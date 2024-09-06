https://crimea.ria.ru/20240906/v-krymu-nazvali-prichinu-zaderzhki-postavok-lgotnykh-preparatov-1140179267.html

В Крыму назвали причину задержки поставок льготных препаратов

В Крыму назвали причину задержки поставок льготных препаратов - РИА Новости Крым, 06.09.2024

В Крыму назвали причину задержки поставок льготных препаратов

Задержки со льготными препаратами в Крыму обусловлены процедурой их закупки. Почему случается так, что они вовремя не доходят до пациентов, объяснил во время... РИА Новости Крым, 06.09.2024

2024-09-06T16:21

2024-09-06T16:21

2024-09-06T16:21

крым

росздравнадзор

новости крыма

василий климов

здравоохранение в крыму и севастополе

лекарства

льгота

крым-фармация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/102003/81/1020038167_0:121:2534:1546_1920x0_80_0_0_b2521a5a706c395e39f525e98b80067e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Задержки со льготными препаратами в Крыму обусловлены процедурой их закупки. Почему случается так, что они вовремя не доходят до пациентов, объяснил во время пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым руководитель территориального органа Росздравнадзора по Республике Крым, городу Севастополю, Запорожской и Херсонской областям Василий Климов.По его словам, в Крыму уже сейчас пересмотрена форма закупки льготных лекарственных препаратов, регулировки логистики и маршрутизации поставок, в конце мая этого года анонсированная главой республики Крым Сергеем Аксеновым.Он отметил как плюсы, так и минусы процедуры закупок. Из плюсов – то, что процедура конкурентная, то есть нет преференций тому или иному поставщику, цена на тот или иной препарат наименьшая в закупке."Минус заключается в том, что на закупку товар выставляется по минимальной цене, которая складывается на рынке. Если цена поставщика не устраивает, закупка не идет. Следующая процедура – цену увеличивают, снова выставляют на закупку. И эта процедура занимает 20 рабочих дней. От этого идут жалобы, люди не получают медикаменты (вовремя – прим. ред.)", - рассказал Климов.При этом он отметил, что отдельные закупки по отдельным наименованиям препаратов могут проходить и без соблюдения ФЗ 44. "Но это решения судов и врачебных комиссий", - добавил Климов.Он подчеркнул, что любое медучреждение, которое проводит те или иные закупки, должно уметь прогнозировать потребности.В конце мая 2024 года глава республики Крым Сергей Аксенов отметил, что схема поступления льготных препаратов в республике будет изменена. По мнению главы Крыма, такие меры ускорят процесс доставки лекарств на место и дадут возможность произвести замену препарата на аналог. Аксенов подчеркнул недопустимость отсутствия жизненно важных лекарств и необходимость предусмотреть определенный запас. Для решения проблем с обеспечением лекарствами граждане могут обращаться в Telegram-приемную министрерства здравоохранения по номеру +7 (978) 402-90-90 или на электронную почту lgota@mzdrav.rk.gov.ru", добавил Аксенов.Читайте также на РИА Новости Крым:Жительница Крыма не получает жизненно-важных лекарств – идет проверкаКогда в Крым поступят жизненно важные лекарства для льготниковРоссия сама производит три четверти жизненно важных лекарств – Путин

https://crimea.ria.ru/20240826/v-krymu-devochka-ne-poluchaet-zhiznenno-vazhnykh-lekarstv---sk-vedet-proverku-1139884703.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, росздравнадзор , новости крыма, василий климов, здравоохранение в крыму и севастополе, лекарства, льгота, крым-фармация