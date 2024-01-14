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Сенатор РФ назвал "болезнь X" планом глобальной бактериологической войны
Сенатор РФ назвал "болезнь X" планом глобальной бактериологической войны - РИА Новости Крым, 14.01.2024
Сенатор РФ назвал "болезнь X" планом глобальной бактериологической войны
Обсуждение "болезни X", которое запланировано на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, похоже на подготовку глобальной бактериологической войны с целью РИА Новости Крым, 14.01.2024
2024-01-14T19:37
2024-01-14T19:37
2024-01-14T19:37
болезнь х
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Обсуждение "болезни X", которое запланировано на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, похоже на подготовку глобальной бактериологической войны с целью удержания Западом своей гегемонии. Такое мнение высказал первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.Политик обратил внимание на проект глобального соглашения о предотвращении пандемии, которое согласно ряду источников, уже разработано в ВОЗ в закрытом режиме и которое планируется принять в мае 2024 года на Всемирной ассамблее здоровья.Этот документ, отмечает Бондарев, ссылаясь на открытые источники, предоставляет директору ВОЗ и его региональным заместителям в период пандемии огромные полномочия, в том числе по введению карантинов.По его словам, в этом случае Всемирная организация здравоохранения "в одночасье может превратиться в главный всемирный орган власти, через который коллективный Запад сможет реализовывать свое видение глобализации".Бондарев подчеркнул, что в текущей международной ситуации "очень высок риск провокаций и бактериологических войн, которые ради контроля над человечеством, его сокращения и переформатирования, способен осуществить коллективный Запад, ведомый глобалистами из США".На Всемирном экономическом форуме (ВЭФ), который будет проходить в швейцарском городе Давосе с 15 по 19 января 2024 года, планируется обсудить "болезнь X", способную по количеству смертей в 20 раз превзойти пандемию коронавируса.В Роспотребнадзоре высказали мнение, что подобные заявления могут иметь не научные, а экономические мотивы с целью увеличения инвестиций в крупные фармацевтические компании.Читайте также на РИА Новости Крым:Грозит ли России пандемия холеры – ОнищенкоСША начали подготовку к новой пандемии – МинобороныВ Минобороны заявили о связи между опытами США с комарами и эпидемиями
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болезнь х, виктор бондарев, совет федерации, мнения, новости, здравоохранение в россии, роспотребнадзор, воз
Сенатор РФ назвал "болезнь X" планом глобальной бактериологической войны
"Болезнь Х" является планом глобальной бактериологической войны Запада – сенатор Бондарев
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Обсуждение "болезни X", которое запланировано на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, похоже на подготовку глобальной бактериологической войны с целью удержания Западом своей гегемонии. Такое мнение высказал первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.
"Данная гипотетическая болезнь была спрогнозирована ВОЗ (Всемирной организацией здравоохранения – ред.) на ближайшие годы, поэтому коллективный Запад решил проработать глобальные механизмы реагирования на новую потенциальную пандемию... Это похоже на полномасштабную и хорошо спланированную глобальную бактериологическую войну. Ее хотят устроить для корыстных целей коллективного Запада и сохранения его гегемонии", - написал сенатор в своем Telegram-канале.
Политик обратил внимание на проект глобального соглашения о предотвращении пандемии, которое согласно ряду источников, уже разработано в ВОЗ в закрытом режиме и которое планируется принять в мае 2024 года на Всемирной ассамблее здоровья.
Этот документ, отмечает Бондарев, ссылаясь на открытые источники, предоставляет директору ВОЗ и его региональным заместителям в период пандемии огромные полномочия, в том числе по введению карантинов.
"Соглашение о пандемии станет юридической основой для создания глобального электронного паспорта здоровья, без которого человек не сможет перемещаться по миру, устраиваться на работу и т.д. Если государства-члены ВОЗ проголосуют за принятие этого соглашения, то национальный суверенитет этих стран будет фактически передан руководству ВОЗ", - предположил сенатор.
По его словам, в этом случае Всемирная организация здравоохранения "в одночасье может превратиться в главный всемирный орган власти, через который коллективный Запад сможет реализовывать свое видение глобализации".
Бондарев подчеркнул, что в текущей международной ситуации "очень высок риск провокаций и бактериологических войн, которые ради контроля над человечеством, его сокращения и переформатирования, способен осуществить коллективный Запад, ведомый глобалистами из США".
"Россия должна быть готова к любым угрозам, ей не следует идти на поводу у ВОЗ и Запада. Наша страна должна продолжить вырабатывать собственные механизмы противостояния бактериологическим угрозам, при этом сохраняя свой суверенитет ради благополучия и процветания своих сограждан", - заключил он.
На Всемирном экономическом форуме (ВЭФ), который будет проходить в швейцарском городе Давосе с 15 по 19 января 2024 года, планируется обсудить "болезнь X"
, способную по количеству смертей в 20 раз превзойти пандемию коронавируса.
В Роспотребнадзоре высказали мнение
, что подобные заявления могут иметь не научные, а экономические мотивы с целью увеличения инвестиций в крупные фармацевтические компании.
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