https://crimea.ria.ru/20221127/kakie-produkty-kategoricheski-nelzya-est-natoschak--gastroenterolog-1125562291.html

Какие продукты категорически нельзя есть натощак – гастроэнтеролог

Какие продукты категорически нельзя есть натощак – гастроэнтеролог - РИА Новости Крым, 27.11.2022

Какие продукты категорически нельзя есть натощак – гастроэнтеролог

Употребление некоторых привычных для завтрака продуктов натощак может привести к хронической изжоге, развитию сахарного диабета второго типа и повлиять на... РИА Новости Крым, 27.11.2022

2022-11-27T08:02

2022-11-27T08:02

2022-11-27T08:02

здоровье

совет эксперта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Употребление некоторых привычных для завтрака продуктов натощак может привести к хронической изжоге, развитию сахарного диабета второго типа и повлиять на работу сердечно-сосудистой системы. О том, какие продукты можно есть только после полноценного приема пищи, рассказала "Доктору Питеру" гастроэнтеролог, терапевт Александра Яковлева.Так, выпитая после пробуждения на "голодный" желудок чашка кофе может вызвать послабление стула, изжогу и тяжесть в животе, потому что стимулирует выработку соляной кислоты в желудке и раздражает слизистую.Мучные изделия (например, содержащие большое количество сахара и заменителей жира булочки и тосты) провоцируют скачок сахара в крови и поднимают инсулин. Такая "диета" даже в первой половине дня – прямой путь к ожирению и развитию диабета второго типа, предупреждает эксперт. Вредными с точки зрения энергетической ценности считаются также каши-минутки, мюсли и сухие завтраки.В следующую группу Яковлева объединила свежевыжатые соки, а также сырые фрукты и овощи. В частности, она отметила соки из цитрусовых, помидоры, огурцы и листья салата, яблоки, груши и даже бананы. Перечисленные продукты отличаются высоким содержанием кислот, грубой клетчатки и сахара. Регулярно употребляя эти, казалось бы, "здоровые" продукты натощак, можно спровоцировать гастрит, язвенную болезнь, хроническую изжогу и раздражение слизистой.Кроме того, гастроэнтеролог не рекомендует есть кисломолочные продукты сразу же после пробуждения. Полезные свойства йогуртов и других содержащих полезные бактерии изделий активируются только в том случае, если в желудке уже есть какая-то пища. Тогда бактерии действительно улучшают пищеварение и поддерживают микрофлору кишечника.

https://crimea.ria.ru/20220514/kakie-kashi-stoit-isklyuchit-iz-ratsiona--top-5-1123227932.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье, совет эксперта