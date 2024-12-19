https://crimea.ria.ru/20241219/kapitan-neftetankera-volganeft-212-otpravlen-pod-strazhu-1142773211.html

Капитан нефтетанкера "Волганефть-212" отправлен под стражу

Капитан нефтетанкера "Волганефть-212" отправлен под стражу - РИА Новости Крым, 19.12.2024

Капитан нефтетанкера "Волганефть-212" отправлен под стражу

Капитан нефтетанкера "Волганефть-212" по решению суда заключен под стражу на два месяца. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Крыму и... РИА Новости Крым, 19.12.2024

2024-12-19T16:59

2024-12-19T16:59

2024-12-19T17:39

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танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе

гсу ск россии по крыму и севастополю

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек - РИА Новости Крым. Капитан нефтетанкера "Волганефть-212" по решению суда заключен под стражу на два месяца. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Крыму и Севастополю.Как пояснили в пресс-службе Киевского райсуда Симферополя, решение о заключении фигуранта под стражу основано на обоснованности обвинения. Также были учтены сведения о личности обвиняемого, тяжести обвинения и возможности назначения наказания в виде лишения свободы. Ходатайства защиты об избрании иной меры пресечения оставлены без удовлетворения.Капитану "Волгонефть-239", обвиняемому в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта (ч.1 ст.263 УК РФ), суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.Мера пресечения обоим обвиняемым избрана сроком на 2два месяца до 17 февраля 2025 года.Двум капитанам танкеров "Волгонефть", потерпевших крушение в Керченском проливе, предъявлено обвинение по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, сообщалось ранее. Оба фигуранта были задержаны.Все о ситуации с терпящими бедствие танкерами в Керченском проливе читайте по ссылке >>15 декабря в условиях штормовой погоды в акватории Керченского пролива потерпели кораблекрушение морские суда "Волгонефть-239" и "Волгонефть-212". Танкеры получили существенные повреждения и затонули, допущен разлив мазута в акваторию Черного моря. В результате чрезвычайного происшествия погиб вахтенный матрос "Волгонефть-212", потерпевшие члены экипажа с различными травмами были доставлены в медучреждения. Разлив мазута после крушения танкеров "Волгонефть" в Черном море является экологической бедой, заявил президент Владимир Путин в четверг в рамках в ходе большой пресс-конференции, совмещенной с "Прямой линией".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что происходит в Керченском проливе после ЧП с танкерамиСтратегический план по ликвидации ЧС на Кубани разработают в КабминеНовые выбросы мазута зафиксированы в Анапе и Темрюкском районе

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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