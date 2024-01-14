https://crimea.ria.ru/20240114/neizvestnaya-bolezn-kh-mozhet-prevzoyti-smertnost-ot-kovida-v-20-raz-1134186227.html

Неизвестная "болезнь Х" может превзойти смертность от ковида в 20 раз

Неизвестная "болезнь Х" может превзойти смертность от ковида в 20 раз - РИА Новости Крым, 14.01.2024

Неизвестная "болезнь Х" может превзойти смертность от ковида в 20 раз

Человечество может ожидать пандемия новой неизвестной "болезни Х", которая по смертности в 20 раз превосходит пандемию коронавируса. Ситуацию обсудят на... РИА Новости Крым, 14.01.2024

2024-01-14T10:35

2024-01-14T10:35

2024-01-14T10:38

в мире

общество

здоровье

пандемия

коронавирус

новости

воз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/0d/1122349577_0:172:3031:1877_1920x0_80_0_0_87864dc3d29e5168f733a2f205a7278d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв - РИА Новости Крым. Человечество может ожидать пандемия новой неизвестной "болезни Х", которая по смертности в 20 раз превосходит пандемию коронавируса. Ситуацию обсудят на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ), который будет проходить в швейцарском городе Давосе с 15 по 19 января 2024 года, говорится на сайте организации.В обсуждении примут участие глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреиесус, глава минздрава Бразилии и другие специалисты в области здравоохранения.В 2020 году в ВОЗ заявили, что первым "патогеном Х" с полным основанием следует признать коронавирус SARS-CoV-2, который вызвал пандемию COVID-19. При этом не исключали вероятности, что за ним последуют другие. Среди способствующих этому факторов ученые называют усиление изменений в окружающей среде и разработки биологического оружия.Учитывая стремительно растущую устойчивость бактерий к антибиотикам, не исключено, что следующей "болезнью Х" окажется бактериальная инфекция, в том числе уже известная.В августе прошлого года представитель продовольственного агентства Финляндии Тони Ниеминен заявил, что вирус птичьего гриппа, зафиксированный в северной Норвегии и Финляндии, может вызвать новую пандемию среди людей, при этом переносчиками мутаций станут млекопитающие.Ранее Европейский центр профилактики и контроля заболеваний сообщал, что в Европе зафиксирована самая крупная в истории и беспрецедентная по географическому охвату вспышка птичьего гриппа.Читайте также на РИА Новости Крым:Грозит ли России пандемия холеры – ОнищенкоСША начали подготовку к новой пандемии - МинобороныCOVID-19 больше не пандемия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, общество, здоровье, пандемия, коронавирус, новости, воз