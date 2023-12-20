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Грозит ли России пандемия холеры – Онищенко - РИА Новости Крым, 20.12.2023
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Грозит ли России пандемия холеры – Онищенко
Грозит ли России пандемия холеры – Онищенко - РИА Новости Крым, 20.12.2023
Грозит ли России пандемия холеры – Онищенко
В России не исключают возможность появления холеры. Об этом заявил заслуженный врач России, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре Медиагруппы "Россия... РИА Новости Крым, 20.12.2023
2023-12-20T13:43
2023-12-20T13:45
геннадий онищенко
мнения
здоровье
вакцинация
холера
здравоохранение в россии
пандемия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек - РИА Новости Крым. В России не исключают возможность появления холеры. Об этом заявил заслуженный врач России, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре Медиагруппы "Россия сегодня".Врач-эпидемиолог уточнил, что "если мы воспитаем наше поколение в необходимости вакцинации, то неожиданностей каких-то особых не будет. Но даже если они будут, то мы будем достаточно высоко подготовленными".По его словам, сегодня в России есть современное производство, у нас научились быстро делать вакцины. Но не все инфекции поддаются вакцинации.Академик напомнил, что седьмая пандемия холеры началась в СССР в 1965 году. Первые случаи были зарегистрированы в Каракалпакской АССР среди пилотов и стюардесс: самолет прилетел из Афганистана. Потом они появились в Астрахани, в Одессе и т. д. И эта седьмая пандемия в мире не закончилась. Всемирная организация здравоохранения не снимает ее с повестки дня.В нашей стране в последний раз холеру выявляли в 1994 году в Дагестане после хаджа. Паломники шли через Турцию, Иран, и завезли это заболевание.Онищенко также уточнил, что каждые десять лет в России ожидают пандемию гриппа. Два дня назад глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России на сегодня от гриппа привито 52 процента населения страны.Читайте также на РИА Новости Крым:Covid-19 мутировал: введут ли жесткие мерыОРВИ и гонконгский грипп в Крыму: как изменилась ситуация за неделюВсплеск кори в России связан с притоком мигрантов с Украины – Путин
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геннадий онищенко, мнения, здоровье, вакцинация, холера, здравоохранение в россии, пандемия
Грозит ли России пандемия холеры – Онищенко

Завоз холеры в Россию не исключен – Онищенко

13:43 20.12.2023 (обновлено: 13:45 20.12.2023)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек - РИА Новости Крым. В России не исключают возможность появления холеры. Об этом заявил заслуженный врач России, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре Медиагруппы "Россия сегодня".
"Завоз холеры не исключен", – сказал Онищенко.
Врач-эпидемиолог уточнил, что "если мы воспитаем наше поколение в необходимости вакцинации, то неожиданностей каких-то особых не будет. Но даже если они будут, то мы будем достаточно высоко подготовленными".
По его словам, сегодня в России есть современное производство, у нас научились быстро делать вакцины. Но не все инфекции поддаются вакцинации.

"Та же холера. Да, есть вакцина, она снижает уровень заболеваемости, но ее эффективность не такая, которая дает нам гарантию, что мы ее полностью перекроем. Но будем выходить из положения", – уточнил Онищенко.

Академик напомнил, что седьмая пандемия холеры началась в СССР в 1965 году. Первые случаи были зарегистрированы в Каракалпакской АССР среди пилотов и стюардесс: самолет прилетел из Афганистана. Потом они появились в Астрахани, в Одессе и т. д. И эта седьмая пандемия в мире не закончилась. Всемирная организация здравоохранения не снимает ее с повестки дня.

"В прошлом году она интенсифицировалась, особенно в районах боевых действий, в том числе в Сирии. Десятки тысяч заболевших холерой", – рассказал врач.

В нашей стране в последний раз холеру выявляли в 1994 году в Дагестане после хаджа. Паломники шли через Турцию, Иран, и завезли это заболевание.
Онищенко также уточнил, что каждые десять лет в России ожидают пандемию гриппа. Два дня назад глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России на сегодня от гриппа привито 52 процента населения страны.
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Геннадий ОнищенкоМненияЗдоровьеВакцинацияХолераЗдравоохранение в РоссииПандемия
 
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