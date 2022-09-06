https://crimea.ria.ru/20220906/dietologi-nazvali-top-pyat-vechernikh-napitkov-dlya-pokhudeniya-1124422493.html

Диетологи назвали топ-пять вечерних напитков для похудения

Диетологи назвали топ-пять вечерних напитков для похудения - РИА Новости Крым, 06.09.2022

Диетологи назвали топ-пять вечерних напитков для похудения

Похудеть поможет не только сбалансированное питание, но и правильно подобранные напитки, которые лучше пить перед сном. Об этом пишет "Доктор Питер" со ссылкой... РИА Новости Крым, 06.09.2022

2022-09-06T20:34

2022-09-06T20:34

2022-09-06T20:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. Похудеть поможет не только сбалансированное питание, но и правильно подобранные напитки, которые лучше пить перед сном. Об этом пишет "Доктор Питер" со ссылкой на специалистов в области похудения.Тем, кто регулярно занимается спортом, диетологи рекомендуют пить на ночь несладкий йогурт или кефир без сахара, которые помогают восстановить мышцы и нормализуют микрофлору кишечника.Богатое казеином молоко поможет не переедать на следующий день, этот гормон замедляем пищеварение и помогает сжигать жир в районе живота.Чай с цейлонской корицей наполнит организм антиоксидантами, ускоряющими обменные процессы и нормализовать уровень сахара в крови. Однако тем, кто испытывает проблемы со сном, лучше пить теплую воду с корицей. Или же чай ройбуш, который не содержит кофеина и тоже помогает похудеть, разгоняя метаболизм.Еще один напиток для здоровья и похудения – вода из семян пажитника: одну чайную ложку семян надо замочить в воде на 2-3 часа и пить за 30 минут до сна. Кстати, паром, образующимся при кипячении пажитника, рекомендуют дышать для борьбы с респираторными инфекциями, рекомендуют специалисты.Ранее доктор медицинских наук, диетолог Михаил Гинзбург назвал продукты для осеннего иммунитета. Это в том числе зелень, ягоды, фрукты и разноцветные сезонные овощи, например, тыква.

https://crimea.ria.ru/20220830/kak-pokhudet-esli-vecherom-khochetsya-sladkogo-1124333526.html

https://crimea.ria.ru/20220706/razgovarivat-za-edoy-okazalos-polezno-dlya-pokhudeniya-1123746242.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, совет эксперта, здоровье