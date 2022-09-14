Рейтинг@Mail.ru
13 полезных вечерних привычек для счастливого утра - РИА Новости Крым, 14.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220914/13-poleznykh-vechernikh-privychek-dlya-schastlivogo-utra-1124507325.html
13 полезных вечерних привычек для счастливого утра
13 полезных вечерних привычек для счастливого утра - РИА Новости Крым, 14.09.2022
13 полезных вечерних привычек для счастливого утра
Чтобы проснуться утром бодрым и счастливым, необходимо готовить себя к этому еще вечером. Как именно – в интервью изданию "Доктор Питер" рассказала кандидат... РИА Новости Крым, 14.09.2022
2022-09-14T21:12
2022-09-14T19:34
психология
совет эксперта
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/07/1123470710_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b832603d53976984161c1d3b037df657.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Чтобы проснуться утром бодрым и счастливым, необходимо готовить себя к этому еще вечером. Как именно – в интервью изданию "Доктор Питер" рассказала кандидат психологических наук, бизнес-тренер Высшей Школы Бизнеса МГУ Ольга Шалдыбина.Эксперт называет всего 13 полезных привычек, и первая – физическая нагрузка."Физическая нагрузка помогает частично разгрузить мозг и быстрее заснуть. Приятная усталость в теле, новые зрительные стимулы на прогулке – все это приведет к более глубокому сну, а, следовательно, утром – к ощущению себя отдохнувшим", – говорит эксперт."Выработайте такую привычку, и вы удивитесь результатам", – рекомендует она.Замыкает топ-3 рекомендация каждый вечер составлять "дорожную карту на завтра" – список запланированных дел. Это поможет упорядочить в своей голове все задачи и успокоиться."Такой подход создаст основу для чувства уверенности на завтрашнее утро", – отметила психолог.Она также рекомендует накануне запланировать приятные занятия на будущий день, чтобы замотивировать себя и добавить предвкушение радости, и мысленно "пробежаться" по главным событиям будущего дня, чтобы настроить себя на нужную траекторию.Еще две полезные привычки связаны с "записками счастья". Одна из них должна содержать перечень счастливых моментов, пережитых за день – 10 пунктов. Другая – признание в любви к себе, искреннее и позитивное."Согласна, на первый взгляд, звучит странно, однако работает. Попробуйте. Вы проснетесь и прочитаете записку: "Люблю тебя!", "У тебя здорово получается!" &lt;...&gt; Даже сейчас, читая, наверняка у вас на лице проскользнула легкая улыбка", – отмечает психолог.За два часа до сна Шалдыбина рекомендует покинуть соцсети и не появляться в них больше до утра. Перед сном не есть, а только выпить теплый напиток (воду или чай), принять душ, обнять любимого человека и начать засыпать до того, как стрелки часов покажут 23:00."Так вы гарантируете достаточный минимум сна, чтобы действительно отдохнуть и восстановиться", – заключила эксперт.Ранее специалист Московской службы психологической помощи Денис Хакимов дал советы, как побороть осеннюю хандру.
https://crimea.ria.ru/20211110/kogda-luchshe-vsego-lozhitsya-spat---issledovanie-1121381252.html
https://crimea.ria.ru/20220906/nachalniku-na-zametku-pochemu-sotrudniki-opazdyvayut--psikholog-1124411441.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/07/1123470710_0:0:1704:1277_1920x0_80_0_0_74e1e6ea592bc204cb69a214a14fb5bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
психология, совет эксперта
13 полезных вечерних привычек для счастливого утра

Психолог Шалдыбина назвала 13 полезных привычек вечером для бодрого счастливого утра

21:12 14.09.2022
 
© Pixabay / Victoria_ArtДевушка в постели
Девушка в постели
© Pixabay / Victoria_Art
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Чтобы проснуться утром бодрым и счастливым, необходимо готовить себя к этому еще вечером. Как именно – в интервью изданию "Доктор Питер" рассказала кандидат психологических наук, бизнес-тренер Высшей Школы Бизнеса МГУ Ольга Шалдыбина.
Эксперт называет всего 13 полезных привычек, и первая – физическая нагрузка.
"Физическая нагрузка помогает частично разгрузить мозг и быстрее заснуть. Приятная усталость в теле, новые зрительные стимулы на прогулке – все это приведет к более глубокому сну, а, следовательно, утром – к ощущению себя отдохнувшим", – говорит эксперт.
Вторая в списке вечерних нужностей – уборка. Уделить ей психолог рекомендует не более 10 –15 минут времени. Привычка освежать пространство вокруг обеспечит хорошее физическое и ментальное самочувствие, отмечает Шалдыбина.
"Выработайте такую привычку, и вы удивитесь результатам", – рекомендует она.
Замыкает топ-3 рекомендация каждый вечер составлять "дорожную карту на завтра" – список запланированных дел. Это поможет упорядочить в своей голове все задачи и успокоиться.
"Такой подход создаст основу для чувства уверенности на завтрашнее утро", – отметила психолог.
Она также рекомендует накануне запланировать приятные занятия на будущий день, чтобы замотивировать себя и добавить предвкушение радости, и мысленно "пробежаться" по главным событиям будущего дня, чтобы настроить себя на нужную траекторию.
Сон
10 ноября 2021, 21:55
Когда лучше всего ложиться спать - исследование
Еще две полезные привычки связаны с "записками счастья". Одна из них должна содержать перечень счастливых моментов, пережитых за день – 10 пунктов. Другая – признание в любви к себе, искреннее и позитивное.
"Согласна, на первый взгляд, звучит странно, однако работает. Попробуйте. Вы проснетесь и прочитаете записку: "Люблю тебя!", "У тебя здорово получается!" <...> Даже сейчас, читая, наверняка у вас на лице проскользнула легкая улыбка", – отмечает психолог.
За два часа до сна Шалдыбина рекомендует покинуть соцсети и не появляться в них больше до утра. Перед сном не есть, а только выпить теплый напиток (воду или чай), принять душ, обнять любимого человека и начать засыпать до того, как стрелки часов покажут 23:00.
"Так вы гарантируете достаточный минимум сна, чтобы действительно отдохнуть и восстановиться", – заключила эксперт.
Ранее специалист Московской службы психологической помощи Денис Хакимов дал советы, как побороть осеннюю хандру.
Удаленная работа
6 сентября, 07:45
Начальнику на заметку: почему сотрудники опаздывают — психолог
 
ПсихологияСовет эксперта
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:05Главные события и заявления дня: 14 сентября
21:44Когда отучать ребенка от совместного сна c родителями – педиатр
21:33Висит груша – можно скушать: в Крыму начали сбор урожая
21:1213 полезных вечерних привычек для счастливого утра
20:55В Херсоне четыре человека погибли в результате ракетного удара - СМИ
20:38Погибшие в Кабуле сотрудники посольства РФ награждены посмертно
20:31Паллиативная помощь помогает пациентам вернуться к жизни – онколог
19:49Скрывавшегося от правосудия 20 лет жителя Владикавказа задержали в Крыму
19:28Рост заболеваемости COVID-19 зафиксирован в 50 регионах России - Попова
19:11Мошенничество на миллион: в Крыму осудили директора похоронной компании
19:02Эксперт оценил вероятность новых угроз Крыму со стороны ВСУ
18:46В МИД РФ оценили обстановку на киргизско-таджикской границе
18:37Конец уже близок: глава ВОЗ сделал прогноз о пандемии COVID-19
18:14В Севастополе простились с погибшими под Херсоном героями-десантниками
17:49Главный онколог назвал условия прорыва в борьбе с раком в России
17:25Обстрелы Красного Хутора продолжаются - Гладков
17:18В "утонувшей" Феодосии продолжают устранять последствия ливня
16:48В Севастополе открыли дорогу от Ялтинской развязки в Симферополь
16:29Кадыров назвал вбросом информацию об отступлении российских войск
16:11Еврокомиссия предложила снизить потребление электричества в странах ЕС
Лента новостейМолния