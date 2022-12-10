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Врач назвала правильную зимнюю диету для жителей Крыма - РИА Новости Крым, 10.12.2022
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Врач назвала правильную зимнюю диету для жителей Крыма
Врач назвала правильную зимнюю диету для жителей Крыма - РИА Новости Крым, 10.12.2022
Врач назвала правильную зимнюю диету для жителей Крыма
Характерная для зимнего Крыма бесснежная холодная погода с туманами, осадками и ветрами является самой опасной, поэтому сейчас особенно важно позаботиться о... РИА Новости Крым, 10.12.2022
2022-12-10T19:49
2022-12-10T19:49
радио "спутник в крыму"
общество
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здоровье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости Крым. Характерная для зимнего Крыма бесснежная холодная погода с туманами, осадками и ветрами является самой опасной, поэтому сейчас особенно важно позаботиться о здоровье. Как повысить иммунитет с помощью правильного рациона в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала врач-методист Центра медицинской профилактики Вера Павлова."В условиях крымской зимы хорошо себя чувствуют вирусы, и к концу декабря мы традиционно наблюдаем рост заболеваемости гриппом, ОРВИ и ОРЗ. Поэтому наша задача поддержать внутренние резервы организма", - говорит врач.Для этого она советует добавить в меню "зимние" блюда: теплые тушеные или запеченные овощи вместо свежих, горячие супы, животные жиры, в том числе сало – в небольших количествах этот продукт очень полезен, постное мясо и мясо не водоплавающих птиц, а тяжелым для организма морепродуктам лучше предпочесть тушеную или вареную морскую рыбу.Кроме того, доктор подчеркивает важность употребления зелени, а также сезонных овощей и фруктов – местные яблоки и груши содержат большое количество витаминов и близки крымчанам по микроэлементному составу, не следует игнорировать и свеклу, морковь, капусту."Еще один хороший источник витаминов для тех, у кого нет аллергии – цитрусовые. Но следует учитывать, что для транспортировки их обрабатывают воском и другими составами. Если яблоки мы обычно моем, то мандарины и апельсины часто просто чистим и едим. Это не правильно. Их тоже нужно мыть", - советует Павлова.Что касается напитков, лучший выбор в холодное время года – горячие чаи, в том числе травяные. Магазинные соки следует разбавить водой, чтобы снизить концентрацию сахара, а лучше и вовсе отказаться от них в пользу витаминных домашних фрешей, морсов и компотов. Алкоголь лучше полностью исключить: "Выпивший человек теряет способность трезво воспринимать температурный режим и может переохладиться", - поясняет специалист.Также доктор советует одеваться по сезону: "Учитывая специфичность крымской зимы, шуба и валенки не подойдут. Плохо как переохладится, так и вспотеть. При крымском климате важны непродуваемость и непромокаемость одежды, и многослойность – чтобы снять что-то лишнее, если жарко, и надеть, если холодно. Также желательны запасные сухие носки и сухая обувь на работе", - советует Павлова.Ранее врач-эндокринолог Зухра Павлова объяснила, что делать при первых признаках простуды.Читайте также на РИА Новости Крым:Как не отравиться крымским чаем: советы от врачаКак не заболеть зимой – неожиданные советы психологаДиетолог назвал два условия поддержания иммунитета зимой
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общество, совет эксперта, здоровье, крым, погода в крыму, крымская погода, минздрав крыма
Врач назвала правильную зимнюю диету для жителей Крыма

Доктор Павлова дала рекомендации по зимнему питанию для хорошего иммунитета

19:49 10.12.2022
 
© Фото: pixabayБорщ
Борщ
© Фото: pixabay
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости Крым. Характерная для зимнего Крыма бесснежная холодная погода с туманами, осадками и ветрами является самой опасной, поэтому сейчас особенно важно позаботиться о здоровье. Как повысить иммунитет с помощью правильного рациона в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала врач-методист Центра медицинской профилактики Вера Павлова.
"В условиях крымской зимы хорошо себя чувствуют вирусы, и к концу декабря мы традиционно наблюдаем рост заболеваемости гриппом, ОРВИ и ОРЗ. Поэтому наша задача поддержать внутренние резервы организма", - говорит врач.
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Для этого она советует добавить в меню "зимние" блюда: теплые тушеные или запеченные овощи вместо свежих, горячие супы, животные жиры, в том числе сало – в небольших количествах этот продукт очень полезен, постное мясо и мясо не водоплавающих птиц, а тяжелым для организма морепродуктам лучше предпочесть тушеную или вареную морскую рыбу.
"Энергию мы получаем из углеводов, а белки нужны для работы иммунитета, в том числе животные. Несмотря на то, что в растительной пище тоже присутствуют белки, он там "закрыты" различными оболочками и трудно усваиваются. Поэтому, несмотря на модные тенденции вегетарианства, все же очень полезно включить в рацион хотя бы яичный и молочный белок. Тем, кто придерживается рождественского поста, можно посоветоваться с духовником и, вероятно, оставить в рационе хотя бы рыбу", - рекомендует врач.
Кроме того, доктор подчеркивает важность употребления зелени, а также сезонных овощей и фруктов – местные яблоки и груши содержат большое количество витаминов и близки крымчанам по микроэлементному составу, не следует игнорировать и свеклу, морковь, капусту.
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"Еще один хороший источник витаминов для тех, у кого нет аллергии – цитрусовые. Но следует учитывать, что для транспортировки их обрабатывают воском и другими составами. Если яблоки мы обычно моем, то мандарины и апельсины часто просто чистим и едим. Это не правильно. Их тоже нужно мыть", - советует Павлова.
Что касается напитков, лучший выбор в холодное время года – горячие чаи, в том числе травяные. Магазинные соки следует разбавить водой, чтобы снизить концентрацию сахара, а лучше и вовсе отказаться от них в пользу витаминных домашних фрешей, морсов и компотов. Алкоголь лучше полностью исключить: "Выпивший человек теряет способность трезво воспринимать температурный режим и может переохладиться", - поясняет специалист.
Также доктор советует одеваться по сезону: "Учитывая специфичность крымской зимы, шуба и валенки не подойдут. Плохо как переохладится, так и вспотеть. При крымском климате важны непродуваемость и непромокаемость одежды, и многослойность – чтобы снять что-то лишнее, если жарко, и надеть, если холодно. Также желательны запасные сухие носки и сухая обувь на работе", - советует Павлова.
Ранее врач-эндокринолог Зухра Павлова объяснила, что делать при первых признаках простуды.
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