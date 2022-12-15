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Как не отравиться крымским чаем: советы от врача - РИА Новости Крым, 14.12.2022
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Как не отравиться крымским чаем: советы от врача
Как не отравиться крымским чаем: советы от врача - РИА Новости Крым, 14.12.2022
Как не отравиться крымским чаем: советы от врача
Лекарства бывают разные. В том числе и такие, которые мы за лекарства не считаем. Растет себе что-то невзрачное, а на деле – лекарство. А бывает и так, что,... РИА Новости Крым, 14.12.2022
2022-12-15T08:23
2022-12-14T10:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым, Ольга Леонова. Лекарства бывают разные. В том числе и такие, которые мы за лекарства не считаем. Растет себе что-то невзрачное, а на деле – лекарство. А бывает и так, что, порадовавшись приятному виду и вкусу, мы употребляем в пищу то, что нельзя употреблять так часто. Потому что это тоже – лекарство, а не еда.Розовые, синие, с рисунками чаек и гор, бухт и дворцов. "Крымский чай", "Целебные травы" гласят не менее красивые буквы на упаковках. Продавцы нахваливают свой товар – "только с гор прямо к вам в чашку!" Стоит ли верить маркетингу и бабушкам-травницам на рынке или лучше поверить врачам? Давайте разбираться.Первый магазин крымских товаров "Крымское подворье" в Подмосковье. Профессор, доктор медицинских наук Наталья Мирошниченко 15 лет проработала завкафедрой нетрадиционной медицины в Крымском медицинском университете. Она категорически против "травяного маркетинга".И правда, после того, как Крым стал в России моден, слишком много появилось на прилавках чаев, а на обочинах дорог – продавцов с наборами трав для заваривания, собранными неизвестно где, когда и кем.Как не разболеться в холода – заводим полезные привычки&gt;&gt;"У предпринимателей, которые собирают эти травы, в том числе и по заповедникам, должны быть допуски на сбор. Должны быть сертификаты качества на отсутствие в зонах сбора отходов жизнедеятельности животных и людей, должна быть экспертиза на содержание тяжелых металлов, - поясняет специалист. – Кто у продавцов спрашивает эти документы? В итоге в погоне за здоровьем мы можем получить не лечебный настой, а концентрированный яд. На красивой упаковке можно написать что угодно".Доктор говорит, что сама покупает травяные сборы исключительно в аптеках. А если и берет травы для самостоятельного смешивания, то только после консультации с докторами.Кроме того, все собранные растения должны быть заготовлены, сохранены и применены по правилам. 13 полезных вечерних привычек для счастливого утра&gt;&gt;"Если высушивать растения на солнце, то уже через три часа в сырье останется только две трети эфирного масла. Сырье должно высушиваться и храниться только в закрытом, прохладном месте без проветривания и посторонних запахов. К примеру, это чердак. Но никак не курятник или коровник".В домашних условиях Наталья рекомендует хранить травы в бумажных пакетах или стеклянных банках с прикрученной крышкой. И обязательно маркировать – где растение собрано, в какое время, в каком году.Нужно и правильно использовать травы. Чай заваривается 5-7, настой – 7-15 минут, так как после 20 минут заваривания все без исключения травы начинают выделять в воду дубильные вещества, они затрудняют всасывание питательных веществ и могут отягощающе действовать на слизистые желудочно-кишечного тракта.Профессор еще раз напоминает, что травы – это натуральный источник мощных природных фитокомпонентов, с которыми нужно обращаться очень осторожно. К тому же отдельные части растения собирают в разное время года, и это тоже нужно учитывать.Окопник, эфедра, кора ивы, чистотел в микродозах содержат ядовитые и токсичные вещества, это – только лекарство, но никак не чаи. И перед употреблением всех без исключения трав аллергопробы - обязательны.Какое растение может применяться при пневмониях и последствиях Covid-19Солодка голая. Использовалась в фитотерапии китайской медицины как онкостатик. Это мощнейший иммуномодулятор и очень хорошее отхаркивающее средство. Используется в медицине для восстановления функций дыхания.Шалфей луговой. Мощное противовоспалительное средство. Обладает ранозаживляющим действием. Основные заросли – на Чатыр-Даге, Аю-Даге, Ай-Петри и Кара-Даге.Какие травы можно собирать в Крыму:Лаванда. С ней надо быть очень аккуратным аллергикам, особенно тем, у кого аллергия проявляется в виде кашля. Масло лаванды отлично заживляет ожоги, восстанавливает эпителий, регенерирует без стяжек и рубцов.Лимонник, чабан-чай, или татар-чай. Эндемик Крыма. Считается одним из шести растений-тоников. Издревле крымские татары добавляли измельченный порошок чабан-чая в тесто для хлеба и лепешек. Дает хорошую иммунную и сосудистую реакцию организма, используется наружно при кожных заболеваниях.Чабрец. Его нужно собирать только ранним утром, но без росы: содержащиеся в чабреце вещества могут на жаре частично "спрятаться" в корень. В виде отвара обладает отхаркивающим, муколитическими функциями, но у аллергиков может вызывать бронхоспазм, а у язвенников – обострения.Цикорий. Цветы цикория заваривают при головокружениях, вегетативной дистонии. Стебли в спиртовых растворах используют для восстановления связочного аппарата. В октябре собирают корни, которыми лечат заболевания поджелудочной железы и излишнее пристрастие к сладкому, а также восстанавливают кишечную флору, так как корень цикория содержит инулин.Розмарин. Отличная приправа и одновременно помощник в восстановлении кишечной, желудочной флоры, "природный фестал" помогает при переваривании мясных блюд, стимулируя выделение желчных кислот.Какие растения можно пить как чай без последствий:Земляника. Полезна для повышения иммунитета, убирает слизь из тонкого кишечника мощное мочегонное и противовоспалительное средство, восстанавливает почечную ткань и даже помогает растворять оксолаты. Корень земляники использовался в традиционной русской фитотерапии для лечения пиелонефритов.Ежевика дикая. Кладезь цинка. Способствует регуляция иммунитета и стабилизации гормонального фона как у мужчин, так и у женщин. Регулирует состояние нервной системы. Стабилизирует гормональный фон щитовидной железы у женщин в период полового созревания и климакса.Вишня. Черенки вишни – это самое лучшее, что может придумать природа для регуляции иммунитета. Черенки собрать по 20 штук, высушить в пучках и добавлять мелко измельченными в чай.Малина и смородина. После сбора урожая необходимо состричь верхние листики малины или смородины – первые 10-15 см от верхушки. Связать по 10-15 листиков и высушить. Для чая подходят все виды смородины.Крапива. Собирать проще всего с помощью тканевой рабочей рукавицы. Необходимо брать верхушки на ширину ладони. Из крапивы можно делать борщи и пироги, а остальное сушить на зиму. Настой этого растения - мощное противоаллергическое средство, муколитик. Из настоя можно сделать ледяные кубики и протирать лицо – помогает от кожных аллергий и угревых высыпаний у подростков. Читайте также на РИА Новости КрымДиетологи назвали топ-пять вечерних напитков для похудения&gt;&gt;Как чай может навредить организму&gt;&gt;Какие продукты категорически нельзя есть натощак – гастроэнтеролог&gt;&gt;
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Ольга Леонова
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совет эксперта, общество, новости, здоровье, крым, туризм в крыму, авторы
Как не отравиться крымским чаем: советы от врача

Кому и почему может быть вреден травяной чай из Крыма

08:23 15.12.2022
 
© РИА Новости . Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСамоизоляция жителей Краснодарского края
Самоизоляция жителей Краснодарского края - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости . Николай Хижняк
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Шеф-редактор сайта РИА Новости Крым Ольга Леонова
Ольга Леонова
Шеф-редактор сайта
Все материалы
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым, Ольга Леонова. Лекарства бывают разные. В том числе и такие, которые мы за лекарства не считаем. Растет себе что-то невзрачное, а на деле – лекарство. А бывает и так, что, порадовавшись приятному виду и вкусу, мы употребляем в пищу то, что нельзя употреблять так часто. Потому что это тоже – лекарство, а не еда.
Розовые, синие, с рисунками чаек и гор, бухт и дворцов. "Крымский чай", "Целебные травы" гласят не менее красивые буквы на упаковках. Продавцы нахваливают свой товар – "только с гор прямо к вам в чашку!" Стоит ли верить маркетингу и бабушкам-травницам на рынке или лучше поверить врачам? Давайте разбираться.
© РИА Новости . Артем Житенев / Перейти в фотобанкМагазин крымских товаров "Крымское подворье" продает и чаи из сырья, собранного на полуострове
Магазин крымских товаров Крымское подворье продает и чаи из сырья, собранного на полуострове - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
© РИА Новости . Артем Житенев
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Магазин крымских товаров "Крымское подворье" продает и чаи из сырья, собранного на полуострове
Первый магазин крымских товаров "Крымское подворье" в Подмосковье.
Профессор, доктор медицинских наук Наталья Мирошниченко 15 лет проработала завкафедрой нетрадиционной медицины в Крымском медицинском университете. Она категорически против "травяного маркетинга".
"Рынок пересыщен травяными чаями якобы из Крыма. Даже если это и так, то оказывается, что наша Красная книга затоптана туристами и выкошена травниками. Например, такие травы как ятрышник, мощнейшее кровоостанавливающее средство, эндемик Крыма полынь крымская, используется для регуляции функций нервной системы. Их сегодня вырывают с корнями", - сетует Наталья.
И правда, после того, как Крым стал в России моден, слишком много появилось на прилавках чаев, а на обочинах дорог – продавцов с наборами трав для заваривания, собранными неизвестно где, когда и кем.
Как не разболеться в холода – заводим полезные привычки>>
"У предпринимателей, которые собирают эти травы, в том числе и по заповедникам, должны быть допуски на сбор. Должны быть сертификаты качества на отсутствие в зонах сбора отходов жизнедеятельности животных и людей, должна быть экспертиза на содержание тяжелых металлов, - поясняет специалист. – Кто у продавцов спрашивает эти документы? В итоге в погоне за здоровьем мы можем получить не лечебный настой, а концентрированный яд. На красивой упаковке можно написать что угодно".
Доктор говорит, что сама покупает травяные сборы исключительно в аптеках. А если и берет травы для самостоятельного смешивания, то только после консультации с докторами.
Безобидный на взгляд рядового покупателя сбор может навредить, потому что включает в себя травы со взаимоисключающим на организм действием.
Кроме того, все собранные растения должны быть заготовлены, сохранены и применены по правилам.
13 полезных вечерних привычек для счастливого утра>>
"Если высушивать растения на солнце, то уже через три часа в сырье останется только две трети эфирного масла. Сырье должно высушиваться и храниться только в закрытом, прохладном месте без проветривания и посторонних запахов. К примеру, это чердак. Но никак не курятник или коровник".
В домашних условиях Наталья рекомендует хранить травы в бумажных пакетах или стеклянных банках с прикрученной крышкой. И обязательно маркировать – где растение собрано, в какое время, в каком году.
Нужно и правильно использовать травы. Чай заваривается 5-7, настой – 7-15 минут, так как после 20 минут заваривания все без исключения травы начинают выделять в воду дубильные вещества, они затрудняют всасывание питательных веществ и могут отягощающе действовать на слизистые желудочно-кишечного тракта.
Профессор еще раз напоминает, что травы – это натуральный источник мощных природных фитокомпонентов, с которыми нужно обращаться очень осторожно. К тому же отдельные части растения собирают в разное время года, и это тоже нужно учитывать.
© РИА Новости . Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкЧаепитие. В заварниках - отвары из крымских трав
Чаепитие. В заварниках - отвары из крымских трав - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
© РИА Новости . Сергей Мамонтов
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Чаепитие. В заварниках - отвары из крымских трав
Эффект от трав бывает достаточно сильным. Именно поэтому все травки, которыми вы хотите лечиться, давать своим близким и особенно детям, стоит употреблять только после консультации с врачом. Три чашки любого травяного чая в день – это уже лекарство! Опять же, например, в сочетании с антидепрессантами зверобой может вызвать приступы сильной головной боли. Его не используют при гастрите и повышенной температуре, эхинацею не рекомендуется употреблять с противогрибковыми препаратами. Мята категорически противопоказана людям с пониженным артериальным давлением и склонностью к изжоге.
Окопник, эфедра, кора ивы, чистотел в микродозах содержат ядовитые и токсичные вещества, это – только лекарство, но никак не чаи. И перед употреблением всех без исключения трав аллергопробы - обязательны.
Какое растение может применяться при пневмониях и последствиях Covid-19
Солодка голая. Использовалась в фитотерапии китайской медицины как онкостатик. Это мощнейший иммуномодулятор и очень хорошее отхаркивающее средство. Используется в медицине для восстановления функций дыхания.
Шалфей луговой. Мощное противовоспалительное средство. Обладает ранозаживляющим действием. Основные заросли – на Чатыр-Даге, Аю-Даге, Ай-Петри и Кара-Даге.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЛаванда
Лаванда
1 из 8
Лаванда
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Алла СувороваЛимонник крымский
Лимонник крымский
2 из 8
Лимонник крымский
© РИА Новости Крым . Алла Суворова
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЧабрец
Чабрец
3 из 8
Чабрец
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости . Михаил Кухтарев / Перейти в фотобанк

Ромашка

цикорий
4 из 8

Ромашка

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Куст малины

Фермерское хозяйство в Краснодарском крае
5 из 8

Куст малины

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Ежевика

Осень в Крыму. Ежевика
6 из 8

Ежевика

© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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Кизил

Сбор урожая черешни и вишни в Краснодарском крае
7 из 8

Кизил

© РИА Новости . Виталий Тимкив
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Крапива

Крапива
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Крапива

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Лаванда
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
2 из 8
Лимонник крымский
© РИА Новости Крым . Алла Суворова
3 из 8
Чабрец
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
4 из 8

Ромашка

© РИА Новости . Михаил Кухтарев
Перейти в фотобанк
5 из 8

Куст малины

© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
6 из 8

Ежевика

© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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7 из 8

Кизил

© РИА Новости . Виталий Тимкив
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8 из 8

Крапива

© Sputnik
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Какие травы можно собирать в Крыму:
Лаванда. С ней надо быть очень аккуратным аллергикам, особенно тем, у кого аллергия проявляется в виде кашля. Масло лаванды отлично заживляет ожоги, восстанавливает эпителий, регенерирует без стяжек и рубцов.
Лимонник, чабан-чай, или татар-чай. Эндемик Крыма. Считается одним из шести растений-тоников. Издревле крымские татары добавляли измельченный порошок чабан-чая в тесто для хлеба и лепешек. Дает хорошую иммунную и сосудистую реакцию организма, используется наружно при кожных заболеваниях.
Чай
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Ученые выявили смертельную опасность горячего чая
Чабрец. Его нужно собирать только ранним утром, но без росы: содержащиеся в чабреце вещества могут на жаре частично "спрятаться" в корень. В виде отвара обладает отхаркивающим, муколитическими функциями, но у аллергиков может вызывать бронхоспазм, а у язвенников – обострения.
Цикорий. Цветы цикория заваривают при головокружениях, вегетативной дистонии. Стебли в спиртовых растворах используют для восстановления связочного аппарата. В октябре собирают корни, которыми лечат заболевания поджелудочной железы и излишнее пристрастие к сладкому, а также восстанавливают кишечную флору, так как корень цикория содержит инулин.
Розмарин. Отличная приправа и одновременно помощник в восстановлении кишечной, желудочной флоры, "природный фестал" помогает при переваривании мясных блюд, стимулируя выделение желчных кислот.
© РИА Новости . Игорь Онучин / Перейти в фотобанкПроизводство лекарственных препаратов на фабрике
Производство лекарственных препаратов на фабрике - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
© РИА Новости . Игорь Онучин
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Производство лекарственных препаратов на фабрике

Какие растения можно пить как чай без последствий:

Земляника. Полезна для повышения иммунитета, убирает слизь из тонкого кишечника мощное мочегонное и противовоспалительное средство, восстанавливает почечную ткань и даже помогает растворять оксолаты. Корень земляники использовался в традиционной русской фитотерапии для лечения пиелонефритов.
Ежевика дикая. Кладезь цинка. Способствует регуляция иммунитета и стабилизации гормонального фона как у мужчин, так и у женщин. Регулирует состояние нервной системы. Стабилизирует гормональный фон щитовидной железы у женщин в период полового созревания и климакса.
Вишня. Черенки вишни – это самое лучшее, что может придумать природа для регуляции иммунитета. Черенки собрать по 20 штук, высушить в пучках и добавлять мелко измельченными в чай.
Малина и смородина. После сбора урожая необходимо состричь верхние листики малины или смородины – первые 10-15 см от верхушки. Связать по 10-15 листиков и высушить. Для чая подходят все виды смородины.
Крапива. Собирать проще всего с помощью тканевой рабочей рукавицы. Необходимо брать верхушки на ширину ладони. Из крапивы можно делать борщи и пироги, а остальное сушить на зиму. Настой этого растения - мощное противоаллергическое средство, муколитик. Из настоя можно сделать ледяные кубики и протирать лицо – помогает от кожных аллергий и угревых высыпаний у подростков.
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