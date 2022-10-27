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Как не заболеть зимой – неожиданные советы психолога - РИА Новости Крым, 27.10.2022
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Как не заболеть зимой – неожиданные советы психолога
Как не заболеть зимой – неожиданные советы психолога - РИА Новости Крым, 27.10.2022
Как не заболеть зимой – неожиданные советы психолога
Повысить иммунитет и уберечься от зимних простуд помогут массаж и объятия любимого человека. Эти и другие приятные способы подготовки организма к зиме... РИА Новости Крым, 27.10.2022
2022-10-27T21:37
2022-10-27T21:37
общество
совет эксперта
здоровье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. Повысить иммунитет и уберечься от зимних простуд помогут массаж и объятия любимого человека. Эти и другие приятные способы подготовки организма к зиме перечислил бизнес-психолог, системный организационный консультант Эдуард Грабарь, пишет "АиФ".По его словам, массаж повышает иммунную функцию клеток и снижает уровень кортизола – гормона, ответственного за стресс. Аналогично работает тактильный контакт с любимым человеком – объятия и прикосновения.Кроме того, вредный для иммунитета кортизол могут "выгнать" смех и веселье. А вот качественный сон поможет восстановить силы организма и тоже защитит от сезонных болезней. Среди других советов по зимнему здоровью – спортивные тренировки, повышающие активность лимфоцитов и фагоцитов, которые помогают бороться с инфекциями, прогулки на свежем воздухе, медитации и дыхательные упражнения.Диетолог назвала внезапный продукт для иммунитета осенью &gt;&gt;Ранее доктор медицинских наук, диетолог Михаил Гинзбург назвал продукты для осеннего иммунитета.
https://crimea.ria.ru/20221021/chto-ne-tak-s-antivirusnym-imbirem--eksperty-ob-opasnosti-produkta-1125023377.html
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РИА Новости Крым
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общество, совет эксперта, здоровье
Как не заболеть зимой – неожиданные советы психолога

Психолог Грабарь: не заболеть в холодную погоду помогут объятия, смех и массаж

21:37 27.10.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКормление птиц на берегу моря
Кормление птиц на берегу моря - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. Повысить иммунитет и уберечься от зимних простуд помогут массаж и объятия любимого человека. Эти и другие приятные способы подготовки организма к зиме перечислил бизнес-психолог, системный организационный консультант Эдуард Грабарь, пишет "АиФ".
По его словам, массаж повышает иммунную функцию клеток и снижает уровень кортизола – гормона, ответственного за стресс. Аналогично работает тактильный контакт с любимым человеком – объятия и прикосновения.
Имбирь
21 октября, 20:40
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Кроме того, вредный для иммунитета кортизол могут "выгнать" смех и веселье. А вот качественный сон поможет восстановить силы организма и тоже защитит от сезонных болезней. Среди других советов по зимнему здоровью – спортивные тренировки, повышающие активность лимфоцитов и фагоцитов, которые помогают бороться с инфекциями, прогулки на свежем воздухе, медитации и дыхательные упражнения.
Диетолог назвала внезапный продукт для иммунитета осенью >>
Ранее доктор медицинских наук, диетолог Михаил Гинзбург назвал продукты для осеннего иммунитета.
 
ОбществоСовет экспертаЗдоровье
 
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