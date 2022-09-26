https://crimea.ria.ru/20220926/dietolog-nazval-dva-usloviya-podderzhaniya-immuniteta-zimoy-1124618043.html
Диетолог назвал два условия поддержания иммунитета зимой
Диетолог назвал два условия поддержания иммунитета зимой - РИА Новости Крым, 26.09.2022
Диетолог назвал два условия поддержания иммунитета зимой
Доктор медицинских наук, диетолог Михаил Гинзбург назвал два основных фактора, которые влияют на снижение иммунитета зимой. РИА Новости Крым, 26.09.2022
2022-09-26T07:02
2022-09-26T07:02
2022-09-26T07:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Доктор медицинских наук, диетолог Михаил Гинзбург назвал два основных фактора, которые влияют на снижение иммунитета зимой.По словам Гинзбурга, из-за холодов и пасмурной погоды зимой людям больше хочется "вредной пищи", которая содержит неполезные жиры и сахар. Такой рацион неблагоприятно влияет на работу организма и общее состояние человека.В связи с этим диетолог рекомендует тщательно подбирать продукты и включить в рацион те из них, что содержат витамин D – печень трески, морскую рыбу (скумбрию, сельдь, лосось) и рыбий жир. Кроме того, он советует заменить красное мясо на мясо птицы – не менее вкусное и питательное."Считается, что мясоеды не доживают года три в среднем. Это очень большая разница. С птицей таких рисков не связывают. А те, кто любят рыбу, наоборот, живут дольше и чувствуют себя лучше", – рассказал он.Второй фактор снижения иммунитета зимой – это снижение подвижности."Зимой подвижность удручающе снижается, начинаются проблемы. Однако человек зимой должен двигаться ровно также, как он должен есть и пить воду. Это очень важный фактор здоровья", – считает специалист.Ранее эксперты перечислили самые полезные сорта рыбы.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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здоровье, общество
Диетолог назвал два условия поддержания иммунитета зимой
Врач Гинзбург: для поддержания иммунитета зимой важно много двигаться и правильно питаться
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Доктор медицинских наук, диетолог Михаил Гинзбург назвал два основных фактора, которые влияют на снижение иммунитета зимой.
По словам Гинзбурга, из-за холодов и пасмурной погоды зимой людям больше хочется "вредной пищи", которая содержит неполезные жиры и сахар. Такой рацион неблагоприятно влияет на работу организма и общее состояние человека.
"Зимой нам больше хочется красного мяса, злоупотребление которым имеет множество рисков – от рака кишечника до атеросклероза. Увеличивается потребление сахара и сахаросодержащих продуктов. Может быть таким образом мы лечимся от депрессии, отсутствия солнышка, общего состояния грусти. Но чем больше мы таких продуктов съедаем, тем скорее стареем и уменьшаем годы своей жизни", – рассказал он в эфире радио "Спутник в Крыму".
В связи с этим диетолог рекомендует тщательно подбирать продукты и включить в рацион те из них, что содержат витамин D – печень трески, морскую рыбу (скумбрию, сельдь, лосось) и рыбий жир. Кроме того, он советует заменить красное мясо на мясо птицы – не менее вкусное и питательное.
"Считается, что мясоеды не доживают года три в среднем. Это очень большая разница. С птицей таких рисков не связывают. А те, кто любят рыбу, наоборот, живут дольше и чувствуют себя лучше", – рассказал он.
Второй фактор снижения иммунитета зимой – это снижение подвижности.
"Зимой подвижность удручающе снижается, начинаются проблемы. Однако человек зимой должен двигаться ровно также, как он должен есть и пить воду. Это очень важный фактор здоровья", – считает специалист.
Ранее эксперты перечислили самые полезные сорта рыбы
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