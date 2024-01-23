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В Крыму растет количество детей с тяжелым коклюшем

В Крыму растет количество детей с тяжелым коклюшем - РИА Новости Крым, 23.01.2024

В Крыму растет количество детей с тяжелым коклюшем

В стационарах Крыма растет число детей, больных коклюшем, у которых болезнь протекает с осложнениями. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила главный... РИА Новости Крым, 23.01.2024

2024-01-23T07:11

2024-01-23T07:11

2024-01-23T07:11

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светлана усова

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Главный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей Минздрава РК Светлана Усова о ситуации с коклюшем Главный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей Минздрава РК Светлана Усова о ситуации с коклюшем audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. В стационарах Крыма растет число детей, больных коклюшем, у которых болезнь протекает с осложнениями. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила главный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей Минздрава РК Светлана Усова.От тяжелого течения коклюша может спасти только прививка и регулярные плановые ревакцинации, говорит медик. Если этого не делать, пагубные для здоровья и даже жизни осложнения неминуемы."В числе осложнений может быть тяжелая пневмония. Апноэ – задержка дыхания, продолжительностью от 30 секунд до 2 минут. Энцефалопатия – поражение головного мозга и развитие тяжелых неврологических синдромов, включая судорожный. Ателектаз – падение доли легкого (потеря объема легкого – ред.) и закупорка просвета бронхов вязкой слизью. Может возникнуть пупочная или паховая грыжа из-за повышения внутрибрюшного давления при кашле и произойти кровоизлияние в склеру глаз, слизистой оболочки, под кожу и в головной мозг", – предупредила медик.Наиболее опасен коклюш для детей до года. В зоне самого большого риска – младенцы до 3 месяцев: таких маленьких не вакцинируют."Первая вакцинация производится в возрасте от 3 месяцев. Потом в 4,5 месяца и в 6 месяцев. Затем в 1,5 года. Вторая и третья ревакцинация – в 6-7 лет и в 14. А далее – каждые 10 лет ревакцинация. Конечно, желательно всем ревакцинироваться, потому что есть шанс заразиться. Взрослые переносят коклюш в легкой и среднетяжелой форме, но они могут заразить малолетних, которые будут уже болеть тяжело", – сказала Усова.Болезнь хитра: ее инкубационный период – две недели, в это время "больной вообще не предъявляет никаких жалоб", и поставить диагноз невозможно, рассказывает врач. По мере развития заболевания появляется небольшой кашель и скудный насморк, а также незначительное и кратковременное повышение температуры. Человек становится очень заразен, но сам при этом еще не ощущает тяжести болезни.Период спазматического кашля у маленьких детей очень длительный, у непривитых он может сохраняться до двух месяцев, добавила она. Количество приступов, угрожающих остановкой дыхания, у новорожденных и недоношенных может достигать в сутки 25-30, причем происходит это часто в ночное время, предупреждает врач.Учитывая, что метода профилактики от этой болезни не существует, рост заболеваемости коклюшем в Крыму, по словам Усовой, обусловлен несоблюдением людьми графика прививок и миграцией населения.Ранее замдиректора Мединститута им. С.И. Георгиевского КФУ Наталья Рымаренко оценила ситуацию с коллективным иммунитетом против коклюша в Крыму. А заведующая Симферопольской станцией скорой медицинской помощи Лидия Прохасько рассказала, почему в Крыму растет заболеваемость корью среди взрослых. Читайте также на РИА Новости Крым:Чем может оказаться "болезнь Х" и стоит ли ожидать ее пандемию – эксперт Тридемия и грипп А - в Роспотребнадзоре рассказали о ситуации в Крыму

https://crimea.ria.ru/20231116/spasite-sebya-i-detey-v-krymu-rastet-zabolevaemost-koklyushem-1132805349.html

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