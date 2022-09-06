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Диетологи назвали топ-пять вечерних напитков для похудения - РИА Новости Крым, 06.09.2022
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Диетологи назвали топ-пять вечерних напитков для похудения
Диетологи назвали топ-пять вечерних напитков для похудения - РИА Новости Крым, 06.09.2022
Диетологи назвали топ-пять вечерних напитков для похудения
Похудеть поможет не только сбалансированное питание, но и правильно подобранные напитки, которые лучше пить перед сном. Об этом пишет "Доктор Питер" со ссылкой... РИА Новости Крым, 06.09.2022
2022-09-06T20:34
2022-09-06T20:34
общество
совет эксперта
здоровье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. Похудеть поможет не только сбалансированное питание, но и правильно подобранные напитки, которые лучше пить перед сном. Об этом пишет "Доктор Питер" со ссылкой на специалистов в области похудения.Тем, кто регулярно занимается спортом, диетологи рекомендуют пить на ночь несладкий йогурт или кефир без сахара, которые помогают восстановить мышцы и нормализуют микрофлору кишечника.Богатое казеином молоко поможет не переедать на следующий день, этот гормон замедляем пищеварение и помогает сжигать жир в районе живота.Чай с цейлонской корицей наполнит организм антиоксидантами, ускоряющими обменные процессы и нормализовать уровень сахара в крови. Однако тем, кто испытывает проблемы со сном, лучше пить теплую воду с корицей. Или же чай ройбуш, который не содержит кофеина и тоже помогает похудеть, разгоняя метаболизм.Еще один напиток для здоровья и похудения – вода из семян пажитника: одну чайную ложку семян надо замочить в воде на 2-3 часа и пить за 30 минут до сна. Кстати, паром, образующимся при кипячении пажитника, рекомендуют дышать для борьбы с респираторными инфекциями, рекомендуют специалисты.Ранее доктор медицинских наук, диетолог Михаил Гинзбург назвал продукты для осеннего иммунитета. Это в том числе зелень, ягоды, фрукты и разноцветные сезонные овощи, например, тыква.
https://crimea.ria.ru/20220830/kak-pokhudet-esli-vecherom-khochetsya-sladkogo-1124333526.html
https://crimea.ria.ru/20220706/razgovarivat-za-edoy-okazalos-polezno-dlya-pokhudeniya-1123746242.html
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общество, совет эксперта, здоровье
Диетологи назвали топ-пять вечерних напитков для похудения

Диетологи назвали напитки для похудения, которые нужно пить перед сном

20:34 06.09.2022
 
© © Flickr/ flickr4jazzГорячий алкогольный напиток тодди
Горячий алкогольный напиток тодди
© © Flickr/ flickr4jazz
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. Похудеть поможет не только сбалансированное питание, но и правильно подобранные напитки, которые лучше пить перед сном. Об этом пишет "Доктор Питер" со ссылкой на специалистов в области похудения.
Тем, кто регулярно занимается спортом, диетологи рекомендуют пить на ночь несладкий йогурт или кефир без сахара, которые помогают восстановить мышцы и нормализуют микрофлору кишечника.
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Богатое казеином молоко поможет не переедать на следующий день, этот гормон замедляем пищеварение и помогает сжигать жир в районе живота.
Чай с цейлонской корицей наполнит организм антиоксидантами, ускоряющими обменные процессы и нормализовать уровень сахара в крови. Однако тем, кто испытывает проблемы со сном, лучше пить теплую воду с корицей. Или же чай ройбуш, который не содержит кофеина и тоже помогает похудеть, разгоняя метаболизм.
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Еще один напиток для здоровья и похудения – вода из семян пажитника: одну чайную ложку семян надо замочить в воде на 2-3 часа и пить за 30 минут до сна. Кстати, паром, образующимся при кипячении пажитника, рекомендуют дышать для борьбы с респираторными инфекциями, рекомендуют специалисты.
Ранее доктор медицинских наук, диетолог Михаил Гинзбург назвал продукты для осеннего иммунитета. Это в том числе зелень, ягоды, фрукты и разноцветные сезонные овощи, например, тыква.
 
ОбществоСовет экспертаЗдоровье
 
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