https://crimea.ria.ru/20240127/ugrozhaet-li-rossii-bolezn-kh---otvet-minzdrava-1134494586.html

Угрожает ли России "болезнь Х" - ответ Минздрава

Угрожает ли России "болезнь Х" - ответ Минздрава - РИА Новости Крым, 27.01.2024

Угрожает ли России "болезнь Х" - ответ Минздрава

Российская система здравоохранения готова к любым вызовам и гипотетическая угроза так называемой "болезни Х" жителям страны не грозит. Такое заявление сделал... РИА Новости Крым, 27.01.2024

2024-01-27T09:24

2024-01-27T09:24

2024-01-27T10:11

россия

минздрав рф

михаил мурашко

болезнь х

пандемия

здоровье

здравоохранение в россии

общество

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/18/1123320971_0:61:3068:1787_1920x0_80_0_0_746ac2b7a32b035154ef60f22376e2cf.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв - РИА Новости Крым. Российская система здравоохранения готова к любым вызовам и гипотетическая угроза так называемой "болезни Х" жителям страны не грозит. Такое заявление сделал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.Он подчеркнул, что система здравоохранения должна быть всегда готова к возможным вспышкам заболеваемости и на сегодняшний день в России делается для этого все. В январе на Всемирном экономическом форуме в Давосе обсуждалась "болезнь X", которая, как заявлялось, может стать новой пандемией и по количеству жертв в 20 раз превзойти коронавирус. Глава Роспотребнадзора Анна Попова отмечала, что этот термин существует уже много лет, но какие свойства и параметры будут характеризовать новую болезнь, никто не знает.В свою очередь главный врач республиканского Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Владимир Мещеряков отметил, что пандемия так называемой "болезни Х" вполне реальна, под ней может скрываться некий искусственно созданный штамм с целью получения сверхприбылей крупнейшими фармакологическими компаниями.Читайте также на РИА Новости Крым:Чем может оказаться "болезнь Х" и стоит ли ожидать ее пандемию – экспертВ Крыму растет количество детей с тяжелым коклюшемСенатор РФ назвал "болезнь X" планом глобальной бактериологической войны

https://crimea.ria.ru/20240114/ekonomicheskie-motivy-rospotrebnadzor-otsenil-zayavleniya-o-bolezni-kh-1134191995.html

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, минздрав рф, михаил мурашко, болезнь х, пандемия, здоровье, здравоохранение в россии, общество, новости