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Почему растет заболеваемость корью среди взрослых в Крыму – мнение врача - РИА Новости Крым, 26.12.2023
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Почему растет заболеваемость корью среди взрослых в Крыму – мнение врача
Почему растет заболеваемость корью среди взрослых в Крыму – мнение врача - РИА Новости Крым, 26.12.2023
Почему растет заболеваемость корью среди взрослых в Крыму – мнение врача
Случаи заболевания корью стали чаще фиксироваться среди взрослых крымчан. Это происходит потому, что выросло поколение людей, не получивших в детстве прививку... РИА Новости Крым, 26.12.2023
2023-12-26T15:56
2023-12-26T15:56
крым
корь
ситуация с корью в крыму
общество
здравоохранение в крыму и севастополе
здравоохранение в россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. Случаи заболевания корью стали чаще фиксироваться среди взрослых крымчан. Это происходит потому, что выросло поколение людей, не получивших в детстве прививку от этой инфекции. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым заявила заведующая Симферопольской станцией скорой медицинской помощи Лидия Прохасько.Взрослые болеют намного тяжелее, чем дети, напомнила Лидия Прохасько. Поэтому очень важно вовремя прививаться."Я всегда удивляюсь, когда вдруг возникают фигуры, особенно среди медицинских работников, которые говорят, что не надо этого делать. Вот сейчас мы пожинаем плоды этого. А взрослые болеют значительно тяжелее, чем дети, да и дети тоже по-разному болеют. Поэтому надо прививаться, это обязательно", - призвала медик.По данным Роспотребнадзора, в России за 2023 год было зафиксировано 10 000 случаев заболевания корью, однако ситуация остается контролируемой. Во время пандемии рост заболеваемости некоторыми инфекционными заболеваниями сдерживали ограничительные меры, после отмены которых произошел прогнозируемый рост."С 2023 года, после снятия ограничений, в РФ, как и во многих странах мира, отмечается очередной циклический подъем заболеваемости корью и коклюшем. Подобные всплески наблюдаются каждые 4-6 лет и связаны с накоплением пула не иммунных к данным инфекциям лиц", - пояснила Прохасько.Корь передается от человека к человеку воздушно-капельным путем, отличается высокой заразностью и имеет длительный инкубационный период - 21 день. Симптомы болезни - высокая температура, кашель, насморк и сыпь по всему телу. К наиболее опасным осложнениям относятся энцефалит, менингит и пневмония.Всплеск заболеваемости корью связан с притоком мигрантов из Украины, где очень низкий процент иммунизации, заявил во время прямой линии президент РФ Владимир Путин. Кроме того, сказывается нехватка трехкомпонентных препаратов для иммунизации, обусловленная техническим сбоем.Ранее руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская сообщила, что только с октября текущего года в Крыму было зафиксировано восемь случаев заболевания корью.Читайте также на РИА Новости Крым:Без антибиотиков: чем лечить простуды и ОРВИ - советы врачаМегазаразная "Пирола": Онищенко открыл правду о новом штамме ковидаУченые дали прогноз по заболеваемости гриппом и COVID для Крыма
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РИА Новости Крым
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4.7
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крым, корь, ситуация с корью в крыму, общество, здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии, минздрав крыма, скорая помощь, новости крыма
Почему растет заболеваемость корью среди взрослых в Крыму – мнение врача

В Крыму взрослые пациенты стали чаще заболевать тяжелыми формами кори - врач

15:56 26.12.2023
 
© РИА Новости . Варвара Гертье / Перейти в фотобанкМедсестра в больнице
Медсестра в больнице - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© РИА Новости . Варвара Гертье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. Случаи заболевания корью стали чаще фиксироваться среди взрослых крымчан. Это происходит потому, что выросло поколение людей, не получивших в детстве прививку от этой инфекции. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым заявила заведующая Симферопольской станцией скорой медицинской помощи Лидия Прохасько.
"Вы знаете, что в Российской Федерации значительно увеличилась заболеваемость корью. Мы пожинаем плоды того, что выросло поколение не привитых детей. Корь – это высококонтагиозное, то есть высокозаразное заболевание, и, к сожалению, таких пациентов мы сейчас госпитализируем. Пока не массово, но есть", - сказала она.
Взрослые болеют намного тяжелее, чем дети, напомнила Лидия Прохасько. Поэтому очень важно вовремя прививаться.
"Я всегда удивляюсь, когда вдруг возникают фигуры, особенно среди медицинских работников, которые говорят, что не надо этого делать. Вот сейчас мы пожинаем плоды этого. А взрослые болеют значительно тяжелее, чем дети, да и дети тоже по-разному болеют. Поэтому надо прививаться, это обязательно", - призвала медик.
По данным Роспотребнадзора, в России за 2023 год было зафиксировано 10 000 случаев заболевания корью, однако ситуация остается контролируемой. Во время пандемии рост заболеваемости некоторыми инфекционными заболеваниями сдерживали ограничительные меры, после отмены которых произошел прогнозируемый рост.
"С 2023 года, после снятия ограничений, в РФ, как и во многих странах мира, отмечается очередной циклический подъем заболеваемости корью и коклюшем. Подобные всплески наблюдаются каждые 4-6 лет и связаны с накоплением пула не иммунных к данным инфекциям лиц", - пояснила Прохасько.
Корь передается от человека к человеку воздушно-капельным путем, отличается высокой заразностью и имеет длительный инкубационный период - 21 день. Симптомы болезни - высокая температура, кашель, насморк и сыпь по всему телу. К наиболее опасным осложнениям относятся энцефалит, менингит и пневмония.
Всплеск заболеваемости корью связан с притоком мигрантов из Украины, где очень низкий процент иммунизации, заявил во время прямой линии президент РФ Владимир Путин. Кроме того, сказывается нехватка трехкомпонентных препаратов для иммунизации, обусловленная техническим сбоем.
Ранее руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская сообщила, что только с октября текущего года в Крыму было зафиксировано восемь случаев заболевания корью.
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