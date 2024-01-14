https://crimea.ria.ru/20240114/ekonomicheskie-motivy-rospotrebnadzor-otsenil-zayavleniya-o-bolezni-kh-1134191995.html
Экономические мотивы: Роспотребнадзор оценил заявления о "болезни Х"
Экономические мотивы: Роспотребнадзор оценил заявления о "болезни Х" - РИА Новости Крым, 14.01.2024
Экономические мотивы: Роспотребнадзор оценил заявления о "болезни Х"
Заявления о "болезни X" могут иметь не научные, а экономические мотивы в интересах крупных фармацевтических компаний. Об этом заявили в Роспотребнадзоре,... РИА Новости Крым, 14.01.2024
2024-01-14T16:11
2024-01-14T16:11
2024-01-14T16:11
болезнь х
роспотребнадзор
здравоохранение в россии
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здоровье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Заявления о "болезни X" могут иметь не научные, а экономические мотивы в интересах крупных фармацевтических компаний. Об этом заявили в Роспотребнадзоре, сообщает РИА Новости.На Всемирном экономическом форуме (ВЭФ), который будет проходить в швейцарском городе Давосе с 15 по 19 января 2024 года, планируется обсудить "болезнь X", способную по количеству смертей в 20 раз превзойти пандемию коронавируса.Как отметили в Роспотребнадзоре, после завершения пандемии коронавируса ВОЗ пытается продвинуть идею о необходимости реформы глобальной архитектуры здравоохранения, приводя в качестве обоснования будущие угрозы и неготовность мира к ним, а также призывая увеличить финансирование организации.В Роспотребнадзоре также обратили внимание, что в форуме не участвуют мировые эксперты и ученые эпидемиологи, непосредственно занимающиеся оценкой рисков новых пандемий и мер готовности к ним.В 2020 году в ВОЗ заявили, что первым "патогеном Х" с полным основанием следует признать коронавирус SARS-CoV-2, который вызвал пандемию COVID-19. При этом не исключали вероятности, что за ним последуют другие. Среди способствующих этому факторов ученые называют усиление изменений в окружающей среде и разработки биологического оружия.Учитывая стремительно растущую устойчивость бактерий к антибиотикам, не исключено, что следующей "болезнью Х" окажется бактериальная инфекция, в том числе уже известная.Читайте также на РИА Новости Крым:Грозит ли России пандемия холеры – ОнищенкоСША начали подготовку к новой пандемии – МинобороныCOVID-19 больше не пандемия
https://crimea.ria.ru/20240111/tridemiya-i-gripp-a---v-rospotrebnadzore-rasskazali-o-situatsii-v-krymu-1134122734.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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болезнь х, роспотребнадзор, здравоохранение в россии, общество, здоровье, коронавирус
Экономические мотивы: Роспотребнадзор оценил заявления о "болезни Х"
Роспотребнадзор: заявления о "болезни" Х могут иметь экономические мотивы
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Заявления о "болезни X" могут иметь не научные, а экономические мотивы в интересах крупных фармацевтических компаний. Об этом заявили в Роспотребнадзоре, сообщает РИА Новости.
На Всемирном экономическом форуме (ВЭФ), который будет проходить в швейцарском городе Давосе с 15 по 19 января 2024 года, планируется обсудить "болезнь X"
, способную по количеству смертей в 20 раз превзойти пандемию коронавируса.
Как отметили в Роспотребнадзоре, после завершения пандемии коронавируса ВОЗ пытается продвинуть идею о необходимости реформы глобальной архитектуры здравоохранения, приводя в качестве обоснования будущие угрозы и неготовность мира к ним, а также призывая увеличить финансирование организации.
"Включение "болезни X" в повестку дня Давоса и финансово заинтересованный состав участников, включающий крупные фармацевтические компании, показывает, что диалог сессии будет вращаться вокруг увеличения инвестиций. Это особенно выгодно крупным фармацевтическим компаниям, которые якобы демонстрируют свой дальновидный подход к обеспечению готовности к пандемии, поэтому обсуждают вопрос на Всемирном экономическом форуме", - говорится в пресс-релизе ведомства.
В Роспотребнадзоре также обратили внимание, что в форуме не участвуют мировые эксперты и ученые эпидемиологи, непосредственно занимающиеся оценкой рисков новых пандемий и мер готовности к ним.
"Россия обладает всем необходимым потенциалом для противодействия биологическим угрозам любого характера, в том числе "болезни Х", и своевременного и адекватного реагирования на них", - добавили в ведомстве.
В 2020 году в ВОЗ заявили, что первым "патогеном Х" с полным основанием следует признать коронавирус SARS-CoV-2, который вызвал пандемию COVID-19. При этом не исключали вероятности, что за ним последуют другие. Среди способствующих этому факторов ученые называют усиление изменений в окружающей среде и разработки биологического оружия.
Учитывая стремительно растущую устойчивость бактерий к антибиотикам, не исключено, что следующей "болезнью Х" окажется бактериальная инфекция, в том числе уже известная.
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