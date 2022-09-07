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Как победить осеннюю хандру - советы психолога - РИА Новости Крым, 07.09.2022
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Как победить осеннюю хандру - советы психолога
Как победить осеннюю хандру - советы психолога - РИА Новости Крым, 07.09.2022
Как победить осеннюю хандру - советы психолога
Уменьшение продолжительности светового дня, пасмурная погода и понижение температуры воздуха провоцируют осеннюю хандру, которую можно победить, если следовать... РИА Новости Крым, 07.09.2022
2022-09-07T08:24
2022-09-07T08:24
совет эксперта
здоровье
психология
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. Уменьшение продолжительности светового дня, пасмурная погода и понижение температуры воздуха провоцируют осеннюю хандру, которую можно победить, если следовать нескольким простым правилам, пишут "Известия" со ссылкой на специалиста Московской службы психологической помощи Дениса Хакимова.Кроме того, нужно добавить в рацион продукты с содержанием "солнечного" витамина D - он содержится в жирной рыбе, морепродуктах и сырах, а также молочные продукты, орехи и бананы, ответственные за гормон радости серотонин.Третий совет - увеличить физические нагрузки - это помогает выбросить в мозг гормон счастья эндорфин."Плюс, занимаясь в спортзале или в бассейне, или выйдя на пробежку, вы переключаете внимание с погоды на упражнения", — цитирует издание психолога.Также он советует больше времени уделять своим хобби, смотреть хорошее кино, больше общаться с людьми, которых вы любите.Ранее диетолог Михаил Гинзбург перечисли продукты для хорошего настроения.
https://crimea.ria.ru/20210521/Sladosti-i-sakhar-tolko-usugubyat-depressiyu---endokrinolog-1119598590.html
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совет эксперта, здоровье, психология
Как победить осеннюю хандру - советы психолога

Психолог Хакимов научил избегать осенней депрессии

08:24 07.09.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевТропа Голицина Новый Свет
Тропа Голицина Новый Свет - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. Уменьшение продолжительности светового дня, пасмурная погода и понижение температуры воздуха провоцируют осеннюю хандру, которую можно победить, если следовать нескольким простым правилам, пишут "Известия" со ссылкой на специалиста Московской службы психологической помощи Дениса Хакимова.
По его словам, первое, что необходимо предпринять, - обмануть собственный организм, заставив его поверить, что света не стало меньше: для этого нужно увеличить число прогулок в дневное время, например - в обеденный перерыв, а также обеспечить хорошее освещение в помещениях.
Кроме того, нужно добавить в рацион продукты с содержанием "солнечного" витамина D - он содержится в жирной рыбе, морепродуктах и сырах, а также молочные продукты, орехи и бананы, ответственные за гормон радости серотонин.
Третий совет - увеличить физические нагрузки - это помогает выбросить в мозг гормон счастья эндорфин.
"Плюс, занимаясь в спортзале или в бассейне, или выйдя на пробежку, вы переключаете внимание с погоды на упражнения", — цитирует издание психолога.
Также он советует больше времени уделять своим хобби, смотреть хорошее кино, больше общаться с людьми, которых вы любите.
Ранее диетолог Михаил Гинзбург перечисли продукты для хорошего настроения.
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