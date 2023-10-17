Рейтинг@Mail.ru
Уровень заболеваемости коронавирусом растет - данные оперштаба - РИА Новости Крым, 17.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231017/uroven-zabolevaemosti-koronavirusom-vyros-na-66---dannye-opershtaba-1132139802.html
Уровень заболеваемости коронавирусом растет - данные оперштаба
Уровень заболеваемости коронавирусом растет - данные оперштаба - РИА Новости Крым, 17.10.2023
Уровень заболеваемости коронавирусом растет - данные оперштаба
В России растет количество заболевших коронавирусной инфекцией, сообщается на официальном портале Стопкоронавирус.РФ. Уровень заболеваемости вырос по сравнению... РИА Новости Крым, 17.10.2023
2023-10-17T21:15
2023-10-17T21:33
крым
коронавирус
коронавирус в крыму
распространение коронавируса в рф
здравоохранение в россии
здравоохранение в крыму и севастополе
общество
наталья пеньковская
роспотребнадзор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/05/1122850134_0:0:3059:1720_1920x0_80_0_0_b58a7c644a0ffd67dc15b1d3d76fe9b5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. В России растет количество заболевших коронавирусной инфекцией, сообщается на официальном портале Стопкоронавирус.РФ. Уровень заболеваемости вырос по сравнению с предыдущей неделей на 6,6%.С 9 по 15 октября во всех регионах РФ с диагнозом "коронавирусная инфекция" было госпитализировано 2776 человек, это на 4% больше предыдущих показателей. Количество выздоровевших уменьшилось на 2,6% и составило 15 872 человека.Подтверждено 43 летальных исхода, в 43 субъектах Российской Федерации увеличилось количество госпитализаций.В Крыму за аналогичный период времени – с 9 по 15 октября – было выявлено 112 случаев заболевания, госпитализировано 24 человека, 106 пациентов выздоровело. Умерших от коронавирусной инфекции не зафиксировано.Рост заболеваемости COVID-19, а также гриппов и ОРВИ связан с сезонностью заболевания, объяснила РИА Новости Крым руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю – главный государственный санитарный врач Наталья Пеньковская. Эпидпорог не превышен, необходимости вводить какие-то ограничительные меры нет.Ранее в Роспотребнадзоре прогнозировали пик подъема заболеваемости к концу года и призвали всех крымчан своевременно вакцинироваться. Записаться на прививку можно через портал Госуслуг или по телефонам 122 или 8 (800) 200-01-12.Читайте также на РИА Новости Крым:Можно ли в Крыму получить вакцину от коронавируса – ответы поликлиникПогибли от ковида: в Керчи установят памятные доски врачамЗакроют ли школы в Крыму из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ
https://crimea.ria.ru/20230913/rospotrebnadzor-podtverdil-11-sluchaev-kori-v-krymu-1131374250.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/05/1122850134_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_19754003a877f00e63ac1fd77b35ee90.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, коронавирус, коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в россии, здравоохранение в крыму и севастополе, общество, наталья пеньковская, роспотребнадзор
Уровень заболеваемости коронавирусом растет - данные оперштаба

Уровень заболеваемости COVID-19 растет: за неделю в Крыму госпитализировали 24 человека

21:15 17.10.2023 (обновлено: 21:33 17.10.2023)
 
© РИА Новости . Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкЛечение Covid-19 в больнице города Котовска
Лечение Covid-19 в больнице города Котовска - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. В России растет количество заболевших коронавирусной инфекцией, сообщается на официальном портале Стопкоронавирус.РФ. Уровень заболеваемости вырос по сравнению с предыдущей неделей на 6,6%.
"Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 11,72 и увеличился по сравнению с предыдущей неделей на 6,6%. Увеличение заболеваемости отмечено в 51 субъекте Российской Федерации, в том числе в 13 регионах выше, чем средний показатель по стране", - сообщается на сайте.
С 9 по 15 октября во всех регионах РФ с диагнозом "коронавирусная инфекция" было госпитализировано 2776 человек, это на 4% больше предыдущих показателей. Количество выздоровевших уменьшилось на 2,6% и составило 15 872 человека.
Подтверждено 43 летальных исхода, в 43 субъектах Российской Федерации увеличилось количество госпитализаций.
В Крыму за аналогичный период времени – с 9 по 15 октября – было выявлено 112 случаев заболевания, госпитализировано 24 человека, 106 пациентов выздоровело. Умерших от коронавирусной инфекции не зафиксировано.
Рост заболеваемости COVID-19, а также гриппов и ОРВИ связан с сезонностью заболевания, объяснила РИА Новости Крым руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю – главный государственный санитарный врач Наталья Пеньковская. Эпидпорог не превышен, необходимости вводить какие-то ограничительные меры нет.
Ранее в Роспотребнадзоре прогнозировали пик подъема заболеваемости к концу года и призвали всех крымчан своевременно вакцинироваться. Записаться на прививку можно через портал Госуслуг или по телефонам 122 или 8 (800) 200-01-12.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Можно ли в Крыму получить вакцину от коронавируса – ответы поликлиник
Погибли от ковида: в Керчи установят памятные доски врачам
Закроют ли школы в Крыму из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ
Прививка - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
13 сентября, 12:31Эксклюзивы РИА Новости Крым
Роспотребнадзор подтвердил 11 случаев кори в Крыму
 
КрымКоронавирусКоронавирус в КрымуРаспространение коронавируса в РФЗдравоохранение в РоссииЗдравоохранение в Крыму и СевастополеОбществоНаталья ПеньковскаяРоспотребнадзор
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:22Главное за день: 17 октября
21:33В Саках, Симферополе, Евпатории и Ялте включают отопление
21:17В Черном море уничтожен морской беспилотник ВСУ
21:15Уровень заболеваемости коронавирусом растет - данные оперштаба
20:49Крымский мост открыт
20:45Севастополь простился с героями, погибшими в ДНР и Запорожской области
20:43В Крыму Skoda влетела в грузовик - погиб водитель легковушки
20:41Век живи - век учись: Путин дал совет Байдену
20:33Севастополь может готовить кораблестроителей для Дальнего Востока
20:17В Крыму "Калина" влетела в скутер - пострадал подросток
20:06В Крыму адвокат обвиняемых в терроризме попался на запрещенной символике
19:58Крымский мост закрыт
19:51Прокуратура Севастополя проверит законность трат при постройке коллектора
19:37Для чего Россия выходит из договора о ядерных испытаниях – эксперт
19:21Из журналистов - в солдаты: как ведущий "Спутника в Крыму" в армию пошел
18:43Прозрение Украины: украинцы готовы отдать территории ради мира
18:21В Черном море потерпела бедствие яхта с четырьмя пассажирами на борту
18:02Запрет на животных в цирке: какое будущее может ждать зверей
17:31Верховная Рада Украины рассмотрит законопроект о запрете УПЦ 19 октября
17:25Сухопутный коридор в Крым: как вырос трафик и есть ли очереди
Лента новостейМолния