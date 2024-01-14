https://crimea.ria.ru/20240114/senator-rf-nazval-bolezn-x-planom-globalnoy-bakteriologicheskoy-voyny-1134194236.html

Сенатор РФ назвал "болезнь X" планом глобальной бактериологической войны

Сенатор РФ назвал "болезнь X" планом глобальной бактериологической войны - РИА Новости Крым, 14.01.2024

Сенатор РФ назвал "болезнь X" планом глобальной бактериологической войны

Обсуждение "болезни X", которое запланировано на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, похоже на подготовку глобальной бактериологической войны с целью РИА Новости Крым, 14.01.2024

2024-01-14T19:37

2024-01-14T19:37

2024-01-14T19:37

болезнь х

виктор бондарев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Обсуждение "болезни X", которое запланировано на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, похоже на подготовку глобальной бактериологической войны с целью удержания Западом своей гегемонии. Такое мнение высказал первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.Политик обратил внимание на проект глобального соглашения о предотвращении пандемии, которое согласно ряду источников, уже разработано в ВОЗ в закрытом режиме и которое планируется принять в мае 2024 года на Всемирной ассамблее здоровья.Этот документ, отмечает Бондарев, ссылаясь на открытые источники, предоставляет директору ВОЗ и его региональным заместителям в период пандемии огромные полномочия, в том числе по введению карантинов.По его словам, в этом случае Всемирная организация здравоохранения "в одночасье может превратиться в главный всемирный орган власти, через который коллективный Запад сможет реализовывать свое видение глобализации".Бондарев подчеркнул, что в текущей международной ситуации "очень высок риск провокаций и бактериологических войн, которые ради контроля над человечеством, его сокращения и переформатирования, способен осуществить коллективный Запад, ведомый глобалистами из США".На Всемирном экономическом форуме (ВЭФ), который будет проходить в швейцарском городе Давосе с 15 по 19 января 2024 года, планируется обсудить "болезнь X", способную по количеству смертей в 20 раз превзойти пандемию коронавируса.В Роспотребнадзоре высказали мнение, что подобные заявления могут иметь не научные, а экономические мотивы с целью увеличения инвестиций в крупные фармацевтические компании.Читайте также на РИА Новости Крым:Грозит ли России пандемия холеры – ОнищенкоСША начали подготовку к новой пандемии – МинобороныВ Минобороны заявили о связи между опытами США с комарами и эпидемиями

https://crimea.ria.ru/20240114/ekonomicheskie-motivy-rospotrebnadzor-otsenil-zayavleniya-o-bolezni-kh-1134191995.html

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болезнь х, виктор бондарев, совет федерации, мнения, новости, здравоохранение в россии, роспотребнадзор, воз