Рейтинг@Mail.ru
Похудение провоцирует развитие остеопороза у женщин – врач - РИА Новости Крым, 14.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221214/pokhudenie-provotsiruet-razvitie-osteoporoza-u-zhenschin--vrach-1125847233.html
Похудение провоцирует развитие остеопороза у женщин – врач
Похудение провоцирует развитие остеопороза у женщин – врач - РИА Новости Крым, 14.12.2022
Похудение провоцирует развитие остеопороза у женщин – врач
Как затормозить начало остеопороза, рассказала врач-эндокринолог Цент­ра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, кандидат медицинских наук РИА Новости Крым, 14.12.2022
2022-12-14T20:44
2022-12-14T20:44
здоровье
здравоохранение в крыму и севастополе
здравоохранение в россии
общество
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0b/10/1118947112_0:99:1920:1179_1920x0_80_0_0_f761172b39340db1a1cbe39672f7129c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. Как затормозить начало остеопороза, рассказала врач-эндокринолог Цент­ра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, кандидат медицинских наук Наталья Таныгина.У худощавых дам болезнь развивается быстрее из-за того, что синтезировать эстрогены может еще и жировая ткань. Поэтому быть слишком худой на склоне лет довольно опасно. У мужчин остеопороз тоже развивается, но позже – тестостерон снижается не так резко, как эстрогены.Среди других факторов риска: наследственность, гиподинамия, поздние роды, ранняя менопауза и сопутствующие патологии – часто остеопороз возникает на фоне нарушений обмена кальция.Что люди чаще всего ломают при остеопорозе? Кости запястья, лучевую и локтевую кости, шейку бедра и поясничный отдел позвоночника.Врач говорит, что есть немало способов заметить остеопороз вовремя. Это остеоденситометрия – рентгеновский метод, УЗИ, анализы крови на уровень кальция (общего и иони­зированного), альбумина, щелочной фосфатазы, витамина D, паратиреоидного гормона.Укреплять кости лучше всего с помощью плавания. Им можно заниматься даже при остеопорозе – риск травм небольшой, а нагрузка вполне адекватная.Читайте также по теме на сайте РИА Новости Крым: Плоский живот после 40 лет: диетолог назвал способыЕсли жизнь подложила лимон: как цитрусы растут в КрымПочти треть россиян страдают от повышенного давления – кардиолог
https://crimea.ria.ru/20220616/polnyy-otkaz-ot-muchnogo-ne-nuzhen--vrach-o-pravilnom-pokhudenii-1123546100.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0b/10/1118947112_109:0:1812:1277_1920x0_80_0_0_8f2f01d4fea5a43a8ee950f447eb4777.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
здоровье, здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии, общество, новости
Похудение провоцирует развитие остеопороза у женщин – врач

Эндокринолог Таныгина предупредила, что похудение вызывает остеопороз у женщин

20:44 14.12.2022
 
© Фото: pixabay.comВесы
Весы
© Фото: pixabay.com
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. Как затормозить начало остеопороза, рассказала врач-эндокринолог Цент­ра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, кандидат медицинских наук Наталья Таныгина.

"Типичный пациент с остеопорозом – это немолодая женщина изящного телосложения. Возраст и дефицит веса – наиболее значимые факторы риска. В молодос­ти от потери костной массы женщин защищают половые гормоны, эстрогены, но после наступления мено­паузы их уровень сильно снижается", – цитирует врача "АиФ".

У худощавых дам болезнь развивается быстрее из-за того, что синтезировать эстрогены может еще и жировая ткань. Поэтому быть слишком худой на склоне лет довольно опасно. У мужчин остеопороз тоже развивается, но позже – тестостерон снижается не так резко, как эстрогены.
Среди других факторов риска: наследственность, гиподинамия, поздние роды, ранняя менопауза и сопутствующие патологии – часто остеопороз возникает на фоне нарушений обмена кальция.
Что люди чаще всего ломают при остеопорозе? Кости запястья, лучевую и локтевую кости, шейку бедра и поясничный отдел позвоночника.
Пирожки - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
16 июня, 07:03
Полный отказ от мучного не нужен – врач о правильном похудении
Врач говорит, что есть немало способов заметить остеопороз вовремя. Это остеоденситометрия – рентгеновский метод, УЗИ, анализы крови на уровень кальция (общего и иони­зированного), альбумина, щелочной фосфатазы, витамина D, паратиреоидного гормона.
Укреплять кости лучше всего с помощью плавания. Им можно заниматься даже при остеопорозе – риск травм небольшой, а нагрузка вполне адекватная.
Читайте также по теме на сайте РИА Новости Крым:
Плоский живот после 40 лет: диетолог назвал способы
Если жизнь подложила лимон: как цитрусы растут в Крым
Почти треть россиян страдают от повышенного давления – кардиолог
 
ЗдоровьеЗдравоохранение в Крыму и СевастополеЗдравоохранение в РоссииОбществоНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:51В Крыму на Ангарском перевале выпал снег
21:31Главные новости Крыма: 14 декабря
21:06Должникам назвали сумму, которую им оставят на жизнь в новом году
20:44Похудение провоцирует развитие остеопороза у женщин – врач
20:26Сложная логистика: ждать ли роста цен и исчезновения товаров в Крыму
20:02Гроссмейстер из Крыма Сергей Карякин попал под санкции Украины
19:47Жилье для репатриантов в Крыму: есть ли угроза закрытия программы
19:25В пещере "Таврида" пройдут бесплатные экскурсии
18:51Добыча полезных ископаемых в Крыму сократилась на треть с начала года
18:02Минтранс Крыма оценил просьбу перевозчиков повысить тарифы на проезд
17:44Получит ли библиотека Франко в Крыму новое имя
16:58Уничтожены сотни боевиков и десятки единиц техники: сводка СВО за сутки
16:37Ситуация напряженная: в РФ растет заболеваемость COVID и гриппом
16:23Удар по колоннам: войска РФ сорвали переброску резервов ВСУ в Донбасс
16:08Блестящий Месси: эксперт оценил первый полуфинал ЧМ-2022 и дал прогноз
15:56Повышение цен на проезд в Крыму: опять двадцать пять
15:24Военные РФ уничтожили пункт управления группировки ВСУ в Донбассе
15:15В Севастополе экс-глава горздрава "привел в негодность" новый томограф
14:53Ремонт улицы Толстого в Симферополе: когда начнут и как долго продлится
14:32Отдал еду собаке: в Балаклаве жена избила мужа за отказ от ужина
Лента новостейМолния