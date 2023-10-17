https://crimea.ria.ru/20231017/uroven-zabolevaemosti-koronavirusom-vyros-na-66---dannye-opershtaba-1132139802.html

Уровень заболеваемости коронавирусом растет - данные оперштаба

Уровень заболеваемости коронавирусом растет - данные оперштаба - РИА Новости Крым, 17.10.2023

Уровень заболеваемости коронавирусом растет - данные оперштаба

В России растет количество заболевших коронавирусной инфекцией, сообщается на официальном портале Стопкоронавирус.РФ. Уровень заболеваемости вырос по сравнению... РИА Новости Крым, 17.10.2023

2023-10-17T21:15

2023-10-17T21:15

2023-10-17T21:33

крым

коронавирус

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общество

наталья пеньковская

роспотребнадзор

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. В России растет количество заболевших коронавирусной инфекцией, сообщается на официальном портале Стопкоронавирус.РФ. Уровень заболеваемости вырос по сравнению с предыдущей неделей на 6,6%.С 9 по 15 октября во всех регионах РФ с диагнозом "коронавирусная инфекция" было госпитализировано 2776 человек, это на 4% больше предыдущих показателей. Количество выздоровевших уменьшилось на 2,6% и составило 15 872 человека.Подтверждено 43 летальных исхода, в 43 субъектах Российской Федерации увеличилось количество госпитализаций.В Крыму за аналогичный период времени – с 9 по 15 октября – было выявлено 112 случаев заболевания, госпитализировано 24 человека, 106 пациентов выздоровело. Умерших от коронавирусной инфекции не зафиксировано.Рост заболеваемости COVID-19, а также гриппов и ОРВИ связан с сезонностью заболевания, объяснила РИА Новости Крым руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю – главный государственный санитарный врач Наталья Пеньковская. Эпидпорог не превышен, необходимости вводить какие-то ограничительные меры нет.Ранее в Роспотребнадзоре прогнозировали пик подъема заболеваемости к концу года и призвали всех крымчан своевременно вакцинироваться. Записаться на прививку можно через портал Госуслуг или по телефонам 122 или 8 (800) 200-01-12.Читайте также на РИА Новости Крым:Можно ли в Крыму получить вакцину от коронавируса – ответы поликлиникПогибли от ковида: в Керчи установят памятные доски врачамЗакроют ли школы в Крыму из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ

https://crimea.ria.ru/20230913/rospotrebnadzor-podtverdil-11-sluchaev-kori-v-krymu-1131374250.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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