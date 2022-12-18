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Чем опасно быстрое похудение

Чем опасно быстрое похудение - РИА Новости Крым, 18.12.2022

Чем опасно быстрое похудение

Стремительная потеря веса опасна. Килограммы могут вернуться достаточно быстро, а восстанавливать здоровье придется долгие месяцы, предупреждает врач-терапевт... РИА Новости Крым, 18.12.2022

2022-12-18T18:37

2022-12-18T18:37

2022-12-18T18:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек — РИА Новости Крым. Стремительная потеря веса опасна. Килограммы могут вернуться достаточно быстро, а восстанавливать здоровье придется долгие месяцы, предупреждает врач-терапевт Ольга Александрова.Специалист подчеркнула, что диеты, которые призывают полностью отказаться от целой группы продуктов, например жиров или углеводов, чаще всего приводят к стрессу, хронической усталости и плохому самочувствию. Более того, похудение происходит не за счет снижения доли жира, а за счет потери воды.Диетолог подчеркнула, что полный отказ от углеводов нарушает работу желудочно-кишечного тракта. Еще опаснее полностью отказываться от полезных жиров, которые содержатся в молоке, рыбе, авокадо и масле. В этом случае высока вероятность развития неправильного обмена веществ.Также Александрова указала на негативные последствия от чрезмерных ежедневных физических нагрузок. При отсутствии полноценного питания и отдыха они могут стать причиной болезней суставов и травм. Кроме того, быстрое похудение может привести к обвисанию кожи и образованию складок. Не допустить их появление поможет аппаратный RF-лифтинг и другие аналогичные методики."Эффективное и безопасное снижение веса возможно только через формирование правильных пищевых привычек. Физическая активность важна, но регулярно и в умеренных количествах", — резюмировала врач.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему в Крыму растет число приверженцев здорового питания – экспертыВрач назвала правильную зимнюю диету для жителей КрымаПохудение провоцирует развитие остеопороза у женщин – врач

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общество, совет эксперта, здоровье, новый год 2023, вкусно и полезно