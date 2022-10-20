https://crimea.ria.ru/20221020/ploskiy-zhivot-posle-40-let-dietolog-nazval-sposoby-1124989805.html

Плоский живот после 40 лет: диетолог назвал способы

Плоский живот после 40 лет: диетолог назвал способы - РИА Новости Крым, 20.10.2022

Плоский живот после 40 лет: диетолог назвал способы

После 40 лет у людей уменьшается метаболическая пластичность организма, поэтому ускорить процесс потери жира на животе довольно сложно. Однако при правильном... РИА Новости Крым, 20.10.2022

2022-10-20T21:16

2022-10-20T21:16

2022-10-20T21:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. После 40 лет у людей уменьшается метаболическая пластичность организма, поэтому ускорить процесс потери жира на животе довольно сложно. Однако при правильном подходе к питанию, планированию распорядка дня и физической нагрузке заставить свою талию постройнеть вполне реально, рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург в комментарии "Вечерней Москве"."Самыми эффективными упражнениями для избавления от лишнего веса в области живота я считаю кардиотренировки, тонизирующие комплексы и те, которые направлены на область пресса — сгибание и разгибание. Также очень помогает массаж всего тела, улучшающий циркуляцию крови, сжигающий подкожный жир", - сообщил он.Диетолог советует для быстрой потери веса скорректировать рацион, отдав предпочтение полезным продуктам и исключив сладости, мучное и алкоголь. Не лишним будет делать и разгрузочные дни."Любые кондитерские изделия, сладости, белый хлеб, алкогольные напитки, фастфуды и жирные блюда полностью исключаются. Полезно делать разгрузочные дни. Но их лучше всего прописывать только с лечащим врачом, так как организм у каждого человека индивидуален", - добавил врач.Кроме того, Гинзбург заявил, что после 40 лет процесс обретения тонкой талии будет более затяжной. И какие-либо ограничения могут вызвать апатию или депрессию, частую смену настроения и упадок сил."Это значит, что в период похудения вам нужно уделять много времени не только рациону, физической активности, но и ментальному здоровью, чтобы избежать депрессивности", - отметил он.Ранее врач Джессика Катлер заявила, что для обретения плоского живота нужно исключить любые перекусы, поскольку во время каждого такого приема пищи неизбежно повышается уровень сахара в крови и вырабатывается инсулин, который способствует накоплению жира в районе брюшной области.

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