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Тройная эпидемия вирусов в России – эксперт оценил риски

Тройная эпидемия вирусов в России – эксперт оценил риски - РИА Новости Крым, 19.10.2023

Тройная эпидемия вирусов в России – эксперт оценил риски

Угроза развития тройной эпидемии вирусов, когда люди заражаются сразу и ОРВИ, и гриппом, и COVID-19, в России существует. Однако риск этот не очень высок,... РИА Новости Крым, 19.10.2023

2023-10-19T19:45

2023-10-19T19:45

2023-10-19T19:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Угроза развития тройной эпидемии вирусов, когда люди заражаются сразу и ОРВИ, и гриппом, и COVID-19, в России существует. Однако риск этот не очень высок, поскольку сейчас в стране наблюдается пик заболеваемости коронавирусом, а подъема заболеваемости гриппом нет. При этом, когда случится волна гриппа – волна COVID-19 пойдет на спад. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.Ранее заведующая кафедрой инфекционных болезней взрослых и эпидемиологии Санкт-Петербургского государственного педиатрического медуниверситета Елена Эсауленко заявила, что в России ожидается тридемия, или тройная эпидемия, включающая сезонные вирусы, грипп и COVID-19. По ее словам, в России "сформировалась новая вирусная реальность", когда "симптоматика всех трех заболеваний очень похожая, поэтому поставить точный диагноз достаточно трудно".По его словам, сейчас в стране наблюдается рост ОРВИ, но он возникает каждый год в эпидсезон. И довольно сложно сказать, чем сейчас вызван этот рост, потому что большей части пациентов никто не делает тестов на коронавирус.Врач отметил, что бидемия в эпидсезон случается практически всегда. Это вполне естественно, что человека атакует сразу несколько вирусов. Например, многие являются носителями вируса герпеса и при простуде он проявляется, свидетельствуя о слабом клеточном иммунитете.При этом специалист убежден, что "не стоит выделять ОРВИ в какую-то отдельную пандемию", потому что этот "зверинец" насчитывает больше 60 различных вирусов.Ранее сообщалось, что в России растет количество заболевших коронавирусной инфекцией, о чем свидетельствуют данные официального портала Стопкоронавирус.РФ. Уровень заболеваемости вырос по сравнению с предыдущей неделей на 6,6%.Рост заболеваемости COVID-19, а также гриппов и ОРВИ связан с сезонностью заболевания, объяснила РИА Новости Крым руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю – главный государственный санитарный врач Наталья Пеньковская. Эпидпорог не превышен, необходимости вводить какие-то ограничительные меры нет.Ранее в Роспотребнадзоре прогнозировали пик подъема заболеваемости к концу года и призвали всех крымчан своевременно вакцинироваться. Записаться на прививку можно через портал Госуслуг или по телефонам 122 или 8 (800) 200-01-12.Читайте также на РИА Новости Крым:Погибли от ковида: в Керчи установят памятные доски врачамЗакроют ли школы в Крыму из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИМожно ли в Крыму получить вакцину от коронавируса – ответы поликлиник

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2023

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Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

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