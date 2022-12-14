https://crimea.ria.ru/20221214/pokhudenie-provotsiruet-razvitie-osteoporoza-u-zhenschin--vrach-1125847233.html

Похудение провоцирует развитие остеопороза у женщин – врач

Похудение провоцирует развитие остеопороза у женщин – врач - РИА Новости Крым, 14.12.2022

Похудение провоцирует развитие остеопороза у женщин – врач

Как затормозить начало остеопороза, рассказала врач-эндокринолог Цент­ра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, кандидат медицинских наук РИА Новости Крым, 14.12.2022

2022-12-14T20:44

2022-12-14T20:44

2022-12-14T20:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. Как затормозить начало остеопороза, рассказала врач-эндокринолог Цент­ра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, кандидат медицинских наук Наталья Таныгина.У худощавых дам болезнь развивается быстрее из-за того, что синтезировать эстрогены может еще и жировая ткань. Поэтому быть слишком худой на склоне лет довольно опасно. У мужчин остеопороз тоже развивается, но позже – тестостерон снижается не так резко, как эстрогены.Среди других факторов риска: наследственность, гиподинамия, поздние роды, ранняя менопауза и сопутствующие патологии – часто остеопороз возникает на фоне нарушений обмена кальция.Что люди чаще всего ломают при остеопорозе? Кости запястья, лучевую и локтевую кости, шейку бедра и поясничный отдел позвоночника.Врач говорит, что есть немало способов заметить остеопороз вовремя. Это остеоденситометрия – рентгеновский метод, УЗИ, анализы крови на уровень кальция (общего и иони­зированного), альбумина, щелочной фосфатазы, витамина D, паратиреоидного гормона.Укреплять кости лучше всего с помощью плавания. Им можно заниматься даже при остеопорозе – риск травм небольшой, а нагрузка вполне адекватная.Читайте также по теме на сайте РИА Новости Крым: Плоский живот после 40 лет: диетолог назвал способыЕсли жизнь подложила лимон: как цитрусы растут в КрымПочти треть россиян страдают от повышенного давления – кардиолог

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье, здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии, общество, новости