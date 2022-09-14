https://crimea.ria.ru/20220914/13-poleznykh-vechernikh-privychek-dlya-schastlivogo-utra-1124507325.html

13 полезных вечерних привычек для счастливого утра

13 полезных вечерних привычек для счастливого утра - РИА Новости Крым, 14.09.2022

13 полезных вечерних привычек для счастливого утра

Чтобы проснуться утром бодрым и счастливым, необходимо готовить себя к этому еще вечером. Как именно – в интервью изданию "Доктор Питер" рассказала кандидат... РИА Новости Крым, 14.09.2022

2022-09-14T21:12

2022-09-14T21:12

2022-09-14T19:34

психология

совет эксперта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Чтобы проснуться утром бодрым и счастливым, необходимо готовить себя к этому еще вечером. Как именно – в интервью изданию "Доктор Питер" рассказала кандидат психологических наук, бизнес-тренер Высшей Школы Бизнеса МГУ Ольга Шалдыбина.Эксперт называет всего 13 полезных привычек, и первая – физическая нагрузка."Физическая нагрузка помогает частично разгрузить мозг и быстрее заснуть. Приятная усталость в теле, новые зрительные стимулы на прогулке – все это приведет к более глубокому сну, а, следовательно, утром – к ощущению себя отдохнувшим", – говорит эксперт."Выработайте такую привычку, и вы удивитесь результатам", – рекомендует она.Замыкает топ-3 рекомендация каждый вечер составлять "дорожную карту на завтра" – список запланированных дел. Это поможет упорядочить в своей голове все задачи и успокоиться."Такой подход создаст основу для чувства уверенности на завтрашнее утро", – отметила психолог.Она также рекомендует накануне запланировать приятные занятия на будущий день, чтобы замотивировать себя и добавить предвкушение радости, и мысленно "пробежаться" по главным событиям будущего дня, чтобы настроить себя на нужную траекторию.Еще две полезные привычки связаны с "записками счастья". Одна из них должна содержать перечень счастливых моментов, пережитых за день – 10 пунктов. Другая – признание в любви к себе, искреннее и позитивное."Согласна, на первый взгляд, звучит странно, однако работает. Попробуйте. Вы проснетесь и прочитаете записку: "Люблю тебя!", "У тебя здорово получается!" <...> Даже сейчас, читая, наверняка у вас на лице проскользнула легкая улыбка", – отмечает психолог.За два часа до сна Шалдыбина рекомендует покинуть соцсети и не появляться в них больше до утра. Перед сном не есть, а только выпить теплый напиток (воду или чай), принять душ, обнять любимого человека и начать засыпать до того, как стрелки часов покажут 23:00."Так вы гарантируете достаточный минимум сна, чтобы действительно отдохнуть и восстановиться", – заключила эксперт.Ранее специалист Московской службы психологической помощи Денис Хакимов дал советы, как побороть осеннюю хандру.

https://crimea.ria.ru/20211110/kogda-luchshe-vsego-lozhitsya-spat---issledovanie-1121381252.html

https://crimea.ria.ru/20220906/nachalniku-na-zametku-pochemu-sotrudniki-opazdyvayut--psikholog-1124411441.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

психология, совет эксперта