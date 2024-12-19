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Капитан нефтетанкера "Волганефть-212" отправлен под стражу - РИА Новости Крым, 19.12.2024
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Капитан нефтетанкера "Волганефть-212" отправлен под стражу
Капитан нефтетанкера "Волганефть-212" отправлен под стражу - РИА Новости Крым, 19.12.2024
Капитан нефтетанкера "Волганефть-212" отправлен под стражу
Капитан нефтетанкера "Волганефть-212" по решению суда заключен под стражу на два месяца. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Крыму и... РИА Новости Крым, 19.12.2024
2024-12-19T16:59
2024-12-19T17:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек - РИА Новости Крым. Капитан нефтетанкера "Волганефть-212" по решению суда заключен под стражу на два месяца. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Крыму и Севастополю.Как пояснили в пресс-службе Киевского райсуда Симферополя, решение о заключении фигуранта под стражу основано на обоснованности обвинения. Также были учтены сведения о личности обвиняемого, тяжести обвинения и возможности назначения наказания в виде лишения свободы. Ходатайства защиты об избрании иной меры пресечения оставлены без удовлетворения.Капитану "Волгонефть-239", обвиняемому в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта (ч.1 ст.263 УК РФ), суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.Мера пресечения обоим обвиняемым избрана сроком на 2два месяца до 17 февраля 2025 года.Двум капитанам танкеров "Волгонефть", потерпевших крушение в Керченском проливе, предъявлено обвинение по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, сообщалось ранее. Оба фигуранта были задержаны.Все о ситуации с терпящими бедствие танкерами в Керченском проливе читайте по ссылке &gt;&gt;15 декабря в условиях штормовой погоды в акватории Керченского пролива потерпели кораблекрушение морские суда "Волгонефть-239" и "Волгонефть-212". Танкеры получили существенные повреждения и затонули, допущен разлив мазута в акваторию Черного моря. В результате чрезвычайного происшествия погиб вахтенный матрос "Волгонефть-212", потерпевшие члены экипажа с различными травмами были доставлены в медучреждения. Разлив мазута после крушения танкеров "Волгонефть" в Черном море является экологической бедой, заявил президент Владимир Путин в четверг в рамках в ходе большой пресс-конференции, совмещенной с "Прямой линией".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что происходит в Керченском проливе после ЧП с танкерамиСтратегический план по ликвидации ЧС на Кубани разработают в КабминеНовые выбросы мазута зафиксированы в Анапе и Темрюкском районе
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новости, новости крыма, танкер, танкер "волгонефть-212", танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, гсу ск россии по крыму и севастополю
Капитан нефтетанкера "Волганефть-212" отправлен под стражу

Следком: капитан танкера "Волганефть-212" взят под стражу на два месяца

16:59 19.12.2024 (обновлено: 17:39 19.12.2024)
 
© Dmitry MakeevУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Dmitry Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек - РИА Новости Крым. Капитан нефтетанкера "Волганефть-212" по решению суда заключен под стражу на два месяца. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Крыму и Севастополю.
"По ходатайству следствия капитану нефтетанкера "Волганефть-212", обвиняемому в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, в результате чего погиб член экипажа, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца до 17 февраля 2025 года", - сказано в сообщении.
Как пояснили в пресс-службе Киевского райсуда Симферополя, решение о заключении фигуранта под стражу основано на обоснованности обвинения. Также были учтены сведения о личности обвиняемого, тяжести обвинения и возможности назначения наказания в виде лишения свободы. Ходатайства защиты об избрании иной меры пресечения оставлены без удовлетворения.
Капитану "Волгонефть-239", обвиняемому в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта (ч.1 ст.263 УК РФ), суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.
Мера пресечения обоим обвиняемым избрана сроком на 2два месяца до 17 февраля 2025 года.
Двум капитанам танкеров "Волгонефть", потерпевших крушение в Керченском проливе, предъявлено обвинение по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, сообщалось ранее. Оба фигуранта были задержаны.
Все о ситуации с терпящими бедствие танкерами в Керченском проливе читайте по ссылке >>
15 декабря в условиях штормовой погоды в акватории Керченского пролива потерпели кораблекрушение морские суда "Волгонефть-239" и "Волгонефть-212". Танкеры получили существенные повреждения и затонули, допущен разлив мазута в акваторию Черного моря. В результате чрезвычайного происшествия погиб вахтенный матрос "Волгонефть-212", потерпевшие члены экипажа с различными травмами были доставлены в медучреждения. Разлив мазута после крушения танкеров "Волгонефть" в Черном море является экологической бедой, заявил президент Владимир Путин в четверг в рамках в ходе большой пресс-конференции, совмещенной с "Прямой линией".
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Читайте также на РИА Новости Крым:
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НовостиНовости КрымаТанкерТанкер "Волгонефть-212"Танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" в Керченском проливеГСУ СК России по Крыму и Севастополю
 
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