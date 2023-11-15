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Корь атакует крымчан: за две недели заболели пять человек

Корь атакует крымчан: за две недели заболели пять человек - РИА Новости Крым, 15.11.2023

Корь атакует крымчан: за две недели заболели пять человек

Ситуация с корью в Крыму ухудшается, за последний месяц зарегистрировано пять случаев заболевания. Об этом РИА Новости Крым рассказала руководитель... РИА Новости Крым, 15.11.2023

2023-11-15T15:16

2023-11-15T15:16

2023-11-15T15:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Ситуация с корью в Крыму ухудшается, за последний месяц зарегистрировано пять случаев заболевания. Об этом РИА Новости Крым рассказала руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора по республике и Севастополю Наталья Пеньковская.По ее словам, в предыдущие пять лет случаи этого заболевания в Крыму не фиксировались."Последние пять лет в Крыму не было зафиксировано заболеваемости корью. Первые случаи появились в конце прошлого года. Всего за год было выявлено 13 очагов, в которых заболели 18 человек. Больше всего в Ялте и Симферополе", - уточнила Наталья Пеньковская.При этом она заверила, что ситуация по заболеваемости в регионе остается контролируемой. Продолжается подчищающая иммунизация против кори в российских регионах. В Крыму получили прививки 95% от подлежащих подчищающей иммунизации, а в Севастополе кампания уже завершена. Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что в России наблюдается очередной циклический подъем, традиционный для этой болезни. На сегодняшний день от кори привиты 77,5% граждан от числа подлежащих иммунизации.Читайте также на РИА Новости Крым:Роспотребнадзор подтвердил 11 случаев кори в КрымуТройная эпидемия вирусов в России – эксперт оценил рискиУровень заболеваемости коронавирусом растет - данные оперштаба

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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