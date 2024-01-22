https://crimea.ria.ru/20240122/chem-mozhet-okazatsya-bolezn-kh-i-stoit-li-ozhidat-ee-pandemiyu--ekspert-1134298279.html

Чем может оказаться "болезнь Х" и стоит ли ожидать ее пандемию – эксперт

Чем может оказаться "болезнь Х" и стоит ли ожидать ее пандемию – эксперт - РИА Новости Крым, 22.01.2024

Чем может оказаться "болезнь Х" и стоит ли ожидать ее пандемию – эксперт

Пандемия так называемой "болезни Х" вполне реальна, под ней может скрываться некий искусственно созданный штамм с целью получения сверхприбылей крупнейшими... РИА Новости Крым, 22.01.2024

2024-01-22T07:01

2024-01-22T07:01

2024-01-22T07:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Пандемия так называемой "болезни Х" вполне реальна, под ней может скрываться некий искусственно созданный штамм с целью получения сверхприбылей крупнейшими фармакологическими компаниями. Такое мнение РИА Новости Крым высказал главный врач республиканского Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Владимир Мещеряков.Мещеряков не исключил, что одним из полигонов возможной пандемии может стать Украина. Он напомнил, что, согласно данным Министерства обороны РФ, на Украине с одобрения властей фармацевтические гиганты под руководством американских спецслужб развернули целую сеть биологических лабораторий и ставили эксперименты над украинским населением, в том числе военнослужащими ВСУ.На Всемирном экономическом форуме (ВЭФ), который проходит в швейцарском Давосе с 15 по 19 января 2024 года, планируется обсудить "болезнь X", способную по количеству смертей в 20 раз превзойти пандемию коронавируса.В Роспотребнадзоре высказали мнение, что подобные заявления могут иметь не научные, а экономические мотивы с целью увеличения инвестиций в крупные фармацевтические компании.Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев в свою очередь высказал мнение, что обсуждение "болезни X" похоже на подготовку глобальной бактериологической войны с целью удержания Западом своей гегемонии.Читайте также на РИА Новости Крым:США создают искусственно управляемые эпидемии – МинобороныУкраина стала полигоном для проведения биопрограмм США – МинобороныСША начали подготовку к новой пандемии – Минобороны

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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