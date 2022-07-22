https://crimea.ria.ru/20220722/kak-chay-mozhet-navredit-organizmu-1123932432.html
Как чай может навредить организму
Как чай может навредить организму - РИА Новости Крым, 22.07.2022
Как чай может навредить организму
Чрезмерное употребление крепкого чая может привести к проблемам со здоровьем, рассказал порталу URA.RU врач-диетолог Евгений Арзамасцев. РИА Новости Крым, 22.07.2022
2022-07-22T20:21
2022-07-22T20:21
2022-07-22T20:21
здоровье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости. Чрезмерное употребление крепкого чая может привести к проблемам со здоровьем, рассказал порталу URA.RU врач-диетолог Евгений Арзамасцев. Речь идет о проблемах с желудочно-кишечным трактом, заболеваниях сердечно-сосудистой системы и бессоннице. Неправильное приготовление чая может вызвать рак >>Танины, содержащиеся в чае, действуют как антиоксиданты, но в большом количестве могут вызвать проблемы с желудком. Кофеин, в свою очередь, провоцирует бессонницу. Среди других опасностей Евгений Арзамасцев называет заболевания сердца. "Крепкий чай также учащает сердцебиение. Проблемы могут появиться разные — не только болезни сердца, но еще и болезни сердечно-сосудистой системы, гипертоническая болезнь", — объяснил Арзамасцев.
https://crimea.ria.ru/20210922/kak-chay-i-kofe-pomogayut-lekarstvam-ot-migreni-1120942342.html
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здоровье, совет эксперта
Как чай может навредить организму
Крепкий чай может стать причиной бессонницы и заболеваний сердца – диетолог Арзамасцев
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости. Чрезмерное употребление крепкого чая может привести к проблемам со здоровьем, рассказал порталу URA.RU врач-диетолог Евгений Арзамасцев.
Речь идет о проблемах с желудочно-кишечным трактом, заболеваниях сердечно-сосудистой системы и бессоннице.
Танины, содержащиеся в чае, действуют как антиоксиданты, но в большом количестве могут вызвать проблемы с желудком. Кофеин, в свою очередь, провоцирует бессонницу. Среди других опасностей Евгений Арзамасцев называет заболевания сердца.
"Крепкий чай также учащает сердцебиение. Проблемы могут появиться разные — не только болезни сердца, но еще и болезни сердечно-сосудистой системы, гипертоническая болезнь", — объяснил Арзамасцев.