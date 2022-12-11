https://crimea.ria.ru/20221211/so-sladkim-i-gadzhetami-no-v-balanse--kak-pomoch-rebenku-pokhudet-1125805478.html
Со сладким и гаджетами, но в балансе – как помочь ребенку похудеть
Со сладким и гаджетами, но в балансе – как помочь ребенку похудеть - РИА Новости Крым, 11.12.2022
Со сладким и гаджетами, но в балансе – как помочь ребенку похудеть
Засилье гаджетов снизило физическую активность детей, а лишний вес в подростковом возрасте приобретает массовый характер. Он наблюдается у 10-30% учеников... РИА Новости Крым, 11.12.2022
2022-12-11T17:34
2022-12-11T17:34
2022-12-11T17:34
здоровье
общество
зож
совет эксперта
вкусно и полезно
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110036/93/1100369363_0:229:2828:1820_1920x0_80_0_0_a866835fe8829a9b88ff3a8cad12f243.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек — РИА Новости Крым. Засилье гаджетов снизило физическую активность детей, а лишний вес в подростковом возрасте приобретает массовый характер. Он наблюдается у 10-30% учеников начальной школы и у каждого четвертого подростка. Диетолог дает рекомендации, как помочь детям похудеть.Чем грозит детская полнота"Полнота не только не красит, но и несет вред физическому и психическому здоровью ребенка. На фоне ожирения у школьника могут развиться метаболический синдром: сахарный диабет второго типа, артериальная гипертензия, проблемы с почками и даже ранний атеросклероз. Лишний вес — огромная нагрузка на суставы и позвоночник. Толстым детям достается от сверстников, а это закладывает комплексы на всю жизнь", – цитирует "АиФ" научного сотрудника отделения персонализированной диетотерапии Клиники ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии" Татьяну Залетову.Из-за чего толстеют детиПо словам врача, набору веса способствуют: вредные пищевые привычки, пассивный образ жизни, повышенная тревожность и нехватка знаний. Первое, что нужно сделать, это сбалансировать рацион.Что делатьНеобходимо сократить размер порции и калорийность, а также ввести питание по времени. Зачастую в переедании виноваты неучтенные перекусы. Промежуток между едой нужно увеличивать постепенно, но питание должно быть 4-5-разовым.Также нельзя полностью лишать детей сладкого, а пить лучше чистую воду и чай. Увеличивайте количество несладкой жидкости до нормы, это обеспечит нормальное функционирование обмена веществ.Рекомендуется есть всей семьей и красиво сервировать стол. Что еще учестьЕще важно, чтобы ребенок рано ложился и высыпался. Во время сна с полуночи и до трех часов утра в организме вырабатывается гормон роста, который активизирует процесс сжигания жиров.Нужно добавить ребенку активности и ограничить время с гаджетами одним-двумя часами в день. Также не помешает закрепить за чадом домашние обязанности: протирать пыль или мыть пол — тоже трата энергии. А самый главный залог успеха – подавать ребенку достойный пример.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие продукты помогут улучшить пищеварение и настроение – экспертКак не отравиться крымским чаем: советы от врачаВрач назвала правильную зимнюю диету для жителей Крыма
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110036/93/1100369363_49:0:2780:2048_1920x0_80_0_0_6d341699aeae1052788bf7edc96085b6.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье, общество, зож, совет эксперта, вкусно и полезно
Со сладким и гаджетами, но в балансе – как помочь ребенку похудеть
Диетолог дает рекомендации: как помочь ребенку похудеть
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек — РИА Новости Крым. Засилье гаджетов снизило физическую активность детей, а лишний вес в подростковом возрасте приобретает массовый характер. Он наблюдается у 10-30% учеников начальной школы и у каждого четвертого подростка. Диетолог дает рекомендации, как помочь детям похудеть.
Чем грозит детская полнота
"Полнота не только не красит, но и несет вред физическому и психическому здоровью ребенка. На фоне ожирения у школьника могут развиться метаболический синдром: сахарный диабет второго типа, артериальная гипертензия, проблемы с почками и даже ранний атеросклероз. Лишний вес — огромная нагрузка на суставы и позвоночник. Толстым детям достается от сверстников, а это закладывает комплексы на всю жизнь", – цитирует "АиФ"
научного сотрудника отделения персонализированной диетотерапии Клиники ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии" Татьяну Залетову.
Из-за чего толстеют дети
По словам врача, набору веса способствуют: вредные пищевые привычки, пассивный образ жизни, повышенная тревожность и нехватка знаний. Первое, что нужно сделать, это сбалансировать рацион.
Что делать
"Важен правильный баланс всех ингредиентов: белков, жиров, углеводов. Но, прежде всего, растущему организму необходим белок — поэтому о вегетарианстве речи не идет. Также детям нужно много кальция — для костей. Но вместо жирного молока покупайте то, в котором понижено содержание жира, мясо и сосиски замените постной индейкой и рыбой, а вместо булочек давайте цельнозерновые каши и хлеб с отрубями", – советует специалист.
Необходимо сократить размер порции и калорийность, а также ввести питание по времени. Зачастую в переедании виноваты неучтенные перекусы. Промежуток между едой нужно увеличивать постепенно, но питание должно быть 4-5-разовым.
Также нельзя полностью лишать детей сладкого, а пить лучше чистую воду и чай. Увеличивайте количество несладкой жидкости до нормы, это обеспечит нормальное функционирование обмена веществ.
Рекомендуется есть всей семьей и красиво сервировать стол.
Что еще учесть
Еще важно, чтобы ребенок рано ложился и высыпался. Во время сна с полуночи и до трех часов утра в организме вырабатывается гормон роста, который активизирует процесс сжигания жиров.
Нужно добавить ребенку активности и ограничить время с гаджетами одним-двумя часами в день. Также не помешает закрепить за чадом домашние обязанности: протирать пыль или мыть пол — тоже трата энергии. А самый главный залог успеха – подавать ребенку достойный пример.
Читайте также на РИА Новости Крым: