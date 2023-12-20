https://crimea.ria.ru/20231220/grozit-li-rossii-pandemiya-kholery--onischenko-1133681072.html

Грозит ли России пандемия холеры – Онищенко

Грозит ли России пандемия холеры – Онищенко - РИА Новости Крым, 20.12.2023

Грозит ли России пандемия холеры – Онищенко

В России не исключают возможность появления холеры. Об этом заявил заслуженный врач России, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре Медиагруппы "Россия... РИА Новости Крым, 20.12.2023

2023-12-20T13:43

2023-12-20T13:43

2023-12-20T13:45

геннадий онищенко

мнения

здоровье

вакцинация

холера

здравоохранение в россии

пандемия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек - РИА Новости Крым. В России не исключают возможность появления холеры. Об этом заявил заслуженный врач России, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре Медиагруппы "Россия сегодня".Врач-эпидемиолог уточнил, что "если мы воспитаем наше поколение в необходимости вакцинации, то неожиданностей каких-то особых не будет. Но даже если они будут, то мы будем достаточно высоко подготовленными".По его словам, сегодня в России есть современное производство, у нас научились быстро делать вакцины. Но не все инфекции поддаются вакцинации.Академик напомнил, что седьмая пандемия холеры началась в СССР в 1965 году. Первые случаи были зарегистрированы в Каракалпакской АССР среди пилотов и стюардесс: самолет прилетел из Афганистана. Потом они появились в Астрахани, в Одессе и т. д. И эта седьмая пандемия в мире не закончилась. Всемирная организация здравоохранения не снимает ее с повестки дня.В нашей стране в последний раз холеру выявляли в 1994 году в Дагестане после хаджа. Паломники шли через Турцию, Иран, и завезли это заболевание.Онищенко также уточнил, что каждые десять лет в России ожидают пандемию гриппа. Два дня назад глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России на сегодня от гриппа привито 52 процента населения страны.Читайте также на РИА Новости Крым:Covid-19 мутировал: введут ли жесткие мерыОРВИ и гонконгский грипп в Крыму: как изменилась ситуация за неделюВсплеск кори в России связан с притоком мигрантов с Украины – Путин

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

геннадий онищенко, мнения, здоровье, вакцинация, холера, здравоохранение в россии, пандемия