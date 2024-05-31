https://crimea.ria.ru/20240531/v-krymu-peresmotryat-skhemu-zakupki-lekarstv-dlya-lgotnikov-1137754947.html

В Крыму пересмотрят схему закупки лекарств для льготников

В Крыму пересмотрят схему закупки лекарств для льготников - РИА Новости Крым, 31.05.2024

В Крыму пересмотрят схему закупки лекарств для льготников

Власти Крыма разрабатывают новую форму закупки льготных лекарственных препаратов и регулировки логистики и маршрутизации поставок. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 31.05.2024

2024-05-31T14:34

2024-05-31T14:34

2024-05-31T14:37

сергей аксенов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. Власти Крыма разрабатывают новую форму закупки льготных лекарственных препаратов и регулировки логистики и маршрутизации поставок. Об этом сообщил глава республик Сергей Аксенов.Он отметил, что все еще поступают жалобы граждан на отсутствие лекарственных препаратов льготных категорий в сети аптек ГУП РК "Крым-Фармация". По мнению главы Крыма, такие меры ускорят процесс доставки лекарств на место и дадут возможность произвести замену препарата на аналог. При этом Аксенов подчеркнул недопустимость отсутствия жизненно важных лекарств и необходимость предусмотреть определенный запас. "Если дефицит все же возникает – урегулировать в ручном режиме этот вопрос, так как от наличия препаратов, которые люди принимают по графику, зависит жизнь человека. Здесь сбоев быть не может", - акцентировал он. Аксенов добавил, что в ближайшее откроется новый канал связи – приемная директора "Крым-Фармации", "который лично будет курировать поступающие вопросы".В начале февраля глава Республики Крым Сергей Аксенов назвал недопустимой ситуацию с недостатком лекарств для льготников. Он отметил, что в его адрес поступают жалобы в связи с нарушением поставок жизненно необходимых лекарств для людей с онкологическими заболеваниями и сахарным диабетом.16 мая Аксенов подписал заявление об увольнении министра здравоохранения Крыма Константина Скорупского, который доложил о том, что "не доработал ситуацию" с поставкой жизненно необходимых лекарств. Министр обещал, что они поступят в Крым до 15 мая.Для решения проблем с обеспечением лекарствами граждане могут обращаться в Telegram-приемную министрерства здравоохранения по номеру +7 (978) 402-90-90 или на электронную почту lgota@mzdrav.rk.gov.ru", добавил Аксенов.Читайте также на РИА Новости Крым:ЦИПсО прокололся: эксперты разобрали фейк о сборах на инсулин в КрымуВ больнице Семашко в Крыму создадут единый центр для звонков - АксеновЛекарства для онкобольных в Крыму поступят в кратчайшие сроки – Аксенов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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