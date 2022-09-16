https://crimea.ria.ru/20220916/vnezapno-ne-tolko-losos-kakaya-ryba-samaya-poleznaya-1124518377.html
Внезапно не только лосось: какая рыба самая полезная
Внезапно не только лосось: какая рыба самая полезная - РИА Новости Крым, 16.09.2022
Внезапно не только лосось: какая рыба самая полезная
Морская рыба полезнее речной, поскольку содержит больше жирных кислот, витаминов и минералов. Самые полезные сорта рыбы перечислили эксперты портала "Доктор... РИА Новости Крым, 16.09.2022
2022-09-16T08:49
2022-09-16T08:49
2022-09-16T08:49
здоровье
вкусно и полезно
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. Морская рыба полезнее речной, поскольку содержит больше жирных кислот, витаминов и минералов. Самые полезные сорта рыбы перечислили эксперты портала "Доктор Питер".По словам экспертов, полезность рыбы определяется ее жирностью, содержанием фосфора, цинка, йода, витаминами A, D, E. Традиционно одним из самых полезных сортов считаются все виды лососевых рыб - они содержат витамин D , кальций, омега-3 жирные кислоты. Однако лучше выбирать дикую рыбу, поскольку на фермах к кормам часто примешивают гормоны и антибиотики.Не уступает лососевым в полезности тунец. Эта рыба содержит не только витамины, но и много белка, который усваивается легче мясного. Однако эксперты не рекомендуют употреблять тунца слишком часто, поскольку он может содержать излишнее количество ртути.Кроме того, к самым полезным эксперты относят малокалорийную треску, которая рекомендована худеющим, сельдь и сардины, доступные по цене, но тоже "витаминные" , камбалу, которая содержит много кальция, натрия и железа, и полезна для зубов и костей, а также палтуса, который содержит триптофан, необходимый для производства гормонов мелатонина и серотонина, отвечающих за хорошее настроение.Ранее специалист-эксперт отдела санитарного надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Сусанна Аблялимова рекомендовала покупать рыбу и морепродукты в супермаркетах, специализированных магазинах и на организованных рынках, обращать внимание на жабры и внимательно принюхиваться к тушкам.
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РИА Новости Крым
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здоровье, вкусно и полезно, общество
Внезапно не только лосось: какая рыба самая полезная
Эксперты перечислили самые полезные сорта рыбы
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. Морская рыба полезнее речной, поскольку содержит больше жирных кислот, витаминов и минералов. Самые полезные сорта рыбы перечислили эксперты портала "Доктор Питер".
По словам экспертов, полезность рыбы определяется ее жирностью, содержанием фосфора, цинка, йода, витаминами A, D, E. Традиционно одним из самых полезных сортов считаются все виды лососевых рыб - они содержат витамин D , кальций, омега-3 жирные кислоты. Однако лучше выбирать дикую рыбу, поскольку на фермах к кормам часто примешивают гормоны и антибиотики.
Не уступает лососевым в полезности тунец. Эта рыба содержит не только витамины, но и много белка, который усваивается легче мясного. Однако эксперты не рекомендуют употреблять тунца слишком часто, поскольку он может содержать излишнее количество ртути.
Лидер по количеству Омега-3 и витамина В12 - скумбрия. Ее диетологи советуют запекать, а вот соленая и копченая скумбрия вредна.
Кроме того, к самым полезным эксперты относят малокалорийную треску, которая рекомендована худеющим, сельдь и сардины, доступные по цене, но тоже "витаминные" , камбалу, которая содержит много кальция, натрия и железа, и полезна для зубов и костей, а также палтуса, который содержит триптофан, необходимый для производства гормонов мелатонина и серотонина, отвечающих за хорошее настроение.
Ранее специалист-эксперт отдела санитарного надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Сусанна Аблялимова рекомендовала покупать рыбу и морепродукты в супермаркетах
, специализированных магазинах и на организованных рынках, обращать внимание на жабры и внимательно принюхиваться к тушкам.