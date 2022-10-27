https://crimea.ria.ru/20221027/kak-ne-zabolet-zimoy--neozhidannye-sovety-psikhologa-1125118499.html

Как не заболеть зимой – неожиданные советы психолога

Как не заболеть зимой – неожиданные советы психолога - РИА Новости Крым, 27.10.2022

Как не заболеть зимой – неожиданные советы психолога

Повысить иммунитет и уберечься от зимних простуд помогут массаж и объятия любимого человека. Эти и другие приятные способы подготовки организма к зиме... РИА Новости Крым, 27.10.2022

2022-10-27T21:37

2022-10-27T21:37

2022-10-27T21:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. Повысить иммунитет и уберечься от зимних простуд помогут массаж и объятия любимого человека. Эти и другие приятные способы подготовки организма к зиме перечислил бизнес-психолог, системный организационный консультант Эдуард Грабарь, пишет "АиФ".По его словам, массаж повышает иммунную функцию клеток и снижает уровень кортизола – гормона, ответственного за стресс. Аналогично работает тактильный контакт с любимым человеком – объятия и прикосновения.Кроме того, вредный для иммунитета кортизол могут "выгнать" смех и веселье. А вот качественный сон поможет восстановить силы организма и тоже защитит от сезонных болезней. Среди других советов по зимнему здоровью – спортивные тренировки, повышающие активность лимфоцитов и фагоцитов, которые помогают бороться с инфекциями, прогулки на свежем воздухе, медитации и дыхательные упражнения.Диетолог назвала внезапный продукт для иммунитета осенью >>Ранее доктор медицинских наук, диетолог Михаил Гинзбург назвал продукты для осеннего иммунитета.

https://crimea.ria.ru/20221021/chto-ne-tak-s-antivirusnym-imbirem--eksperty-ob-opasnosti-produkta-1125023377.html

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общество, совет эксперта, здоровье