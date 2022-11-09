https://crimea.ria.ru/20221109/kak-ne-razboletsya-v-kholoda--zavodim-poleznye-privychki-1125284310.html

Как не разболеться в холода – заводим полезные привычки

Как не разболеться в холода – заводим полезные привычки - РИА Новости Крым, 09.11.2022

Как не разболеться в холода – заводим полезные привычки

С наступлением серьезных холодов необходимо завести полезные привычки, которые не дадут разболеться в ненастье. Об этом пишет портал о здоровье "Доктор Питер". РИА Новости Крым, 09.11.2022

2022-11-09T08:45

2022-11-09T08:45

2022-11-09T08:45

здоровье

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СЕВАСТОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. С наступлением серьезных холодов необходимо завести полезные привычки, которые не дадут разболеться в ненастье. Об этом пишет портал о здоровье "Доктор Питер".Первое, что рекомендуют врачи – это регулярно проветривать и увлажнять воздух. Кислород защитит слизистые, бронхи и легкие.Приучите себя завтракать в это время года злаками, фруктами и молочными продуктами. Почаще мойте руки и не жалейте света.Прикупите несколько шарфов для разных оттенков погоды. Да-да, этот бабушкин прием действительно помогает, ведь шея особенно уязвима для ветра и холода.Пейте витамины, но только по рекомендации врача и носите с собой носовой платок. Им можно не только утирать нос, но при случае и заменить медицинскую маску в транспорте.Вспомните англичан и устраивайте чаепития. Чай не только согревает, но и бодрит не хуже кофе. Следите за синоптиками, одевайтесь по погоде и как можно больше двигайтесь.Стирайте перчатки, минимум раз в неделю! По словам миробиологов, вирусы приживаются на них и отлично себя чувствуют в течение двух-трех дней.

https://crimea.ria.ru/20221108/v-krymu-smyagchili-ogranicheniya-po-covid-19-1125282953.html

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здоровье