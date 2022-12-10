https://crimea.ria.ru/20221210/vrach-nazvala-pravilnuyu-zimnyuyu-dietu-dlya-zhiteley-kryma-1125706160.html

Врач назвала правильную зимнюю диету для жителей Крыма

Врач назвала правильную зимнюю диету для жителей Крыма - РИА Новости Крым, 10.12.2022

Врач назвала правильную зимнюю диету для жителей Крыма

Характерная для зимнего Крыма бесснежная холодная погода с туманами, осадками и ветрами является самой опасной, поэтому сейчас особенно важно позаботиться о... РИА Новости Крым, 10.12.2022

2022-12-10T19:49

2022-12-10T19:49

2022-12-10T19:49

радио "спутник в крыму"

общество

совет эксперта

здоровье

крым

погода в крыму

крымская погода

минздрав крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0c/17/1119083204_0:173:960:713_1920x0_80_0_0_b9b4f26ba5063dd41f932101c663e2f4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости Крым. Характерная для зимнего Крыма бесснежная холодная погода с туманами, осадками и ветрами является самой опасной, поэтому сейчас особенно важно позаботиться о здоровье. Как повысить иммунитет с помощью правильного рациона в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала врач-методист Центра медицинской профилактики Вера Павлова."В условиях крымской зимы хорошо себя чувствуют вирусы, и к концу декабря мы традиционно наблюдаем рост заболеваемости гриппом, ОРВИ и ОРЗ. Поэтому наша задача поддержать внутренние резервы организма", - говорит врач.Для этого она советует добавить в меню "зимние" блюда: теплые тушеные или запеченные овощи вместо свежих, горячие супы, животные жиры, в том числе сало – в небольших количествах этот продукт очень полезен, постное мясо и мясо не водоплавающих птиц, а тяжелым для организма морепродуктам лучше предпочесть тушеную или вареную морскую рыбу.Кроме того, доктор подчеркивает важность употребления зелени, а также сезонных овощей и фруктов – местные яблоки и груши содержат большое количество витаминов и близки крымчанам по микроэлементному составу, не следует игнорировать и свеклу, морковь, капусту."Еще один хороший источник витаминов для тех, у кого нет аллергии – цитрусовые. Но следует учитывать, что для транспортировки их обрабатывают воском и другими составами. Если яблоки мы обычно моем, то мандарины и апельсины часто просто чистим и едим. Это не правильно. Их тоже нужно мыть", - советует Павлова.Что касается напитков, лучший выбор в холодное время года – горячие чаи, в том числе травяные. Магазинные соки следует разбавить водой, чтобы снизить концентрацию сахара, а лучше и вовсе отказаться от них в пользу витаминных домашних фрешей, морсов и компотов. Алкоголь лучше полностью исключить: "Выпивший человек теряет способность трезво воспринимать температурный режим и может переохладиться", - поясняет специалист.Также доктор советует одеваться по сезону: "Учитывая специфичность крымской зимы, шуба и валенки не подойдут. Плохо как переохладится, так и вспотеть. При крымском климате важны непродуваемость и непромокаемость одежды, и многослойность – чтобы снять что-то лишнее, если жарко, и надеть, если холодно. Также желательны запасные сухие носки и сухая обувь на работе", - советует Павлова.Ранее врач-эндокринолог Зухра Павлова объяснила, что делать при первых признаках простуды.Читайте также на РИА Новости Крым:Как не отравиться крымским чаем: советы от врачаКак не заболеть зимой – неожиданные советы психологаДиетолог назвал два условия поддержания иммунитета зимой

https://crimea.ria.ru/20221023/kogda-domashnyaya-konservatsiya-stanovitsya-opasnoy---eksperty-1124998767.html

https://crimea.ria.ru/20220712/kak-solntse-vliyaet-na-ves-muzhchin--neozhidannoe-otkrytie-uchenykh-1123819155.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, совет эксперта, здоровье, крым, погода в крыму, крымская погода, минздрав крыма