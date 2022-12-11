https://crimea.ria.ru/20221211/so-sladkim-i-gadzhetami-no-v-balanse--kak-pomoch-rebenku-pokhudet-1125805478.html

Со сладким и гаджетами, но в балансе – как помочь ребенку похудеть

Со сладким и гаджетами, но в балансе – как помочь ребенку похудеть - РИА Новости Крым, 11.12.2022

Со сладким и гаджетами, но в балансе – как помочь ребенку похудеть

Засилье гаджетов снизило физическую активность детей, а лишний вес в подростковом возрасте приобретает массовый характер. Он наблюдается у 10-30% учеников... РИА Новости Крым, 11.12.2022

2022-12-11T17:34

2022-12-11T17:34

2022-12-11T17:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек — РИА Новости Крым. Засилье гаджетов снизило физическую активность детей, а лишний вес в подростковом возрасте приобретает массовый характер. Он наблюдается у 10-30% учеников начальной школы и у каждого четвертого подростка. Диетолог дает рекомендации, как помочь детям похудеть.Чем грозит детская полнота"Полнота не только не красит, но и несет вред физическому и психическому здоровью ребенка. На фоне ожирения у школьника могут развиться метаболический синдром: сахарный диабет второго типа, артериальная гипертензия, проблемы с почками и даже ранний атеросклероз. Лишний вес — огромная нагрузка на суставы и позвоночник. Толстым детям достается от сверстников, а это закладывает комплексы на всю жизнь", – цитирует "АиФ" научного сотрудника отделения персонализированной диетотерапии Клиники ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии" Татьяну Залетову.Из-за чего толстеют детиПо словам врача, набору веса способствуют: вредные пищевые привычки, пассивный образ жизни, повышенная тревожность и нехватка знаний. Первое, что нужно сделать, это сбалансировать рацион.Что делатьНеобходимо сократить размер порции и калорийность, а также ввести питание по времени. Зачастую в переедании виноваты неучтенные перекусы. Промежуток между едой нужно увеличивать постепенно, но питание должно быть 4-5-разовым.Также нельзя полностью лишать детей сладкого, а пить лучше чистую воду и чай. Увеличивайте количество несладкой жидкости до нормы, это обеспечит нормальное функционирование обмена веществ.Рекомендуется есть всей семьей и красиво сервировать стол. Что еще учестьЕще важно, чтобы ребенок рано ложился и высыпался. Во время сна с полуночи и до трех часов утра в организме вырабатывается гормон роста, который активизирует процесс сжигания жиров.Нужно добавить ребенку активности и ограничить время с гаджетами одним-двумя часами в день. Также не помешает закрепить за чадом домашние обязанности: протирать пыль или мыть пол — тоже трата энергии. А самый главный залог успеха – подавать ребенку достойный пример.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие продукты помогут улучшить пищеварение и настроение – экспертКак не отравиться крымским чаем: советы от врачаВрач назвала правильную зимнюю диету для жителей Крыма

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье, общество, зож, совет эксперта, вкусно и полезно