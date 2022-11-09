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Как не разболеться в холода – заводим полезные привычки - РИА Новости Крым, 09.11.2022
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Как не разболеться в холода – заводим полезные привычки
Как не разболеться в холода – заводим полезные привычки - РИА Новости Крым, 09.11.2022
Как не разболеться в холода – заводим полезные привычки
С наступлением серьезных холодов необходимо завести полезные привычки, которые не дадут разболеться в ненастье. Об этом пишет портал о здоровье "Доктор Питер". РИА Новости Крым, 09.11.2022
2022-11-09T08:45
2022-11-09T08:45
здоровье
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СЕВАСТОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. С наступлением серьезных холодов необходимо завести полезные привычки, которые не дадут разболеться в ненастье. Об этом пишет портал о здоровье "Доктор Питер".Первое, что рекомендуют врачи – это регулярно проветривать и увлажнять воздух. Кислород защитит слизистые, бронхи и легкие.Приучите себя завтракать в это время года злаками, фруктами и молочными продуктами. Почаще мойте руки и не жалейте света.Прикупите несколько шарфов для разных оттенков погоды. Да-да, этот бабушкин прием действительно помогает, ведь шея особенно уязвима для ветра и холода.Пейте витамины, но только по рекомендации врача и носите с собой носовой платок. Им можно не только утирать нос, но при случае и заменить медицинскую маску в транспорте.Вспомните англичан и устраивайте чаепития. Чай не только согревает, но и бодрит не хуже кофе. Следите за синоптиками, одевайтесь по погоде и как можно больше двигайтесь.Стирайте перчатки, минимум раз в неделю! По словам миробиологов, вирусы приживаются на них и отлично себя чувствуют в течение двух-трех дней.
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РИА Новости Крым
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здоровье
Как не разболеться в холода – заводим полезные привычки

Бабушкин прием, привет синоптикам и английские манеры – как не разболеться в холода

08:45 09.11.2022
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВетреная погода. Архивное фото
Ветреная погода. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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СЕВАСТОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. С наступлением серьезных холодов необходимо завести полезные привычки, которые не дадут разболеться в ненастье. Об этом пишет портал о здоровье "Доктор Питер".
Первое, что рекомендуют врачи – это регулярно проветривать и увлажнять воздух. Кислород защитит слизистые, бронхи и легкие.
Приучите себя завтракать в это время года злаками, фруктами и молочными продуктами. Почаще мойте руки и не жалейте света.
Прикупите несколько шарфов для разных оттенков погоды. Да-да, этот бабушкин прием действительно помогает, ведь шея особенно уязвима для ветра и холода.
Пейте витамины, но только по рекомендации врача и носите с собой носовой платок. Им можно не только утирать нос, но при случае и заменить медицинскую маску в транспорте.
Вспомните англичан и устраивайте чаепития. Чай не только согревает, но и бодрит не хуже кофе. Следите за синоптиками, одевайтесь по погоде и как можно больше двигайтесь.
Стирайте перчатки, минимум раз в неделю! По словам миробиологов, вирусы приживаются на них и отлично себя чувствуют в течение двух-трех дней.
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