хотя протеиновые батончики считаются полезным дополнением к любой диете, на самом деле в них много пустых калорий.Сухофрукты — еще один продукт, от которого следует отказаться, чтобы не полнеть. При сушке фрукты теряют большую часть питательных веществ. Обезвоженная пища содержит сахар и калории в высокой концентрации. Сухофрукты имеют очень много калорий и сахара, включая глюкозу и фруктозу.В избытке как глюкоза, так и фруктоза превращаются в жир и могут вызвать серьезные проблемы со здоровьем. Они грозят повышенным риском развития сердечных заболеваний, инсульта, заболеваний почек, проблем со зрением и нервных расстройств.Здоровым белковым перекусом могут стать горсть орехов, кусочек сыра или сваренное вкрутую яйцо.Читайте также на РИА Новости Крым:Как не "лопнуть" в Новый год – 7 лайфхаков от диетологаЧем опасно быстрое похудениеСо сладким и гаджетами, но в балансе – как помочь ребенку похудеть

https://crimea.ria.ru/20221210/vrach-nazvala-pravilnuyu-zimnyuyu-dietu-dlya-zhiteley-kryma-1125706160.html

https://crimea.ria.ru/20221206/kakuyu-opasnost-tayat-orekhi--ekspert-1125696423.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, здоровье, совет эксперта, вкусно и полезно, еда, мнения