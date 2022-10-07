https://crimea.ria.ru/20221007/uchenye-nazvali-top-produktov-dlya-uma-1124759781.html

Ученые назвали топ продуктов для ума

Ученые назвали топ продуктов для ума - РИА Новости Крым, 07.10.2022

Ученые назвали топ продуктов для ума

С возрастом способность осваивать и запоминать новую информацию снижается, вернуть когнитивные возможности помогут продукты с высоким содержанием жирных кислот... РИА Новости Крым, 07.10.2022

2022-10-07T21:43

2022-10-07T21:43

2022-10-07T19:53

наука и технологии

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости Крым. С возрастом способность осваивать и запоминать новую информацию снижается, вернуть когнитивные возможности помогут продукты с высоким содержанием жирных кислот омега-3. К такому выводу пришли ученые Техасского университета, пишет "Доктор Питер".Исследование с участием 2183 добровольцев в возрасте от 46 лет показало снижение показателей старения мозга, увеличение способностей к абстрактному и логическому мышлению у тех, в чьем рационе присутствовали продукты с большим содержанием омега-3.Ученые выяснили, что более высокое содержание в крови полезных жирных кислот напрямую связано с объемом гиппокампа — структуры мозга, которая играет роль в обучении и хорошей памяти.Ранее диетологи перечислили продукты, способные стимулировать работу мозга во время экзаменов.

https://crimea.ria.ru/20220929/mozg-zasypaet--prosypaetsya-podsoznanie-o-chem-govoryat-nashi-sny-1124662097.html

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2022

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наука и технологии, общество