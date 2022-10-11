https://crimea.ria.ru/20221011/dietolog-nazvala-vnezapnyy-produkt-dlya-immuniteta-osenyu-1124813871.html
Диетолог назвала внезапный продукт для иммунитета осенью
Диетолог назвала внезапный продукт для иммунитета осенью - РИА Новости Крым, 11.10.2022
Диетолог назвала внезапный продукт для иммунитета осенью
В холодное время года для поддержания иммунитета в рацион нужно включить блюда из печени с перцем и имбирем. Такой совет дала врач-диетолог Елена Соломатина,... РИА Новости Крым, 11.10.2022
2022-10-11T08:53
2022-10-11T08:53
2022-10-11T08:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым. В холодное время года для поддержания иммунитета в рацион нужно включить блюда из печени с перцем и имбирем. Такой совет дала врач-диетолог Елена Соломатина, пишет "Вечерняя Москва".По словам Соломатиной, в печени много белка, поэтому она дает большой заряд энергии, а значит, помогает сохранять тепло. Кроме того, продукт богат витамином D, а он полезен для иммунитета, при этом в холодное время года является одним из самых дефицитных витаминов.Еще одно полезное свойство печени - она необходима для процесса обновления кожи и слизистых. Это свойство обуславливает высокое содержание витамина А. При этом усилить пользу печени помогут имбирь или красный перец - эти специи ускоряют кровообращение, что обеспечивает приток крови вместе с белками иммунной системы к местам повреждений.Ранее ученые назвали топ продуктов для ума.
https://crimea.ria.ru/20220919/nazvano-osennee-blyudo-schastya-1124548146.html
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общество, совет эксперта, здоровье
Диетолог назвала внезапный продукт для иммунитета осенью
Диетолог Соломатина: в холодное время года включите в рацион печень
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым.
В холодное время года для поддержания иммунитета в рацион нужно включить блюда из печени с перцем и имбирем. Такой совет дала врач-диетолог Елена Соломатина, пишет
"Вечерняя Москва".
По словам Соломатиной, в печени много белка, поэтому она дает большой заряд энергии, а значит, помогает сохранять тепло. Кроме того, продукт богат витамином D, а он полезен для иммунитета, при этом в холодное время года является одним из самых дефицитных витаминов.
Еще одно полезное свойство печени - она необходима для процесса обновления кожи и слизистых. Это свойство обуславливает высокое содержание витамина А. При этом усилить пользу печени помогут имбирь или красный перец - эти специи ускоряют кровообращение, что обеспечивает приток крови вместе с белками иммунной системы к местам повреждений.
Ранее ученые назвали топ продуктов для ума
.