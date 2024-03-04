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В крымском онкодиспансере откроют новый корпус – Мурашко
В крымском онкодиспансере откроют новый корпус – Мурашко - РИА Новости Крым, 04.03.2024
В крымском онкодиспансере откроют новый корпус – Мурашко
На территории Крымского республиканского клинического онкодипансера готовится к открытию новый корпус дневного стационара. Об этом в ходе рабочего визита в Крым РИА Новости Крым, 04.03.2024
2024-03-04T09:07
2024-03-04T09:07
2024-03-04T09:25
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сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости Крым. На территории Крымского республиканского клинического онкодипансера готовится к открытию новый корпус дневного стационара. Об этом в ходе рабочего визита в Крым сообщил журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.Рассматривается также предложение построить для онкологов и пациентов новый хирургический корпус, проинформировал глава Республики Крым Сергей Аксенов.Будут рассмотрены разные варианты как строительства, так и реконструкции существующего здания. Это следует просчитывать с учетом того, что в крымский онкодиспансер стали обращаться за помощью пациенты из Запорожской и Херсонской областей. Нагрузка на врачей в связи с этим существенно возросла."Мы сейчас рассматриваем материально-техническую базу, она достаточно устарела, – объяснил Михаил Мурашко. – Поэтому будем оценивать варианты решения. Надо просчитать с учетом всех потоков пациентов, потому что мы сегодня создаем и в Севастополе центр, и в ряде других субъектов сегодня идет стройка. Нам надо оценить имеющиеся мощности и выйти на решение".Строительство нового модульного корпуса на территории Крымского республиканского клинического онкодиспансера анонсировалось в апреле 2023 года. На это из федерального бюджета было выделено 120 миллионов рублей.В течение года в России открывается в среднем более тысячи новых объектов, то есть каждый день два-три объекта здравоохранения, сообщил Михаил Мурашко. Для их создания следует комплексно рассматривать кадровую подготовку и объемы дополнительных социальных выплат.Читайте также на РИА Новости Крым:Угрожает ли России "болезнь Х" - ответ МинздраваРемонт и оснащение медучреждений в новых регионах: что стало доступноДесять врачебных амбулаторий построят в двух районах Крыма
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михаил мурашко, здоровье, россия, крым, здравоохранение в крыму и севастополе, сергей аксенов, онкология, сахарный диабет
В крымском онкодиспансере откроют новый корпус – Мурашко
В крымском онкодиспансере откроют новый корпус с оборудованием для лучевой терапии
09:07 04.03.2024 (обновлено: 09:25 04.03.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости Крым. На территории Крымского республиканского клинического онкодипансера готовится к открытию новый корпус дневного стационара. Об этом в ходе рабочего визита в Крым сообщил журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Сегодня мы готовим к открытию новый корпус и новое оборудование для дистанционной лучевой терапии, для диагностики с радиоактивными фармпрепаратами. Это раньше было недоступно в Крыму, а сегодня это становится реальностью. И важно, чтобы население обращалось вовремя, при ранней диагностике у нас больше возможности помочь", – сказал Мурашко.
Рассматривается также предложение построить для онкологов и пациентов новый хирургический корпус, проинформировал глава Республики Крым Сергей Аксенов.
"Есть предложение построить еще новый хирургический корпус на территории онкоцентра, место есть. Вот сейчас с Михаилом Альбертовичем (Мурашко – ред.) целевые показатели выверяем", – сказал Аксенов.
Будут рассмотрены разные варианты как строительства, так и реконструкции существующего здания. Это следует просчитывать с учетом того, что в крымский онкодиспансер стали обращаться
за помощью пациенты из Запорожской и Херсонской областей. Нагрузка на врачей в связи с этим существенно возросла.
"Мы сейчас рассматриваем материально-техническую базу, она достаточно устарела, – объяснил Михаил Мурашко. – Поэтому будем оценивать варианты решения. Надо просчитать с учетом всех потоков пациентов, потому что мы сегодня создаем и в Севастополе центр, и в ряде других субъектов сегодня идет стройка. Нам надо оценить имеющиеся мощности и выйти на решение".
Строительство нового модульного корпуса
на территории Крымского республиканского клинического онкодиспансера анонсировалось в апреле 2023 года. На это из федерального бюджета было выделено 120 миллионов рублей.
В течение года в России открывается в среднем более тысячи новых объектов
, то есть каждый день два-три объекта здравоохранения, сообщил Михаил Мурашко. Для их создания следует комплексно рассматривать кадровую подготовку и объемы дополнительных социальных выплат.
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