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Аксенов уволил министра здравоохранения Крыма Скорупского - РИА Новости Крым, 16.05.2024
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Аксенов уволил министра здравоохранения Крыма Скорупского
Аксенов уволил министра здравоохранения Крыма Скорупского - РИА Новости Крым, 16.05.2024
Аксенов уволил министра здравоохранения Крыма Скорупского
Глава Крыма Сергей Аксенов принял решение освободить от занимаемой должности министра здравоохранения Константина Скорупского. Об этом он сообщил в своем... РИА Новости Крым, 16.05.2024
2024-05-16T10:57
2024-05-16T11:30
сергей аксенов
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здоровье
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здравоохранение в крыму и севастополе
константин скорупский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов принял решение освободить от занимаемой должности министра здравоохранения Константина Скорупского. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.Глава республики отметил, что накануне министр доложил о том, что "не доработал ситуацию". Аксенов назвал такое решение "мужским и справедливым". Кандидат на должность исполняющего обязанности министра будет обозначен в ближайшие несколько дней, резюмировал Аксенов.В апреле министр здравоохранения РК пообещал покинуть свой пост в случае, если до 15 мая в республику не поступят все препараты, необходимые для льготных категорий граждан.В начале февраля глава Республики Крым Сергей Аксенов назвал недопустимой ситуацию с недостатком лекарств для льготников. Он отметил, что в его адрес поступают жалобы в связи с нарушением поставок жизненно необходимых лекарств для людей с онкологическими заболеваниями и сахарным диабетом.Для решения проблем с обеспечением лекарствами граждане могут обращаться в Telegram-приемную министра здравоохранения Константина Викторовича Скорупского по номеру +7 (978) 402-90-90 или на электронную почту lgota@mzdrav.rk.gov.ru", добавил Аксенов.Читайте также на РИА Новости Крым:На лекарства для больных гепатитом С выделят 18 миллиардов рублейЛекарства для онкобольных и диабетиков уже в Крыму – АксеновПутин поручил выделить не менее 1 трлн рублей на объекты здравоохранения
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РИА Новости Крым
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сергей аксенов, новости крыма, крым, здоровье, лекарства, здравоохранение в крыму и севастополе, константин скорупский
Аксенов уволил министра здравоохранения Крыма Скорупского

Аксенов снял с должности министра здравоохранения Крыма Скорупского

10:57 16.05.2024 (обновлено: 11:30 16.05.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКонстантин Скорупский
Константин Скорупский - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов принял решение освободить от занимаемой должности министра здравоохранения Константина Скорупского. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Глава республики отметил, что накануне министр доложил о том, что "не доработал ситуацию". Аксенов назвал такое решение "мужским и справедливым". Кандидат на должность исполняющего обязанности министра будет обозначен в ближайшие несколько дней, резюмировал Аксенов.
В апреле министр здравоохранения РК пообещал покинуть свой пост в случае, если до 15 мая в республику не поступят все препараты, необходимые для льготных категорий граждан.
В начале февраля глава Республики Крым Сергей Аксенов назвал недопустимой ситуацию с недостатком лекарств для льготников. Он отметил, что в его адрес поступают жалобы в связи с нарушением поставок жизненно необходимых лекарств для людей с онкологическими заболеваниями и сахарным диабетом.
Для решения проблем с обеспечением лекарствами граждане могут обращаться в Telegram-приемную министра здравоохранения Константина Викторовича Скорупского по номеру +7 (978) 402-90-90 или на электронную почту lgota@mzdrav.rk.gov.ru", добавил Аксенов.
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Сергей АксеновНовости КрымаКрымЗдоровьеЛекарстваЗдравоохранение в Крыму и СевастополеКонстантин Скорупский
 
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