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Как легко убрать живот - четыре важных правила - РИА Новости Крым, 24.08.2022
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Как легко убрать живот - четыре важных правила
Как легко убрать живот - четыре важных правила - РИА Новости Крым, 24.08.2022
Как легко убрать живот - четыре важных правила
Убрать лишние объемы в районе живота помогут четыре простых правила, главное из которых - исключить перекусы. Такой совет дает бариатрический хирург Джессика... РИА Новости Крым, 24.08.2022
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здоровье
зож
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг - РИА Новости Крым. Убрать лишние объемы в районе живота помогут четыре простых правила, главное из которых - исключить перекусы. Такой совет дает бариатрический хирург Джессика Катлер, пишет Eat This, Not That!По словам Катлер, во время каждого приема пищи, даже если речь идет о легком перекусе, неизбежно повышается уровень сахара в крови и вырабатывается инсулин, который способствует накоплению жира в районе живота. В этой связи тем, кто запланировал исправить фигуру, лучше вообще отказаться от перекусов.Кроме того, выработку инсулина провоцируют сахарозаменители. Поэтому большое заблуждение думать, что заменив ими сахар, вы сразу же победите проблему.Третье обязательное правило - отказ от сладких напитков в пользу чистой воды, несладкого кофе или чая.Также Катлер уверена, что уменьшить объемы талии помогут необработанные продукты: фрукты лучше есть прямо с кожурой, которая всегда богата витаминами, также полезнее выбирать неочищенные злаки и орехи, которые все же лучше избавить от скорлупы.Ранее доктор медицинских наук Михаил Гинзбург научил худеть во сне. Одна из норм похудения — это нормализация сна.
https://crimea.ria.ru/20220712/kak-solntse-vliyaet-na-ves-muzhchin--neozhidannoe-otkrytie-uchenykh-1123819155.html
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здоровье, зож
Как легко убрать живот - четыре важных правила

Врач Джессика Катлер: убрать лишние объемы в районе живота помогут четыре правила

20:33 24.08.2022
 
© © Fotolia / JenkoAtamanЛишний вес. Архивное фото
Лишний вес. Архивное фото
© © Fotolia / JenkoAtaman
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг - РИА Новости Крым. Убрать лишние объемы в районе живота помогут четыре простых правила, главное из которых - исключить перекусы. Такой совет дает бариатрический хирург Джессика Катлер, пишет Eat This, Not That!
По словам Катлер, во время каждого приема пищи, даже если речь идет о легком перекусе, неизбежно повышается уровень сахара в крови и вырабатывается инсулин, который способствует накоплению жира в районе живота. В этой связи тем, кто запланировал исправить фигуру, лучше вообще отказаться от перекусов.
Кроме того, выработку инсулина провоцируют сахарозаменители. Поэтому большое заблуждение думать, что заменив ими сахар, вы сразу же победите проблему.
Третье обязательное правило - отказ от сладких напитков в пользу чистой воды, несладкого кофе или чая.
Также Катлер уверена, что уменьшить объемы талии помогут необработанные продукты: фрукты лучше есть прямо с кожурой, которая всегда богата витаминами, также полезнее выбирать неочищенные злаки и орехи, которые все же лучше избавить от скорлупы.
Ранее доктор медицинских наук Михаил Гинзбург научил худеть во сне. Одна из норм похудения — это нормализация сна.
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