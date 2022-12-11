Рейтинг@Mail.ru
Со сладким и гаджетами, но в балансе – как помочь ребенку похудеть - РИА Новости Крым, 11.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221211/so-sladkim-i-gadzhetami-no-v-balanse--kak-pomoch-rebenku-pokhudet-1125805478.html
Со сладким и гаджетами, но в балансе – как помочь ребенку похудеть
Со сладким и гаджетами, но в балансе – как помочь ребенку похудеть - РИА Новости Крым, 11.12.2022
Со сладким и гаджетами, но в балансе – как помочь ребенку похудеть
Засилье гаджетов снизило физическую активность детей, а лишний вес в подростковом возрасте приобретает массовый характер. Он наблюдается у 10-30% учеников... РИА Новости Крым, 11.12.2022
2022-12-11T17:34
2022-12-11T17:34
здоровье
общество
зож
совет эксперта
вкусно и полезно
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110036/93/1100369363_0:229:2828:1820_1920x0_80_0_0_a866835fe8829a9b88ff3a8cad12f243.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек — РИА Новости Крым. Засилье гаджетов снизило физическую активность детей, а лишний вес в подростковом возрасте приобретает массовый характер. Он наблюдается у 10-30% учеников начальной школы и у каждого четвертого подростка. Диетолог дает рекомендации, как помочь детям похудеть.Чем грозит детская полнота"Полнота не только не красит, но и несет вред физическому и психическому здоровью ребенка. На фоне ожирения у школьника могут развиться метаболический синдром: сахарный диабет второго типа, артериальная гипертензия, проблемы с почками и даже ранний атеросклероз. Лишний вес — огромная нагрузка на суставы и позвоночник. Толстым детям достается от сверстников, а это закладывает комплексы на всю жизнь", – цитирует "АиФ" научного сотрудника отделения персонализированной диетотерапии Клиники ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии" Татьяну Залетову.Из-за чего толстеют детиПо словам врача, набору веса способствуют: вредные пищевые привычки, пассивный образ жизни, повышенная тревожность и нехватка знаний. Первое, что нужно сделать, это сбалансировать рацион.Что делатьНеобходимо сократить размер порции и калорийность, а также ввести питание по времени. Зачастую в переедании виноваты неучтенные перекусы. Промежуток между едой нужно увеличивать постепенно, но питание должно быть 4-5-разовым.Также нельзя полностью лишать детей сладкого, а пить лучше чистую воду и чай. Увеличивайте количество несладкой жидкости до нормы, это обеспечит нормальное функционирование обмена веществ.Рекомендуется есть всей семьей и красиво сервировать стол. Что еще учестьЕще важно, чтобы ребенок рано ложился и высыпался. Во время сна с полуночи и до трех часов утра в организме вырабатывается гормон роста, который активизирует процесс сжигания жиров.Нужно добавить ребенку активности и ограничить время с гаджетами одним-двумя часами в день. Также не помешает закрепить за чадом домашние обязанности: протирать пыль или мыть пол — тоже трата энергии. А самый главный залог успеха – подавать ребенку достойный пример.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие продукты помогут улучшить пищеварение и настроение – экспертКак не отравиться крымским чаем: советы от врачаВрач назвала правильную зимнюю диету для жителей Крыма
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110036/93/1100369363_49:0:2780:2048_1920x0_80_0_0_6d341699aeae1052788bf7edc96085b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
здоровье, общество, зож, совет эксперта, вкусно и полезно
Со сладким и гаджетами, но в балансе – как помочь ребенку похудеть

Диетолог дает рекомендации: как помочь ребенку похудеть

17:34 11.12.2022
 
© Петр Чернов / Перейти в фотобанкБлаготворительная социальная акция "Мак Хэппи День" в ресторане "Макдоналдс" на Пушкинской площади
Благотворительная социальная акция Мак Хэппи День в ресторане Макдоналдс на Пушкинской площади
© Петр Чернов
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек — РИА Новости Крым. Засилье гаджетов снизило физическую активность детей, а лишний вес в подростковом возрасте приобретает массовый характер. Он наблюдается у 10-30% учеников начальной школы и у каждого четвертого подростка. Диетолог дает рекомендации, как помочь детям похудеть.

Чем грозит детская полнота

"Полнота не только не красит, но и несет вред физическому и психическому здоровью ребенка. На фоне ожирения у школьника могут развиться метаболический синдром: сахарный диабет второго типа, артериальная гипертензия, проблемы с почками и даже ранний атеросклероз. Лишний вес — огромная нагрузка на суставы и позвоночник. Толстым детям достается от сверстников, а это закладывает комплексы на всю жизнь", – цитирует "АиФ" научного сотрудника отделения персонализированной диетотерапии Клиники ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии" Татьяну Залетову.

Из-за чего толстеют дети

По словам врача, набору веса способствуют: вредные пищевые привычки, пассивный образ жизни, повышенная тревожность и нехватка знаний. Первое, что нужно сделать, это сбалансировать рацион.

Что делать

"Важен правильный баланс всех ингредиентов: белков, жиров, углеводов. Но, прежде всего, растущему организму необходим белок — поэтому о вегетарианстве речи не идет. Также детям нужно много кальция — для костей. Но вместо жирного молока покупайте то, в котором понижено содержание жира, мясо и сосиски замените постной индейкой и рыбой, а вместо булочек давайте цельнозерновые каши и хлеб с отрубями", – советует специалист.
Необходимо сократить размер порции и калорийность, а также ввести питание по времени. Зачастую в переедании виноваты неучтенные перекусы. Промежуток между едой нужно увеличивать постепенно, но питание должно быть 4-5-разовым.
Также нельзя полностью лишать детей сладкого, а пить лучше чистую воду и чай. Увеличивайте количество несладкой жидкости до нормы, это обеспечит нормальное функционирование обмена веществ.
Рекомендуется есть всей семьей и красиво сервировать стол.

Что еще учесть

Еще важно, чтобы ребенок рано ложился и высыпался. Во время сна с полуночи и до трех часов утра в организме вырабатывается гормон роста, который активизирует процесс сжигания жиров.
Нужно добавить ребенку активности и ограничить время с гаджетами одним-двумя часами в день. Также не помешает закрепить за чадом домашние обязанности: протирать пыль или мыть пол — тоже трата энергии. А самый главный залог успеха – подавать ребенку достойный пример.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Какие продукты помогут улучшить пищеварение и настроение – эксперт
Как не отравиться крымским чаем: советы от врача
Врач назвала правильную зимнюю диету для жителей Крыма
 
ЗдоровьеОбществоЗОЖСовет экспертаВкусно и полезно
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:48Кубанские спасатели в седьмой раз сняли с дерева одного и того же кота
18:28Эксперт объяснил тактику США по Крыму: "проверяют наш болевой порог"
17:52В Крыму отремонтировали 165 км дорог в рамках нацпроекта
17:34Со сладким и гаджетами, но в балансе – как помочь ребенку похудеть
16:59Газовый хаб и Украина: о чем говорили Путин и Эрдоган
16:24Качественные фильмы о природе Крыма помогут ее сохранению — ученые
16:02Знаменитый советский разведчик скончался в возрасте 93 лет
15:45Состояние раненых при обстреле базы отдыха в Мелитополе – данные властей
15:36Кремль об отношениях РФ и Запада: это уже конфронтация
14:38Как коммунальщики готовят Симферополь к зиме
14:22Уничтоженные артбатареи и перехваченные снаряды – сводка СВО за сутки
14:09Российские войска заняли более выгодные рубежи в Донбассе – МО
13:45Реставраторы закончили девять объектов в Ханском дворце Бахчисарая
12:55Политолог одним словом описал итоги вручения Нобелевской премии мира
12:10COVID-19 в Крыму и Севастополе: данные за сутки
11:27Если жизнь подложила лимон: как цитрусы растут в Крыму
10:44Эрдоган пытается "продавить" Россию: эксперт о заторе танкеров в Босфоре
10:05Правила "расхламления": как навести порядок в квартире к Новому году
09:07Когда в Симферополе закончат благоустройство дворов многоквартирных домов
08:39Почти треть россиян страдают от повышенного давления – кардиолог
Лента новостейМолния