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Диетолог назвала внезапный продукт для иммунитета осенью - РИА Новости Крым, 11.10.2022
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Диетолог назвала внезапный продукт для иммунитета осенью
Диетолог назвала внезапный продукт для иммунитета осенью - РИА Новости Крым, 11.10.2022
Диетолог назвала внезапный продукт для иммунитета осенью
В холодное время года для поддержания иммунитета в рацион нужно включить блюда из печени с перцем и имбирем. Такой совет дала врач-диетолог Елена Соломатина,... РИА Новости Крым, 11.10.2022
2022-10-11T08:53
2022-10-11T08:53
общество
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здоровье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым. В холодное время года для поддержания иммунитета в рацион нужно включить блюда из печени с перцем и имбирем. Такой совет дала врач-диетолог Елена Соломатина, пишет "Вечерняя Москва".По словам Соломатиной, в печени много белка, поэтому она дает большой заряд энергии, а значит, помогает сохранять тепло. Кроме того, продукт богат витамином D, а он полезен для иммунитета, при этом в холодное время года является одним из самых дефицитных витаминов.Еще одно полезное свойство печени - она необходима для процесса обновления кожи и слизистых. Это свойство обуславливает высокое содержание витамина А. При этом усилить пользу печени помогут имбирь или красный перец - эти специи ускоряют кровообращение, что обеспечивает приток крови вместе с белками иммунной системы к местам повреждений.Ранее ученые назвали топ продуктов для ума.
https://crimea.ria.ru/20220919/nazvano-osennee-blyudo-schastya-1124548146.html
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общество, совет эксперта, здоровье
Диетолог назвала внезапный продукт для иммунитета осенью

Диетолог Соломатина: в холодное время года включите в рацион печень

08:53 11.10.2022
 
© РИА Новости . М. Анфингер / Перейти в фотобанкМясо, запеченное с томатным соусом и гарниром
Мясо, запеченное с томатным соусом и гарниром - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости . М. Анфингер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым. В холодное время года для поддержания иммунитета в рацион нужно включить блюда из печени с перцем и имбирем. Такой совет дала врач-диетолог Елена Соломатина, пишет "Вечерняя Москва".
По словам Соломатиной, в печени много белка, поэтому она дает большой заряд энергии, а значит, помогает сохранять тепло. Кроме того, продукт богат витамином D, а он полезен для иммунитета, при этом в холодное время года является одним из самых дефицитных витаминов.
Мясо
19 сентября, 20:55
Названо осеннее "блюдо счастья"
Еще одно полезное свойство печени - она необходима для процесса обновления кожи и слизистых. Это свойство обуславливает высокое содержание витамина А. При этом усилить пользу печени помогут имбирь или красный перец - эти специи ускоряют кровообращение, что обеспечивает приток крови вместе с белками иммунной системы к местам повреждений.
Ранее ученые назвали топ продуктов для ума.
 
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