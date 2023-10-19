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Тройная эпидемия вирусов в России – эксперт оценил риски - РИА Новости Крым, 19.10.2023
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Тройная эпидемия вирусов в России – эксперт оценил риски
Тройная эпидемия вирусов в России – эксперт оценил риски - РИА Новости Крым, 19.10.2023
Тройная эпидемия вирусов в России – эксперт оценил риски
Угроза развития тройной эпидемии вирусов, когда люди заражаются сразу и ОРВИ, и гриппом, и COVID-19, в России существует. Однако риск этот не очень высок,... РИА Новости Крым, 19.10.2023
2023-10-19T19:45
2023-10-19T19:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Угроза развития тройной эпидемии вирусов, когда люди заражаются сразу и ОРВИ, и гриппом, и COVID-19, в России существует. Однако риск этот не очень высок, поскольку сейчас в стране наблюдается пик заболеваемости коронавирусом, а подъема заболеваемости гриппом нет. При этом, когда случится волна гриппа – волна COVID-19 пойдет на спад. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.Ранее заведующая кафедрой инфекционных болезней взрослых и эпидемиологии Санкт-Петербургского государственного педиатрического медуниверситета Елена Эсауленко заявила, что в России ожидается тридемия, или тройная эпидемия, включающая сезонные вирусы, грипп и COVID-19. По ее словам, в России "сформировалась новая вирусная реальность", когда "симптоматика всех трех заболеваний очень похожая, поэтому поставить точный диагноз достаточно трудно".По его словам, сейчас в стране наблюдается рост ОРВИ, но он возникает каждый год в эпидсезон. И довольно сложно сказать, чем сейчас вызван этот рост, потому что большей части пациентов никто не делает тестов на коронавирус.Врач отметил, что бидемия в эпидсезон случается практически всегда. Это вполне естественно, что человека атакует сразу несколько вирусов. Например, многие являются носителями вируса герпеса и при простуде он проявляется, свидетельствуя о слабом клеточном иммунитете.При этом специалист убежден, что "не стоит выделять ОРВИ в какую-то отдельную пандемию", потому что этот "зверинец" насчитывает больше 60 различных вирусов.Ранее сообщалось, что в России растет количество заболевших коронавирусной инфекцией, о чем свидетельствуют данные официального портала Стопкоронавирус.РФ. Уровень заболеваемости вырос по сравнению с предыдущей неделей на 6,6%.Рост заболеваемости COVID-19, а также гриппов и ОРВИ связан с сезонностью заболевания, объяснила РИА Новости Крым руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю – главный государственный санитарный врач Наталья Пеньковская. Эпидпорог не превышен, необходимости вводить какие-то ограничительные меры нет.Ранее в Роспотребнадзоре прогнозировали пик подъема заболеваемости к концу года и призвали всех крымчан своевременно вакцинироваться. Записаться на прививку можно через портал Госуслуг или по телефонам 122 или 8 (800) 200-01-12.Читайте также на РИА Новости Крым:Погибли от ковида: в Керчи установят памятные доски врачамЗакроют ли школы в Крыму из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИМожно ли в Крыму получить вакцину от коронавируса – ответы поликлиник
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96
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здоровье, здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии, владимир болибок, пандемия, коронавирус, орви, тридемия
Тройная эпидемия вирусов в России – эксперт оценил риски

Иммунолог: из-за роста заболевших COVID-19 говорить о тройной эпидемии вирусов рано

19:45 19.10.2023
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкГоспиталь для лечения больных COVID-19 в Тверской областной больнице
Госпиталь для лечения больных COVID-19 в Тверской областной больнице - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© РИА Новости . Илья Питалев
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Ирина Мезенцева, собственный корреспондент РИА Новости Крым
Ирина Мезенцева
корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Угроза развития тройной эпидемии вирусов, когда люди заражаются сразу и ОРВИ, и гриппом, и COVID-19, в России существует. Однако риск этот не очень высок, поскольку сейчас в стране наблюдается пик заболеваемости коронавирусом, а подъема заболеваемости гриппом нет. При этом, когда случится волна гриппа – волна COVID-19 пойдет на спад. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.
Ранее заведующая кафедрой инфекционных болезней взрослых и эпидемиологии Санкт-Петербургского государственного педиатрического медуниверситета Елена Эсауленко заявила, что в России ожидается тридемия, или тройная эпидемия, включающая сезонные вирусы, грипп и COVID-19. По ее словам, в России "сформировалась новая вирусная реальность", когда "симптоматика всех трех заболеваний очень похожая, поэтому поставить точный диагноз достаточно трудно".

"Думаю, что это предсказание (развитие тридемии – ред.) не очень точное по той причине, что пик коронавируса мы проходим уже сейчас – в России каждый день заболевает 2500-2600 человек. А что касается гриппа, то пока в России, как и в Европе, и в Северной Америке, подъема заболеваемости нет", - сказал Болибок.

По его словам, сейчас в стране наблюдается рост ОРВИ, но он возникает каждый год в эпидсезон. И довольно сложно сказать, чем сейчас вызван этот рост, потому что большей части пациентов никто не делает тестов на коронавирус.
"Думаю, что пик коронавируса скоро пройдет. А если говорить про грипп, то он (подъем заболеваемости – ред.) ожидается в декабре, возможно, в январе-начале февраля. Думаю, что будет несовпадение волн ковида и гриппа. Однако с поправкой на то, что коронавирус может исполнить "кульбит" и дать новую мутацию. И вот если волна с новой мутацией совпадет с волной гриппа, тогда у нас будет бидемия – двойная эпидемия", - объяснил Болибок.
Врач отметил, что бидемия в эпидсезон случается практически всегда. Это вполне естественно, что человека атакует сразу несколько вирусов. Например, многие являются носителями вируса герпеса и при простуде он проявляется, свидетельствуя о слабом клеточном иммунитете.
При этом специалист убежден, что "не стоит выделять ОРВИ в какую-то отдельную пандемию", потому что этот "зверинец" насчитывает больше 60 различных вирусов.
Ранее сообщалось, что в России растет количество заболевших коронавирусной инфекцией, о чем свидетельствуют данные официального портала Стопкоронавирус.РФ. Уровень заболеваемости вырос по сравнению с предыдущей неделей на 6,6%.
Рост заболеваемости COVID-19, а также гриппов и ОРВИ связан с сезонностью заболевания, объяснила РИА Новости Крым руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю – главный государственный санитарный врач Наталья Пеньковская. Эпидпорог не превышен, необходимости вводить какие-то ограничительные меры нет.
Ранее в Роспотребнадзоре прогнозировали пик подъема заболеваемости к концу года и призвали всех крымчан своевременно вакцинироваться. Записаться на прививку можно через портал Госуслуг или по телефонам 122 или 8 (800) 200-01-12.
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