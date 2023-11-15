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Корь атакует крымчан: за две недели заболели пять человек - РИА Новости Крым, 15.11.2023
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Корь атакует крымчан: за две недели заболели пять человек
Корь атакует крымчан: за две недели заболели пять человек - РИА Новости Крым, 15.11.2023
Корь атакует крымчан: за две недели заболели пять человек
Ситуация с корью в Крыму ухудшается, за последний месяц зарегистрировано пять случаев заболевания. Об этом РИА Новости Крым рассказала руководитель... РИА Новости Крым, 15.11.2023
2023-11-15T15:16
2023-11-15T15:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Ситуация с корью в Крыму ухудшается, за последний месяц зарегистрировано пять случаев заболевания. Об этом РИА Новости Крым рассказала руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора по республике и Севастополю Наталья Пеньковская.По ее словам, в предыдущие пять лет случаи этого заболевания в Крыму не фиксировались."Последние пять лет в Крыму не было зафиксировано заболеваемости корью. Первые случаи появились в конце прошлого года. Всего за год было выявлено 13 очагов, в которых заболели 18 человек. Больше всего в Ялте и Симферополе", - уточнила Наталья Пеньковская.При этом она заверила, что ситуация по заболеваемости в регионе остается контролируемой. Продолжается подчищающая иммунизация против кори в российских регионах. В Крыму получили прививки 95% от подлежащих подчищающей иммунизации, а в Севастополе кампания уже завершена. Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что в России наблюдается очередной циклический подъем, традиционный для этой болезни. На сегодняшний день от кори привиты 77,5% граждан от числа подлежащих иммунизации.Читайте также на РИА Новости Крым:Роспотребнадзор подтвердил 11 случаев кори в КрымуТройная эпидемия вирусов в России – эксперт оценил рискиУровень заболеваемости коронавирусом растет - данные оперштаба
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крым, севастополь, корь, ситуация с корью в крыму, роспотребнадзор, наталья пеньковская, здравоохранение в крыму и севастополе, общество, новости крыма
Корь атакует крымчан: за две недели заболели пять человек

В ноябре корью в Крыму заразились пять человек – Роспотребнадзор

15:16 15.11.2023 (обновлено: 15:19 15.11.2023)
 
© РИА Новости . Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкПациенты в стационаре больницы
Пациенты в стационаре больницы - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Ситуация с корью в Крыму ухудшается, за последний месяц зарегистрировано пять случаев заболевания. Об этом РИА Новости Крым рассказала руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора по республике и Севастополю Наталья Пеньковская.

"За ноябрь выявлено пять случаев заболеваемости корью. В октябре заболел один человек. Все случаи местные, тогда как раньше были завозные. Среди заболевших не привито 94% человек", - рассказала Пеньковская.

По ее словам, в предыдущие пять лет случаи этого заболевания в Крыму не фиксировались.
"Последние пять лет в Крыму не было зафиксировано заболеваемости корью. Первые случаи появились в конце прошлого года. Всего за год было выявлено 13 очагов, в которых заболели 18 человек. Больше всего в Ялте и Симферополе", - уточнила Наталья Пеньковская.
При этом она заверила, что ситуация по заболеваемости в регионе остается контролируемой. Продолжается подчищающая иммунизация против кори в российских регионах. В Крыму получили прививки 95% от подлежащих подчищающей иммунизации, а в Севастополе кампания уже завершена.
Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что в России наблюдается очередной циклический подъем, традиционный для этой болезни. На сегодняшний день от кори привиты 77,5% граждан от числа подлежащих иммунизации.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымКрымСевастопольКорьСитуация с корью в КрымуРоспотребнадзорНаталья ПеньковскаяЗдравоохранение в Крыму и СевастополеОбществоНовости Крыма
 
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