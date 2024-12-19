https://crimea.ria.ru/20241219/putin-otvetil-na-vopros-ob-otsutstvii-lgotnykh-lekarstv-v-krymu-1142773036.html

Путин ответил на вопрос об отсутствии льготных лекарств в Крыму

Путин ответил на вопрос об отсутствии льготных лекарств в Крыму - РИА Новости Крым, 19.12.2024

Путин ответил на вопрос об отсутствии льготных лекарств в Крыму

Средства на обеспечение пациентов льготными препаратами в России выделены в достаточном объеме, любая нехватка лекарств в регионах является недоработкой на... РИА Новости Крым, 19.12.2024

2024-12-19T16:50

2024-12-19T16:50

2024-12-19T16:50

новости

владимир путин (политик)

прямая линия с президентом

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лекарства

ситуация с дефицитом лекарств в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. Средства на обеспечение пациентов льготными препаратами в России выделены в достаточном объеме, любая нехватка лекарств в регионах является недоработкой на местах. Об этом заявил президент Владимир Путин в рамках в ходе большой пресс-конференции, совмещенной с "Прямой линией", отвечая на вопрос пенсионерки из Керчи, которая пожаловалась на отсутствие в Крыму бесплатных препаратов для онкологических больных и необходимость приобретать их за свой счет.Аналогичная ситуация с обеспеченностью инсулином, сказал президент, а также прокомментировал вопрос с перебоями поставок физраствора."Там дело не в физрастворах, а в упаковках. Там просто своевременно два ведомства - министерство промышлености и торговли и минздрав - не приняли решение по ценам на эту упаковку. И для производителя стоимость, которая предлагалась, стала убыточной. Дошли до того, что начали закупать эту упаковку заграницей. Но на сегодняшний день все решения приняты, очень надеюсь на то, что никаких сбоев не будет", - отметил российский лидер.Он также подчеркнул, что сегодня отечественная фармакология производит собственные онкологические препараты. По жизненно важным и необходимым лекарствам на 90-процентную обеспеченность собственными препаратами планируется выйти к 2030 году, по медицинским изделиям - на 40% к тому же времени.Задержки с льготными препаратами в Крыму обусловлены процедурой их закупки, пояснял ранее руководитель территориального органа Росздравнадзора по Республике Крым, городу Севастополю, Запорожской и Херсонской областям Василий Климов. По его словам, в Крыму уже сейчас пересмотрена форма закупки льготных лекарственных препаратов, регулировки логистики и маршрутизации поставокСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жительница Крыма не получает жизненно-важных лекарств – идет проверкаРоссия сама производит три четверти жизненно важных лекарств – ПутинКак узнать о наличии необходимого лекарства в аптеках Крыма

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости , владимир путин (политик), прямая линия с президентом, крым, новости крыма, лекарства, ситуация с дефицитом лекарств в крыму