https://crimea.ria.ru/20231116/spasite-sebya-i-detey-v-krymu-rastet-zabolevaemost-koklyushem-1132805349.html

Спасите себя и детей: в Крыму растет заболеваемость коклюшем

Спасите себя и детей: в Крыму растет заболеваемость коклюшем - РИА Новости Крым, 16.11.2023

Спасите себя и детей: в Крыму растет заболеваемость коклюшем

В Крыму растет заболеваемость коклюшем среди детей и взрослых. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала замдиректора Мединститута им. С.И... РИА Новости Крым, 16.11.2023

2023-11-16T06:04

2023-11-16T06:04

2023-11-16T08:01

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Профессор кафедры педиатрии Мединститута им Георгиевского Наталья Рымаренко: в Крыму растет заболеваемость коклюшем из-за отсутствия коллективного иммунитета Профессор кафедры педиатрии Мединститута им Георгиевского Наталья Рымаренко: в Крыму растет заболеваемость коклюшем из-за отсутствия коллективного иммунитета audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму растет заболеваемость коклюшем среди детей и взрослых. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала замдиректора Мединститута им. С.И. Георгиевского КФУ Наталья Рымаренко.Коклюш – сложное заболевание, которое особенно опасно для малышей в первые месяцы жизни. По словам медика, сейчас в детской инфекционной больнице Симферополя лежат дети с коклюшем, причем некоторые из них заразились от своих непривитых родителей. Она отметила, что заболеваемость растет из-за снижения коллективного иммунитета. Тяжело болеют и дети старшего возраста, и взрослые. Рымаренко подчеркнула, что протекать болезнь может без температуры, но главная угроза всегда одна: риск остановки дыхания в непредсказуемый момент из-за кашля, который невозможно остановить."Это специфический приступообразный кашель, когда ребенок долго-долго кашляет, а потом не может вдохнуть. Если дети заболевают в первые месяцы жизни, то вплоть до остановки дыхания. Практически все они проходят через реанимацию. Это хорошо, если все благополучно закончилось и больницы спасли. А если нет? Погибают ли дети? Да, погибают вот в таком состоянии", – рассказала Рымаренко.Она подчеркнула, что если бы в Крыму были вакцинированы от коклюша не менее 95% населения, это спасло бы не только всех этих людей, но и оставшиеся 5% крымчан, которым противопоказано прививаться. Но пока об этом говорить рано."Заболевание начинает активно распространяться, потому что коллективный иммунитет снижен", – сказала эксперт.Вакцинируются от коклюша еще в детстве, в три этапа – и это на всю жизнь, говорит медик. Первую прививку ребенок должен получить в 3 месяца, потом в 1,5 года и далее уже в школьном возрасте. "Вакцина есть, и она достаточно качественная", – заверяет врач.Есть хорошая вакцина и от кори, заболеваемость которой в Крыму тоже растет, добавила Рымаренко."Почему боятся кори – это энцефалит. Но редко. А погибают дети от коревой пневмонии. И если коклюш – это бактерия, и мы можем дать антибиотик, который, если вовремя дан, снижает тяжесть заболевания, то корь – вирусное заболевание, и специфического лечения от нее нет. То есть вот как будет протекать – все. И уповать на что? На то, как вирус с организмом себя поведут. Зачем такие риски в XXI веке? И коклюш, и корь – обязательная вакцинация, – заявила специалист. - Не зря медицина потратила столько сил и средств на то, чтобы создать эти вакцины и заболевания не развивались. А они оба передаются воздушно-капельным путем".Она подчеркнула, что бояться прививок нет причин. Чтобы избежать непредвиденных критических последствий, достаточно выбрать день, чтобы у ребенка не было заболеваний, которые "только начинаются или уже заканчиваются, – он должен быть здоров и его должен осмотреть врач".В таком случае все, чего можно ждать после прививки, это непродолжительное повышение температуры и незначительная аллергическая реакция, например, покраснение в месте инъекции, заключила эксперт.Читайте также на РИА Новости Крым:Корь атакует крымчан: за две недели заболели пять человекТройной удар: врач назвал самые важные прививкиБез антибиотиков: чем лечить простуды и ОРВИ - советы врача

https://crimea.ria.ru/20231115/pochemu-v-rossii-rastet-zabolevaemost-koryu-1132790356.html

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