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Похудение провоцирует развитие остеопороза у женщин – врач
Похудение провоцирует развитие остеопороза у женщин – врач - РИА Новости Крым, 14.12.2022
Похудение провоцирует развитие остеопороза у женщин – врач
Как затормозить начало остеопороза, рассказала врач-эндокринолог Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, кандидат медицинских наук РИА Новости Крым, 14.12.2022
2022-12-14T20:44
2022-12-14T20:44
2022-12-14T20:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. Как затормозить начало остеопороза, рассказала врач-эндокринолог Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, кандидат медицинских наук Наталья Таныгина.У худощавых дам болезнь развивается быстрее из-за того, что синтезировать эстрогены может еще и жировая ткань. Поэтому быть слишком худой на склоне лет довольно опасно. У мужчин остеопороз тоже развивается, но позже – тестостерон снижается не так резко, как эстрогены.Среди других факторов риска: наследственность, гиподинамия, поздние роды, ранняя менопауза и сопутствующие патологии – часто остеопороз возникает на фоне нарушений обмена кальция.Что люди чаще всего ломают при остеопорозе? Кости запястья, лучевую и локтевую кости, шейку бедра и поясничный отдел позвоночника.Врач говорит, что есть немало способов заметить остеопороз вовремя. Это остеоденситометрия – рентгеновский метод, УЗИ, анализы крови на уровень кальция (общего и ионизированного), альбумина, щелочной фосфатазы, витамина D, паратиреоидного гормона.Укреплять кости лучше всего с помощью плавания. Им можно заниматься даже при остеопорозе – риск травм небольшой, а нагрузка вполне адекватная.Читайте также по теме на сайте РИА Новости Крым: Плоский живот после 40 лет: диетолог назвал способыЕсли жизнь подложила лимон: как цитрусы растут в КрымПочти треть россиян страдают от повышенного давления – кардиолог
https://crimea.ria.ru/20220616/polnyy-otkaz-ot-muchnogo-ne-nuzhen--vrach-o-pravilnom-pokhudenii-1123546100.html
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здоровье, здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии, общество, новости
Похудение провоцирует развитие остеопороза у женщин – врач
Эндокринолог Таныгина предупредила, что похудение вызывает остеопороз у женщин
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. Как затормозить начало остеопороза, рассказала врач-эндокринолог Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, кандидат медицинских наук Наталья Таныгина.
"Типичный пациент с остеопорозом – это немолодая женщина изящного телосложения. Возраст и дефицит веса – наиболее значимые факторы риска. В молодости от потери костной массы женщин защищают половые гормоны, эстрогены, но после наступления менопаузы их уровень сильно снижается", – цитирует врача "АиФ".
У худощавых дам болезнь развивается быстрее из-за того, что синтезировать эстрогены может еще и жировая ткань. Поэтому быть слишком худой на склоне лет довольно опасно. У мужчин остеопороз тоже развивается, но позже – тестостерон снижается не так резко, как эстрогены.
Среди других факторов риска: наследственность, гиподинамия, поздние роды, ранняя менопауза и сопутствующие патологии – часто остеопороз возникает на фоне нарушений обмена кальция.
Что люди чаще всего ломают при остеопорозе? Кости запястья, лучевую и локтевую кости, шейку бедра и поясничный отдел позвоночника.
Врач говорит, что есть немало способов заметить остеопороз вовремя. Это остеоденситометрия – рентгеновский метод, УЗИ, анализы крови на уровень кальция (общего и ионизированного), альбумина, щелочной фосфатазы, витамина D, паратиреоидного гормона.
Укреплять кости лучше всего с помощью плавания. Им можно заниматься даже при остеопорозе – риск травм небольшой, а нагрузка вполне адекватная.
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