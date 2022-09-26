https://crimea.ria.ru/20220926/dietolog-nazval-dva-usloviya-podderzhaniya-immuniteta-zimoy-1124618043.html

Диетолог назвал два условия поддержания иммунитета зимой

Диетолог назвал два условия поддержания иммунитета зимой - РИА Новости Крым, 26.09.2022

Диетолог назвал два условия поддержания иммунитета зимой

Доктор медицинских наук, диетолог Михаил Гинзбург назвал два основных фактора, которые влияют на снижение иммунитета зимой. РИА Новости Крым, 26.09.2022

2022-09-26T07:02

2022-09-26T07:02

2022-09-26T07:02

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здоровье

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Доктор медицинских наук, диетолог Михаил Гинзбург назвал два основных фактора, которые влияют на снижение иммунитета зимой.По словам Гинзбурга, из-за холодов и пасмурной погоды зимой людям больше хочется "вредной пищи", которая содержит неполезные жиры и сахар. Такой рацион неблагоприятно влияет на работу организма и общее состояние человека.В связи с этим диетолог рекомендует тщательно подбирать продукты и включить в рацион те из них, что содержат витамин D – печень трески, морскую рыбу (скумбрию, сельдь, лосось) и рыбий жир. Кроме того, он советует заменить красное мясо на мясо птицы – не менее вкусное и питательное."Считается, что мясоеды не доживают года три в среднем. Это очень большая разница. С птицей таких рисков не связывают. А те, кто любят рыбу, наоборот, живут дольше и чувствуют себя лучше", – рассказал он.Второй фактор снижения иммунитета зимой – это снижение подвижности."Зимой подвижность удручающе снижается, начинаются проблемы. Однако человек зимой должен двигаться ровно также, как он должен есть и пить воду. Это очень важный фактор здоровья", – считает специалист.Ранее эксперты перечислили самые полезные сорта рыбы.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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