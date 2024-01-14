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Неизвестная "болезнь Х" может превзойти смертность от ковида в 20 раз
Неизвестная "болезнь Х" может превзойти смертность от ковида в 20 раз - РИА Новости Крым, 14.01.2024
Неизвестная "болезнь Х" может превзойти смертность от ковида в 20 раз
Человечество может ожидать пандемия новой неизвестной "болезни Х", которая по смертности в 20 раз превосходит пандемию коронавируса. Ситуацию обсудят на... РИА Новости Крым, 14.01.2024
2024-01-14T10:35
2024-01-14T10:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв - РИА Новости Крым. Человечество может ожидать пандемия новой неизвестной "болезни Х", которая по смертности в 20 раз превосходит пандемию коронавируса. Ситуацию обсудят на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ), который будет проходить в швейцарском городе Давосе с 15 по 19 января 2024 года, говорится на сайте организации.В обсуждении примут участие глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреиесус, глава минздрава Бразилии и другие специалисты в области здравоохранения.В 2020 году в ВОЗ заявили, что первым "патогеном Х" с полным основанием следует признать коронавирус SARS-CoV-2, который вызвал пандемию COVID-19. При этом не исключали вероятности, что за ним последуют другие. Среди способствующих этому факторов ученые называют усиление изменений в окружающей среде и разработки биологического оружия.Учитывая стремительно растущую устойчивость бактерий к антибиотикам, не исключено, что следующей "болезнью Х" окажется бактериальная инфекция, в том числе уже известная.В августе прошлого года представитель продовольственного агентства Финляндии Тони Ниеминен заявил, что вирус птичьего гриппа, зафиксированный в северной Норвегии и Финляндии, может вызвать новую пандемию среди людей, при этом переносчиками мутаций станут млекопитающие.Ранее Европейский центр профилактики и контроля заболеваний сообщал, что в Европе зафиксирована самая крупная в истории и беспрецедентная по географическому охвату вспышка птичьего гриппа.Читайте также на РИА Новости Крым:Грозит ли России пандемия холеры – ОнищенкоСША начали подготовку к новой пандемии - МинобороныCOVID-19 больше не пандемия
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в мире, общество, здоровье, пандемия, коронавирус, новости, воз
Неизвестная "болезнь Х" может превзойти смертность от ковида в 20 раз
На Всемирном экономическом форуме обсудят смертоносную неизвестную "болезнь Х"
10:35 14.01.2024 (обновлено: 10:38 14.01.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв - РИА Новости Крым. Человечество может ожидать пандемия новой неизвестной "болезни Х", которая по смертности в 20 раз превосходит пандемию коронавируса. Ситуацию обсудят на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ), который будет проходить в швейцарском городе Давосе с 15 по 19 января 2024 года, говорится на сайте организации.
"Учитывая новые предупреждения Всемирной организации здравоохранения о том, что неизвестная "болезнь X" может привести к смертям, в 20 раз большим, чем пандемия коронавируса, какие новые усилия необходимы для подготовки систем здравоохранения к многочисленным предстоящим вызовам?" — говорится в анонсе встречи.
В обсуждении примут участие глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреиесус, глава минздрава Бразилии и другие специалисты в области здравоохранения.
В 2020 году в ВОЗ заявили, что первым "патогеном Х" с полным основанием следует признать коронавирус SARS-CoV-2, который вызвал пандемию COVID-19. При этом не исключали вероятности, что за ним последуют другие. Среди способствующих этому факторов ученые называют усиление изменений в окружающей среде и разработки биологического оружия.
Учитывая стремительно растущую устойчивость бактерий к антибиотикам, не исключено, что следующей "болезнью Х" окажется бактериальная инфекция, в том числе уже известная.
В августе прошлого года представитель продовольственного агентства Финляндии Тони Ниеминен заявил, что вирус птичьего гриппа
, зафиксированный в северной Норвегии и Финляндии, может вызвать новую пандемию среди людей, при этом переносчиками мутаций станут млекопитающие.
Ранее Европейский центр профилактики и контроля заболеваний сообщал, что в Европе зафиксирована самая крупная в истории и беспрецедентная по географическому охвату вспышка птичьего гриппа
.
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