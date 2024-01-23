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В Крыму растет количество детей с тяжелым коклюшем - РИА Новости Крым, 23.01.2024
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В Крыму растет количество детей с тяжелым коклюшем
В Крыму растет количество детей с тяжелым коклюшем - РИА Новости Крым, 23.01.2024
В Крыму растет количество детей с тяжелым коклюшем
В стационарах Крыма растет число детей, больных коклюшем, у которых болезнь протекает с осложнениями. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила главный... РИА Новости Крым, 23.01.2024
2024-01-23T07:11
2024-01-23T07:11
радио "спутник в крыму"
светлана усова
мнения
здоровье
здравоохранение в крыму и севастополе
здравоохранение в россии
коклюш в крыму
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Главный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей Минздрава РК Светлана Усова о ситуации с коклюшем
Главный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей Минздрава РК Светлана Усова о ситуации с коклюшем
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. В стационарах Крыма растет число детей, больных коклюшем, у которых болезнь протекает с осложнениями. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила главный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей Минздрава РК Светлана Усова.От тяжелого течения коклюша может спасти только прививка и регулярные плановые ревакцинации, говорит медик. Если этого не делать, пагубные для здоровья и даже жизни осложнения неминуемы."В числе осложнений может быть тяжелая пневмония. Апноэ – задержка дыхания, продолжительностью от 30 секунд до 2 минут. Энцефалопатия – поражение головного мозга и развитие тяжелых неврологических синдромов, включая судорожный. Ателектаз – падение доли легкого (потеря объема легкого – ред.) и закупорка просвета бронхов вязкой слизью. Может возникнуть пупочная или паховая грыжа из-за повышения внутрибрюшного давления при кашле и произойти кровоизлияние в склеру глаз, слизистой оболочки, под кожу и в головной мозг", – предупредила медик.Наиболее опасен коклюш для детей до года. В зоне самого большого риска – младенцы до 3 месяцев: таких маленьких не вакцинируют."Первая вакцинация производится в возрасте от 3 месяцев. Потом в 4,5 месяца и в 6 месяцев. Затем в 1,5 года. Вторая и третья ревакцинация – в 6-7 лет и в 14. А далее – каждые 10 лет ревакцинация. Конечно, желательно всем ревакцинироваться, потому что есть шанс заразиться. Взрослые переносят коклюш в легкой и среднетяжелой форме, но они могут заразить малолетних, которые будут уже болеть тяжело", – сказала Усова.Болезнь хитра: ее инкубационный период – две недели, в это время "больной вообще не предъявляет никаких жалоб", и поставить диагноз невозможно, рассказывает врач. По мере развития заболевания появляется небольшой кашель и скудный насморк, а также незначительное и кратковременное повышение температуры. Человек становится очень заразен, но сам при этом еще не ощущает тяжести болезни.Период спазматического кашля у маленьких детей очень длительный, у непривитых он может сохраняться до двух месяцев, добавила она. Количество приступов, угрожающих остановкой дыхания, у новорожденных и недоношенных может достигать в сутки 25-30, причем происходит это часто в ночное время, предупреждает врач.Учитывая, что метода профилактики от этой болезни не существует, рост заболеваемости коклюшем в Крыму, по словам Усовой, обусловлен несоблюдением людьми графика прививок и миграцией населения.Ранее замдиректора Мединститута им. С.И. Георгиевского КФУ Наталья Рымаренко оценила ситуацию с коллективным иммунитетом против коклюша в Крыму. А заведующая Симферопольской станцией скорой медицинской помощи Лидия Прохасько рассказала, почему в Крыму растет заболеваемость корью среди взрослых. Читайте также на РИА Новости Крым:Чем может оказаться "болезнь Х" и стоит ли ожидать ее пандемию – эксперт Тридемия и грипп А - в Роспотребнадзоре рассказали о ситуации в Крыму
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светлана усова, мнения, здоровье, здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии, коклюш в крыму, новости крыма, общество
В Крыму растет количество детей с тяжелым коклюшем

В Крыму растет количество детей с тяжелым течением коклюша и осложнениями

07:11 23.01.2024
 
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЛечение и профилактика гриппа и ОРВИ у детей
Лечение и профилактика гриппа и ОРВИ у детей - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© РИА Новости . Виталий Аньков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. В стационарах Крыма растет число детей, больных коклюшем, у которых болезнь протекает с осложнениями. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила главный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей Минздрава РК Светлана Усова.
Главный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей Минздрава РК Светлана Усова о ситуации с коклюшем
07:11

"По нашему стационару гораздо больше детей, которые переносили тяжелый коклюш с осложнениями, с апноэ, которые находились в реанимационном отделении, которым проводилось аппаратное дыхание, то есть они были на ИВЛ со всеми вытекающими последствиями", – рассказала Усова.

От тяжелого течения коклюша может спасти только прививка и регулярные плановые ревакцинации, говорит медик. Если этого не делать, пагубные для здоровья и даже жизни осложнения неминуемы.
"В числе осложнений может быть тяжелая пневмония. Апноэ – задержка дыхания, продолжительностью от 30 секунд до 2 минут. Энцефалопатия – поражение головного мозга и развитие тяжелых неврологических синдромов, включая судорожный. Ателектаз – падение доли легкого (потеря объема легкого – ред.) и закупорка просвета бронхов вязкой слизью. Может возникнуть пупочная или паховая грыжа из-за повышения внутрибрюшного давления при кашле и произойти кровоизлияние в склеру глаз, слизистой оболочки, под кожу и в головной мозг", – предупредила медик.
Наиболее опасен коклюш для детей до года. В зоне самого большого риска – младенцы до 3 месяцев: таких маленьких не вакцинируют.
"Первая вакцинация производится в возрасте от 3 месяцев. Потом в 4,5 месяца и в 6 месяцев. Затем в 1,5 года. Вторая и третья ревакцинация – в 6-7 лет и в 14. А далее – каждые 10 лет ревакцинация. Конечно, желательно всем ревакцинироваться, потому что есть шанс заразиться. Взрослые переносят коклюш в легкой и среднетяжелой форме, но они могут заразить малолетних, которые будут уже болеть тяжело", – сказала Усова.
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16 ноября 2023, 06:04Радио "Спутник в Крыму"
Спасите себя и детей: в Крыму растет заболеваемость коклюшем
Болезнь хитра: ее инкубационный период – две недели, в это время "больной вообще не предъявляет никаких жалоб", и поставить диагноз невозможно, рассказывает врач. По мере развития заболевания появляется небольшой кашель и скудный насморк, а также незначительное и кратковременное повышение температуры. Человек становится очень заразен, но сам при этом еще не ощущает тяжести болезни.
"Высокая температура присоединяется уже при осложнениях. А дальше возникает период спазматического кашля, который характеризуется яркими симптомами коклюша, и только в это время врачи могут заподозрить болезнь. Ребенка беспокоит серия коротких кашлевых толчков на выдохе, за которым следует интенсивный свистящий вдох", – сказала Усова.
Период спазматического кашля у маленьких детей очень длительный, у непривитых он может сохраняться до двух месяцев, добавила она. Количество приступов, угрожающих остановкой дыхания, у новорожденных и недоношенных может достигать в сутки 25-30, причем происходит это часто в ночное время, предупреждает врач.
Учитывая, что метода профилактики от этой болезни не существует, рост заболеваемости коклюшем в Крыму, по словам Усовой, обусловлен несоблюдением людьми графика прививок и миграцией населения.
Ранее замдиректора Мединститута им. С.И. Георгиевского КФУ Наталья Рымаренко оценила ситуацию с коллективным иммунитетом против коклюша в Крыму.
А заведующая Симферопольской станцией скорой медицинской помощи Лидия Прохасько рассказала, почему в Крыму растет заболеваемость корью среди взрослых.
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