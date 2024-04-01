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Путин поручил выделить не менее 1 трлн рублей на объекты здравоохранения

Путин поручил выделить не менее 1 трлн рублей на объекты здравоохранения - РИА Новости Крым, 01.04.2024

Путин поручил выделить не менее 1 трлн рублей на объекты здравоохранения

Президент России Владимир путин поручил правительству выделить не менее 1 триллиона рублей на строительство, ремонт и модернизацию объектов здравоохранения в... РИА Новости Крым, 01.04.2024

2024-04-01T14:45

2024-04-01T14:45

2024-04-01T14:45

владимир путин (политик)

здравоохранение в россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. Президент России Владимир путин поручил правительству выделить не менее 1 триллиона рублей на строительство, ремонт и модернизацию объектов здравоохранения в 2025-2030 годах. Об этом сообщается в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений по реализации послания главы государства Федеральному Собранию.В частности, российский лидер поручил кабмину разработать национальный проект "Продолжительная и активная жизнь". Он предусматривает продолжение реализации и финансирование федеральных проектов по борьбе с сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми, онкологическими и инфекционными заболеваниями, включая гепатит С. Также правительству поручено выделить из бюджета не менее 35 млрд рублей на внедрение единой цифровой платформы по управлению здоровьем человека, обеспечивающей переход на безбумажный медицинский документооборот.Кроме того, в поручении содержится задача строить в субъектах Российской Федерации, прежде всего в малых городах и сельских поселениях, не менее 350 спортивных комплексов ежегодно. На эти цели до 2030 года предусмотрено выделение не менее 65 млрд рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:На лекарства для больных гепатитом С выделят 18 миллиардов рублейВ крымском онкодиспансере откроют новый корпус – МурашкоВ регионах РФ должны быть все производимые в стране лекарства – Мурашко

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2024

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владимир путин (политик), здравоохранение в россии, нацпроекты в россии, новости, правительство россии, россия