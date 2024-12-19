Капитан нефтетанкера "Волганефть-212" отправлен под стражу
Следком: капитан танкера "Волганефть-212" взят под стражу на два месяца
16:59 19.12.2024 (обновлено: 17:39 19.12.2024)
© Dmitry MakeevУголовный кодекс Российской Федерации
© Dmitry Makeev
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек - РИА Новости Крым. Капитан нефтетанкера "Волганефть-212" по решению суда заключен под стражу на два месяца. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Крыму и Севастополю.
"По ходатайству следствия капитану нефтетанкера "Волганефть-212", обвиняемому в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, в результате чего погиб член экипажа, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца до 17 февраля 2025 года", - сказано в сообщении.
Как пояснили в пресс-службе Киевского райсуда Симферополя, решение о заключении фигуранта под стражу основано на обоснованности обвинения. Также были учтены сведения о личности обвиняемого, тяжести обвинения и возможности назначения наказания в виде лишения свободы. Ходатайства защиты об избрании иной меры пресечения оставлены без удовлетворения.
Капитану "Волгонефть-239", обвиняемому в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта (ч.1 ст.263 УК РФ), суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.
Мера пресечения обоим обвиняемым избрана сроком на 2два месяца до 17 февраля 2025 года.
Двум капитанам танкеров "Волгонефть", потерпевших крушение в Керченском проливе, предъявлено обвинение по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, сообщалось ранее. Оба фигуранта были задержаны.
15 декабря в условиях штормовой погоды в акватории Керченского пролива потерпели кораблекрушение морские суда "Волгонефть-239" и "Волгонефть-212". Танкеры получили существенные повреждения и затонули, допущен разлив мазута в акваторию Черного моря. В результате чрезвычайного происшествия погиб вахтенный матрос "Волгонефть-212", потерпевшие члены экипажа с различными травмами были доставлены в медучреждения. Разлив мазута после крушения танкеров "Волгонефть" в Черном море является экологической бедой, заявил президент Владимир Путин в четверг в рамках в ходе большой пресс-конференции, совмещенной с "Прямой линией".
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