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Почему растет заболеваемость корью среди взрослых в Крыму – мнение врача

Почему растет заболеваемость корью среди взрослых в Крыму – мнение врача - РИА Новости Крым, 26.12.2023

Почему растет заболеваемость корью среди взрослых в Крыму – мнение врача

Случаи заболевания корью стали чаще фиксироваться среди взрослых крымчан. Это происходит потому, что выросло поколение людей, не получивших в детстве прививку... РИА Новости Крым, 26.12.2023

2023-12-26T15:56

2023-12-26T15:56

2023-12-26T15:56

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. Случаи заболевания корью стали чаще фиксироваться среди взрослых крымчан. Это происходит потому, что выросло поколение людей, не получивших в детстве прививку от этой инфекции. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым заявила заведующая Симферопольской станцией скорой медицинской помощи Лидия Прохасько.Взрослые болеют намного тяжелее, чем дети, напомнила Лидия Прохасько. Поэтому очень важно вовремя прививаться."Я всегда удивляюсь, когда вдруг возникают фигуры, особенно среди медицинских работников, которые говорят, что не надо этого делать. Вот сейчас мы пожинаем плоды этого. А взрослые болеют значительно тяжелее, чем дети, да и дети тоже по-разному болеют. Поэтому надо прививаться, это обязательно", - призвала медик.По данным Роспотребнадзора, в России за 2023 год было зафиксировано 10 000 случаев заболевания корью, однако ситуация остается контролируемой. Во время пандемии рост заболеваемости некоторыми инфекционными заболеваниями сдерживали ограничительные меры, после отмены которых произошел прогнозируемый рост."С 2023 года, после снятия ограничений, в РФ, как и во многих странах мира, отмечается очередной циклический подъем заболеваемости корью и коклюшем. Подобные всплески наблюдаются каждые 4-6 лет и связаны с накоплением пула не иммунных к данным инфекциям лиц", - пояснила Прохасько.Корь передается от человека к человеку воздушно-капельным путем, отличается высокой заразностью и имеет длительный инкубационный период - 21 день. Симптомы болезни - высокая температура, кашель, насморк и сыпь по всему телу. К наиболее опасным осложнениям относятся энцефалит, менингит и пневмония.Всплеск заболеваемости корью связан с притоком мигрантов из Украины, где очень низкий процент иммунизации, заявил во время прямой линии президент РФ Владимир Путин. Кроме того, сказывается нехватка трехкомпонентных препаратов для иммунизации, обусловленная техническим сбоем.Ранее руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская сообщила, что только с октября текущего года в Крыму было зафиксировано восемь случаев заболевания корью.Читайте также на РИА Новости Крым:Без антибиотиков: чем лечить простуды и ОРВИ - советы врачаМегазаразная "Пирола": Онищенко открыл правду о новом штамме ковидаУченые дали прогноз по заболеваемости гриппом и COVID для Крыма

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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