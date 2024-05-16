https://crimea.ria.ru/20240516/aksenov-uvolil-ministra-zdravookhraneniya-kryma-skorupskogo-1137323999.html

Аксенов уволил министра здравоохранения Крыма Скорупского

Аксенов уволил министра здравоохранения Крыма Скорупского - РИА Новости Крым, 16.05.2024

Аксенов уволил министра здравоохранения Крыма Скорупского

Глава Крыма Сергей Аксенов принял решение освободить от занимаемой должности министра здравоохранения Константина Скорупского. Об этом он сообщил в своем... РИА Новости Крым, 16.05.2024

2024-05-16T10:57

2024-05-16T10:57

2024-05-16T11:30

сергей аксенов

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константин скорупский

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов принял решение освободить от занимаемой должности министра здравоохранения Константина Скорупского. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.Глава республики отметил, что накануне министр доложил о том, что "не доработал ситуацию". Аксенов назвал такое решение "мужским и справедливым". Кандидат на должность исполняющего обязанности министра будет обозначен в ближайшие несколько дней, резюмировал Аксенов.В апреле министр здравоохранения РК пообещал покинуть свой пост в случае, если до 15 мая в республику не поступят все препараты, необходимые для льготных категорий граждан.В начале февраля глава Республики Крым Сергей Аксенов назвал недопустимой ситуацию с недостатком лекарств для льготников. Он отметил, что в его адрес поступают жалобы в связи с нарушением поставок жизненно необходимых лекарств для людей с онкологическими заболеваниями и сахарным диабетом.Для решения проблем с обеспечением лекарствами граждане могут обращаться в Telegram-приемную министра здравоохранения Константина Викторовича Скорупского по номеру +7 (978) 402-90-90 или на электронную почту lgota@mzdrav.rk.gov.ru", добавил Аксенов.Читайте также на РИА Новости Крым:На лекарства для больных гепатитом С выделят 18 миллиардов рублейЛекарства для онкобольных и диабетиков уже в Крыму – АксеновПутин поручил выделить не менее 1 трлн рублей на объекты здравоохранения

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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