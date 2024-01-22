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Чем может оказаться "болезнь Х" и стоит ли ожидать ее пандемию – эксперт - РИА Новости Крым, 22.01.2024
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Чем может оказаться "болезнь Х" и стоит ли ожидать ее пандемию – эксперт
Чем может оказаться "болезнь Х" и стоит ли ожидать ее пандемию – эксперт - РИА Новости Крым, 22.01.2024
Чем может оказаться "болезнь Х" и стоит ли ожидать ее пандемию – эксперт
Пандемия так называемой "болезни Х" вполне реальна, под ней может скрываться некий искусственно созданный штамм с целью получения сверхприбылей крупнейшими... РИА Новости Крым, 22.01.2024
2024-01-22T07:01
2024-01-22T07:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Пандемия так называемой "болезни Х" вполне реальна, под ней может скрываться некий искусственно созданный штамм с целью получения сверхприбылей крупнейшими фармакологическими компаниями. Такое мнение РИА Новости Крым высказал главный врач республиканского Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Владимир Мещеряков.Мещеряков не исключил, что одним из полигонов возможной пандемии может стать Украина. Он напомнил, что, согласно данным Министерства обороны РФ, на Украине с одобрения властей фармацевтические гиганты под руководством американских спецслужб развернули целую сеть биологических лабораторий и ставили эксперименты над украинским населением, в том числе военнослужащими ВСУ.На Всемирном экономическом форуме (ВЭФ), который проходит в швейцарском Давосе с 15 по 19 января 2024 года, планируется обсудить "болезнь X", способную по количеству смертей в 20 раз превзойти пандемию коронавируса.В Роспотребнадзоре высказали мнение, что подобные заявления могут иметь не научные, а экономические мотивы с целью увеличения инвестиций в крупные фармацевтические компании.Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев в свою очередь высказал мнение, что обсуждение "болезни X" похоже на подготовку глобальной бактериологической войны с целью удержания Западом своей гегемонии.Читайте также на РИА Новости Крым:США создают искусственно управляемые эпидемии – МинобороныУкраина стала полигоном для проведения биопрограмм США – МинобороныСША начали подготовку к новой пандемии – Минобороны
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здоровье
Чем может оказаться "болезнь Х" и стоит ли ожидать ее пандемию – эксперт

"Болезнь Х" может оказаться искусственно выращенным вирусом с целью наживы – эксперт

07:01 22.01.2024
 
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Медик в красной зоне - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Пандемия так называемой "болезни Х" вполне реальна, под ней может скрываться некий искусственно созданный штамм с целью получения сверхприбылей крупнейшими фармакологическими компаниями. Такое мнение РИА Новости Крым высказал главный врач республиканского Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Владимир Мещеряков.

"Современная жизнь, к сожалению, не отделена от политики и глобального бизнеса. Сначала некий контингент населения искусственно заражают каким-то вирусом, а затем продается лекарство для того, чтобы с этим вирусом бороться. Да, это примитивно, но очень эффективно с точки зрения получения сверхприбылей. К сожалению, сегодняшний мир от этого не защищен, и вот эта пандемия "болезни Х", о которой сейчас говорят, вполне реальна", - говорит специалист.

Мещеряков не исключил, что одним из полигонов возможной пандемии может стать Украина. Он напомнил, что, согласно данным Министерства обороны РФ, на Украине с одобрения властей фармацевтические гиганты под руководством американских спецслужб развернули целую сеть биологических лабораторий и ставили эксперименты над украинским населением, в том числе военнослужащими ВСУ.

"Запад не соблюдает те договоренности, которые были достигнуты в результате многолетней практики и приняты международным сообществом - о нераспространении особо опасных инфекций. Эксперименты с опасными для человека вирусами продолжаются в этих военных лабораториях, которые курируют заокеанские инвесторы и спецслужбы. Конечно, мы должны принять все возможные меры предосторожности и отслеживать ситуацию", – добавил он.

На Всемирном экономическом форуме (ВЭФ), который проходит в швейцарском Давосе с 15 по 19 января 2024 года, планируется обсудить "болезнь X", способную по количеству смертей в 20 раз превзойти пандемию коронавируса.
В Роспотребнадзоре высказали мнение, что подобные заявления могут иметь не научные, а экономические мотивы с целью увеличения инвестиций в крупные фармацевтические компании.
Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев в свою очередь высказал мнение, что обсуждение "болезни X" похоже на подготовку глобальной бактериологической войны с целью удержания Западом своей гегемонии.
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