https://crimea.ria.ru/20220907/kak-pobedit-osennyuyu-khandru---sovety-psikhologa-1124421929.html

Как победить осеннюю хандру - советы психолога

Как победить осеннюю хандру - советы психолога - РИА Новости Крым, 07.09.2022

Как победить осеннюю хандру - советы психолога

Уменьшение продолжительности светового дня, пасмурная погода и понижение температуры воздуха провоцируют осеннюю хандру, которую можно победить, если следовать... РИА Новости Крым, 07.09.2022

2022-09-07T08:24

2022-09-07T08:24

2022-09-07T08:24

совет эксперта

здоровье

психология

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/04/1c/1119519624_0:169:1620:1080_1920x0_80_0_0_8f767c0f1d4516c369cd4f82f5f3c56c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. Уменьшение продолжительности светового дня, пасмурная погода и понижение температуры воздуха провоцируют осеннюю хандру, которую можно победить, если следовать нескольким простым правилам, пишут "Известия" со ссылкой на специалиста Московской службы психологической помощи Дениса Хакимова.Кроме того, нужно добавить в рацион продукты с содержанием "солнечного" витамина D - он содержится в жирной рыбе, морепродуктах и сырах, а также молочные продукты, орехи и бананы, ответственные за гормон радости серотонин.Третий совет - увеличить физические нагрузки - это помогает выбросить в мозг гормон счастья эндорфин."Плюс, занимаясь в спортзале или в бассейне, или выйдя на пробежку, вы переключаете внимание с погоды на упражнения", — цитирует издание психолога.Также он советует больше времени уделять своим хобби, смотреть хорошее кино, больше общаться с людьми, которых вы любите.Ранее диетолог Михаил Гинзбург перечисли продукты для хорошего настроения.

https://crimea.ria.ru/20210521/Sladosti-i-sakhar-tolko-usugubyat-depressiyu---endokrinolog-1119598590.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет эксперта, здоровье, психология