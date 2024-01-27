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Угрожает ли России "болезнь Х" - ответ Минздрава
Угрожает ли России "болезнь Х" - ответ Минздрава - РИА Новости Крым, 27.01.2024
Угрожает ли России "болезнь Х" - ответ Минздрава
Российская система здравоохранения готова к любым вызовам и гипотетическая угроза так называемой "болезни Х" жителям страны не грозит. Такое заявление сделал... РИА Новости Крым, 27.01.2024
2024-01-27T09:24
2024-01-27T09:24
2024-01-27T10:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв - РИА Новости Крым. Российская система здравоохранения готова к любым вызовам и гипотетическая угроза так называемой "болезни Х" жителям страны не грозит. Такое заявление сделал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.Он подчеркнул, что система здравоохранения должна быть всегда готова к возможным вспышкам заболеваемости и на сегодняшний день в России делается для этого все. В январе на Всемирном экономическом форуме в Давосе обсуждалась "болезнь X", которая, как заявлялось, может стать новой пандемией и по количеству жертв в 20 раз превзойти коронавирус. Глава Роспотребнадзора Анна Попова отмечала, что этот термин существует уже много лет, но какие свойства и параметры будут характеризовать новую болезнь, никто не знает.В свою очередь главный врач республиканского Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Владимир Мещеряков отметил, что пандемия так называемой "болезни Х" вполне реальна, под ней может скрываться некий искусственно созданный штамм с целью получения сверхприбылей крупнейшими фармакологическими компаниями.Читайте также на РИА Новости Крым:Чем может оказаться "болезнь Х" и стоит ли ожидать ее пандемию – экспертВ Крыму растет количество детей с тяжелым коклюшемСенатор РФ назвал "болезнь X" планом глобальной бактериологической войны
https://crimea.ria.ru/20240114/ekonomicheskie-motivy-rospotrebnadzor-otsenil-zayavleniya-o-bolezni-kh-1134191995.html
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россия, минздрав рф, михаил мурашко, болезнь х, пандемия, здоровье, здравоохранение в россии, общество, новости
Угрожает ли России "болезнь Х" - ответ Минздрава
России не угрожает "болезнь Х" благодаря развитой системе здравоохранения - Мурашко
09:24 27.01.2024 (обновлено: 10:11 27.01.2024)