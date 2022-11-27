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Какие продукты категорически нельзя есть натощак – гастроэнтеролог
Какие продукты категорически нельзя есть натощак – гастроэнтеролог - РИА Новости Крым, 27.11.2022
Какие продукты категорически нельзя есть натощак – гастроэнтеролог
Употребление некоторых привычных для завтрака продуктов натощак может привести к хронической изжоге, развитию сахарного диабета второго типа и повлиять на... РИА Новости Крым, 27.11.2022
2022-11-27T08:02
2022-11-27T08:02
2022-11-27T08:02
здоровье
совет эксперта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Употребление некоторых привычных для завтрака продуктов натощак может привести к хронической изжоге, развитию сахарного диабета второго типа и повлиять на работу сердечно-сосудистой системы. О том, какие продукты можно есть только после полноценного приема пищи, рассказала "Доктору Питеру" гастроэнтеролог, терапевт Александра Яковлева.Так, выпитая после пробуждения на "голодный" желудок чашка кофе может вызвать послабление стула, изжогу и тяжесть в животе, потому что стимулирует выработку соляной кислоты в желудке и раздражает слизистую.Мучные изделия (например, содержащие большое количество сахара и заменителей жира булочки и тосты) провоцируют скачок сахара в крови и поднимают инсулин. Такая "диета" даже в первой половине дня – прямой путь к ожирению и развитию диабета второго типа, предупреждает эксперт. Вредными с точки зрения энергетической ценности считаются также каши-минутки, мюсли и сухие завтраки.В следующую группу Яковлева объединила свежевыжатые соки, а также сырые фрукты и овощи. В частности, она отметила соки из цитрусовых, помидоры, огурцы и листья салата, яблоки, груши и даже бананы. Перечисленные продукты отличаются высоким содержанием кислот, грубой клетчатки и сахара. Регулярно употребляя эти, казалось бы, "здоровые" продукты натощак, можно спровоцировать гастрит, язвенную болезнь, хроническую изжогу и раздражение слизистой.Кроме того, гастроэнтеролог не рекомендует есть кисломолочные продукты сразу же после пробуждения. Полезные свойства йогуртов и других содержащих полезные бактерии изделий активируются только в том случае, если в желудке уже есть какая-то пища. Тогда бактерии действительно улучшают пищеварение и поддерживают микрофлору кишечника.
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здоровье, совет эксперта
Какие продукты категорически нельзя есть натощак – гастроэнтеролог
Гастроэнтеролог Яковлева назвала привычные для завтрака продукты, которые вредят ЖКТ
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым.
Употребление некоторых привычных для завтрака продуктов натощак может привести к хронической изжоге, развитию сахарного диабета второго типа и повлиять на работу сердечно-сосудистой системы. О том, какие продукты можно есть только после полноценного приема пищи, рассказала "Доктору Питеру"
гастроэнтеролог, терапевт Александра Яковлева.
Специалист пояснила, что из-за длительного перерыва между приемами пищи во время ночного сна, а также особенностей работы пищеварительного тракта, некоторые привычные для завтрака продукты не только теряют свою энергетическую ценность, но могут негативно сказаться на здоровье органов брюшной полости.
Так, выпитая после пробуждения на "голодный" желудок чашка кофе может вызвать послабление стула, изжогу и тяжесть в животе, потому что стимулирует выработку соляной кислоты в желудке и раздражает слизистую.
Мучные изделия (например, содержащие большое количество сахара и заменителей жира булочки и тосты) провоцируют скачок сахара в крови и поднимают инсулин. Такая "диета" даже в первой половине дня – прямой путь к ожирению и развитию диабета второго типа, предупреждает эксперт. Вредными с точки зрения энергетической ценности считаются также каши-минутки, мюсли и сухие завтраки.
В следующую группу Яковлева объединила свежевыжатые соки, а также сырые фрукты и овощи. В частности, она отметила соки из цитрусовых, помидоры, огурцы и листья салата, яблоки, груши и даже бананы. Перечисленные продукты отличаются высоким содержанием кислот, грубой клетчатки и сахара. Регулярно употребляя эти, казалось бы, "здоровые" продукты натощак, можно спровоцировать гастрит, язвенную болезнь, хроническую изжогу и раздражение слизистой.
Кроме того, гастроэнтеролог не рекомендует есть кисломолочные продукты сразу же после пробуждения. Полезные свойства йогуртов и других содержащих полезные бактерии изделий активируются только в том случае, если в желудке уже есть какая-то пища. Тогда бактерии действительно улучшают пищеварение и поддерживают микрофлору кишечника.