https://crimea.ria.ru/20240304/v-krymskom-onkodispansere-otkroyut-novyy-korpus--murashko-1135387142.html

В крымском онкодиспансере откроют новый корпус – Мурашко

В крымском онкодиспансере откроют новый корпус – Мурашко - РИА Новости Крым, 04.03.2024

В крымском онкодиспансере откроют новый корпус – Мурашко

На территории Крымского республиканского клинического онкодипансера готовится к открытию новый корпус дневного стационара. Об этом в ходе рабочего визита в Крым РИА Новости Крым, 04.03.2024

2024-03-04T09:07

2024-03-04T09:07

2024-03-04T09:25

михаил мурашко

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здравоохранение в крыму и севастополе

сергей аксенов

онкология

сахарный диабет

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости Крым. На территории Крымского республиканского клинического онкодипансера готовится к открытию новый корпус дневного стационара. Об этом в ходе рабочего визита в Крым сообщил журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.Рассматривается также предложение построить для онкологов и пациентов новый хирургический корпус, проинформировал глава Республики Крым Сергей Аксенов.Будут рассмотрены разные варианты как строительства, так и реконструкции существующего здания. Это следует просчитывать с учетом того, что в крымский онкодиспансер стали обращаться за помощью пациенты из Запорожской и Херсонской областей. Нагрузка на врачей в связи с этим существенно возросла."Мы сейчас рассматриваем материально-техническую базу, она достаточно устарела, – объяснил Михаил Мурашко. – Поэтому будем оценивать варианты решения. Надо просчитать с учетом всех потоков пациентов, потому что мы сегодня создаем и в Севастополе центр, и в ряде других субъектов сегодня идет стройка. Нам надо оценить имеющиеся мощности и выйти на решение".Строительство нового модульного корпуса на территории Крымского республиканского клинического онкодиспансера анонсировалось в апреле 2023 года. На это из федерального бюджета было выделено 120 миллионов рублей.В течение года в России открывается в среднем более тысячи новых объектов, то есть каждый день два-три объекта здравоохранения, сообщил Михаил Мурашко. Для их создания следует комплексно рассматривать кадровую подготовку и объемы дополнительных социальных выплат.Читайте также на РИА Новости Крым:Угрожает ли России "болезнь Х" - ответ МинздраваРемонт и оснащение медучреждений в новых регионах: что стало доступноДесять врачебных амбулаторий построят в двух районах Крыма

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михаил мурашко, здоровье, россия, крым, здравоохранение в крыму и севастополе, сергей аксенов, онкология, сахарный диабет