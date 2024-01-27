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Угрожает ли России "болезнь Х" - ответ Минздрава - РИА Новости Крым, 27.01.2024
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Угрожает ли России "болезнь Х" - ответ Минздрава
Угрожает ли России "болезнь Х" - ответ Минздрава - РИА Новости Крым, 27.01.2024
Угрожает ли России "болезнь Х" - ответ Минздрава
Российская система здравоохранения готова к любым вызовам и гипотетическая угроза так называемой "болезни Х" жителям страны не грозит. Такое заявление сделал... РИА Новости Крым, 27.01.2024
2024-01-27T09:24
2024-01-27T10:11
россия
минздрав рф
михаил мурашко
болезнь х
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв - РИА Новости Крым. Российская система здравоохранения готова к любым вызовам и гипотетическая угроза так называемой "болезни Х" жителям страны не грозит. Такое заявление сделал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.Он подчеркнул, что система здравоохранения должна быть всегда готова к возможным вспышкам заболеваемости и на сегодняшний день в России делается для этого все. В январе на Всемирном экономическом форуме в Давосе обсуждалась "болезнь X", которая, как заявлялось, может стать новой пандемией и по количеству жертв в 20 раз превзойти коронавирус. Глава Роспотребнадзора Анна Попова отмечала, что этот термин существует уже много лет, но какие свойства и параметры будут характеризовать новую болезнь, никто не знает.В свою очередь главный врач республиканского Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Владимир Мещеряков отметил, что пандемия так называемой "болезни Х" вполне реальна, под ней может скрываться некий искусственно созданный штамм с целью получения сверхприбылей крупнейшими фармакологическими компаниями.Читайте также на РИА Новости Крым:Чем может оказаться "болезнь Х" и стоит ли ожидать ее пандемию – экспертВ Крыму растет количество детей с тяжелым коклюшемСенатор РФ назвал "болезнь X" планом глобальной бактериологической войны
https://crimea.ria.ru/20240114/ekonomicheskie-motivy-rospotrebnadzor-otsenil-zayavleniya-o-bolezni-kh-1134191995.html
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россия, минздрав рф, михаил мурашко, болезнь х, пандемия, здоровье, здравоохранение в россии, общество, новости
Угрожает ли России "болезнь Х" - ответ Минздрава

России не угрожает "болезнь Х" благодаря развитой системе здравоохранения - Мурашко

09:24 27.01.2024 (обновлено: 10:11 27.01.2024)
 
© РИА Новости КрымМедицинская маска
Медицинская маска - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв - РИА Новости Крым. Российская система здравоохранения готова к любым вызовам и гипотетическая угроза так называемой "болезни Х" жителям страны не грозит. Такое заявление сделал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Система здравоохранения научилась быстро адаптироваться. Ряд реализуемых на сегодняшний день программ, которые позволяют в том числе укрепить диагностическую базу, сформировать быструю разработку тест-систем, мониторинг заболеваемости, говорят о том, что возможности есть", — сказал он РИА Новости.

Он подчеркнул, что система здравоохранения должна быть всегда готова к возможным вспышкам заболеваемости и на сегодняшний день в России делается для этого все.
В январе на Всемирном экономическом форуме в Давосе обсуждалась "болезнь X", которая, как заявлялось, может стать новой пандемией и по количеству жертв в 20 раз превзойти коронавирус. Глава Роспотребнадзора Анна Попова отмечала, что этот термин существует уже много лет, но какие свойства и параметры будут характеризовать новую болезнь, никто не знает.
В свою очередь главный врач республиканского Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Владимир Мещеряков отметил, что пандемия так называемой "болезни Х" вполне реальна, под ней может скрываться некий искусственно созданный штамм с целью получения сверхприбылей крупнейшими фармакологическими компаниями.
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