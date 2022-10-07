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Ученые назвали топ продуктов для ума - РИА Новости Крым, 07.10.2022
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Ученые назвали топ продуктов для ума
Ученые назвали топ продуктов для ума - РИА Новости Крым, 07.10.2022
Ученые назвали топ продуктов для ума
С возрастом способность осваивать и запоминать новую информацию снижается, вернуть когнитивные возможности помогут продукты с высоким содержанием жирных кислот... РИА Новости Крым, 07.10.2022
2022-10-07T21:43
2022-10-07T19:53
наука и технологии
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости Крым. С возрастом способность осваивать и запоминать новую информацию снижается, вернуть когнитивные возможности помогут продукты с высоким содержанием жирных кислот омега-3. К такому выводу пришли ученые Техасского университета, пишет "Доктор Питер".Исследование с участием 2183 добровольцев в возрасте от 46 лет показало снижение показателей старения мозга, увеличение способностей к абстрактному и логическому мышлению у тех, в чьем рационе присутствовали продукты с большим содержанием омега-3.Ученые выяснили, что более высокое содержание в крови полезных жирных кислот напрямую связано с объемом гиппокампа — структуры мозга, которая играет роль в обучении и хорошей памяти.Ранее диетологи перечислили продукты, способные стимулировать работу мозга во время экзаменов.
https://crimea.ria.ru/20220929/mozg-zasypaet--prosypaetsya-podsoznanie-o-chem-govoryat-nashi-sny-1124662097.html
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наука и технологии, общество
Ученые назвали топ продуктов для ума

Ученые рекомендуют есть продукты с содержанием омега-3 жирных кислот

21:43 07.10.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЗамороженная рыба в торговом центре
Замороженная рыба в торговом центре - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости Крым. С возрастом способность осваивать и запоминать новую информацию снижается, вернуть когнитивные возможности помогут продукты с высоким содержанием жирных кислот омега-3. К такому выводу пришли ученые Техасского университета, пишет "Доктор Питер".
Исследование с участием 2183 добровольцев в возрасте от 46 лет показало снижение показателей старения мозга, увеличение способностей к абстрактному и логическому мышлению у тех, в чьем рационе присутствовали продукты с большим содержанием омега-3.
Ученые выяснили, что более высокое содержание в крови полезных жирных кислот напрямую связано с объемом гиппокампа — структуры мозга, которая играет роль в обучении и хорошей памяти.
Отмечается, что самые полезные продукты для ума - рыбий жир и печень трески, тунец, сельдь, скумбрия, форель, лосось, палтус. Кроме того, много таких кислот содержат льняное семя, рапсовое и оливковое масло, грецкие орехи, соевые бобы, пророщенный овес.
Ранее диетологи перечислили продукты, способные стимулировать работу мозга во время экзаменов.
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