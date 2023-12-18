https://crimea.ria.ru/20231218/v-rossii-vyyavili-bolee-10-tysyach-sluchaev-kori-1133629442.html

В России выявили более 10 тысяч случаев кори

В России выявили более 10 тысяч случаев кори - РИА Новости Крым, 18.12.2023

В России выявили более 10 тысяч случаев кори

В России в этом году зарегистрировали более 10 тысяч случаев кори, ситуация с заболеваемостью находится под контролем. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора... РИА Новости Крым, 18.12.2023

2023-12-18T14:28

2023-12-18T14:28

2023-12-18T14:28

корь

анна попова

роспотребнадзор

здравоохранение в россии

здоровье

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. В России в этом году зарегистрировали более 10 тысяч случаев кори, ситуация с заболеваемостью находится под контролем. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.Она отметила, что эпидемиологическая ситуация с корью находится под контролем. При этом рост заболеваемости был обусловлен завозами этой инфекции из-за рубежа."Вся корь, которая у нас распространялась, была привезена в страну самыми разными путями. Это были и мигранты, и наши туристы, и туристы, приехавшие в Россию. Кори много в наших соседних странах, в Азии, в Африке, в Европе", - уточнила руководитель Роспотребнадзора.Она также отметила, что в 95% случаев выявленные очаги удалось локализовать в рамках одной инкубации. По словам Поповой, все очаги заболевания корью были быстро локализованы.Президент РФ Владимир Путин в ходе "Прямой линии" 14 декабря заявил, что всплеск заболеваемости корью в России связан с большим количеством мигрантов с Украины, где низкий уровень иммунизации, а также техническим сбоем, который привел к недостатку вакцин.Роспотребнадзор в середине ноября сообщал, что в России от кори привиты около 80% граждан от числа подлежащих иммунизации, но наблюдается очередной циклический подъем, традиционный для кори.Читайте также на РИА Новости Крым:Без антибиотиков: чем лечить простуды и ОРВИ - советы врачаМегазаразная "Пирола": Онищенко открыл правду о новом штамме ковидаМикоплазменная пневмония: обстановка в Крыму и симптомы болезни

https://crimea.ria.ru/20231203/chem-opasna-kor-dlya-krymchan-i-kakie-tyazhelye-oslozhneniya-vyzyvaet-1133218057.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

корь, анна попова, роспотребнадзор, здравоохранение в россии, здоровье, новости