Рейтинг@Mail.ru
В России выявили более 10 тысяч случаев кори - РИА Новости Крым, 18.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231218/v-rossii-vyyavili-bolee-10-tysyach-sluchaev-kori-1133629442.html
В России выявили более 10 тысяч случаев кори
В России выявили более 10 тысяч случаев кори - РИА Новости Крым, 18.12.2023
В России выявили более 10 тысяч случаев кори
В России в этом году зарегистрировали более 10 тысяч случаев кори, ситуация с заболеваемостью находится под контролем. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора... РИА Новости Крым, 18.12.2023
2023-12-18T14:28
2023-12-18T14:28
корь
анна попова
роспотребнадзор
здравоохранение в россии
здоровье
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/12/1133629326_0:41:3072:1769_1920x0_80_0_0_0c990a07bc41d187c9fe865afbabd8cd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. В России в этом году зарегистрировали более 10 тысяч случаев кори, ситуация с заболеваемостью находится под контролем. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.Она отметила, что эпидемиологическая ситуация с корью находится под контролем. При этом рост заболеваемости был обусловлен завозами этой инфекции из-за рубежа."Вся корь, которая у нас распространялась, была привезена в страну самыми разными путями. Это были и мигранты, и наши туристы, и туристы, приехавшие в Россию. Кори много в наших соседних странах, в Азии, в Африке, в Европе", - уточнила руководитель Роспотребнадзора.Она также отметила, что в 95% случаев выявленные очаги удалось локализовать в рамках одной инкубации. По словам Поповой, все очаги заболевания корью были быстро локализованы.Президент РФ Владимир Путин в ходе "Прямой линии" 14 декабря заявил, что всплеск заболеваемости корью в России связан с большим количеством мигрантов с Украины, где низкий уровень иммунизации, а также техническим сбоем, который привел к недостатку вакцин.Роспотребнадзор в середине ноября сообщал, что в России от кори привиты около 80% граждан от числа подлежащих иммунизации, но наблюдается очередной циклический подъем, традиционный для кори.Читайте также на РИА Новости Крым:Без антибиотиков: чем лечить простуды и ОРВИ - советы врачаМегазаразная "Пирола": Онищенко открыл правду о новом штамме ковидаМикоплазменная пневмония: обстановка в Крыму и симптомы болезни
https://crimea.ria.ru/20231203/chem-opasna-kor-dlya-krymchan-i-kakie-tyazhelye-oslozhneniya-vyzyvaet-1133218057.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/12/1133629326_5:0:2736:2048_1920x0_80_0_0_f54426dc4706126e573136509da93101.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
корь, анна попова, роспотребнадзор, здравоохранение в россии, здоровье, новости
В России выявили более 10 тысяч случаев кори

В этом году в России выявили более 10 тысяч случаев заболеваний корью – Роспотребнадзор

14:28 18.12.2023
 
© РИА Новости . Александр Гальперин / Перейти в фотобанкЛаборатория по производству вакцины
Лаборатория по производству вакцины - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© РИА Новости . Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. В России в этом году зарегистрировали более 10 тысяч случаев кори, ситуация с заболеваемостью находится под контролем. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"На все наши 145 миллионов населения общее количество зарегистрированных на сегодняшний день случаев, их еще надо подтвердить, у нас 10 тысяч. Это не супербольшое количество, были периоды, когда было и больше заболеваний", - сказала Попова в эфире радио "Комсомольская правда".
Она отметила, что эпидемиологическая ситуация с корью находится под контролем. При этом рост заболеваемости был обусловлен завозами этой инфекции из-за рубежа.
"Вся корь, которая у нас распространялась, была привезена в страну самыми разными путями. Это были и мигранты, и наши туристы, и туристы, приехавшие в Россию. Кори много в наших соседних странах, в Азии, в Африке, в Европе", - уточнила руководитель Роспотребнадзора.
Она также отметила, что в 95% случаев выявленные очаги удалось локализовать в рамках одной инкубации. По словам Поповой, все очаги заболевания корью были быстро локализованы.
Президент РФ Владимир Путин в ходе "Прямой линии" 14 декабря заявил, что всплеск заболеваемости корью в России связан с большим количеством мигрантов с Украины, где низкий уровень иммунизации, а также техническим сбоем, который привел к недостатку вакцин.
Роспотребнадзор в середине ноября сообщал, что в России от кори привиты около 80% граждан от числа подлежащих иммунизации, но наблюдается очередной циклический подъем, традиционный для кори.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Без антибиотиков: чем лечить простуды и ОРВИ - советы врача
Мегазаразная "Пирола": Онищенко открыл правду о новом штамме ковида
Микоплазменная пневмония: обстановка в Крыму и симптомы болезни
Лаборатория - РИА Новости, 1920, 03.12.2023
3 декабря, 07:12Эксклюзивы РИА Новости Крым
Чем опасна корь для крымчан и какие тяжелые осложнения вызывает
 
КорьАнна ПоповаРоспотребнадзорЗдравоохранение в РоссииЗдоровьеНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:28В России выявили более 10 тысяч случаев кори
14:03Covid-19 мутировал: введут ли жесткие меры
13:53В Крыму пьяный водитель вылетел на "встречку": один погиб и двое ранены
13:30Новогодняя сказка в "Артеке": на Дворцовой площади зажгли главную елку
13:10Феодосия после шторма - участки набережных закрыты, ущерб еще считают
12:51Мир России с Украиной: какое соглашение положит конец конфликту
12:38В Краснодаре неизвестный расстрелял рабочих из ружья – один из них погиб
12:26РНКБ вручил гранты на миллион рублей призерам акселератора проектов в КФУ
12:21От удара упал и умер: в Евпатории пьяная драка закончилась смертью
12:01В ЕС придумали способ одобрить помощь Украине без согласия Венгрии
11:28В Крыму национализировали 1150 объектов имущества украинских олигархов
11:01Шторм приостановил движение катера из Артбухты на Северную в Севастополе
10:42В Крым привезли редких белых бенгальских тигров
10:32Обстрел левобережья Херсонщины: ВСУ выпустили 75 снарядов из артиллерии
10:15Готовившего теракт украинского агента задержали в Ижевске
10:00В Севастополе на "зебре" сбили женщину
09:47"Белый бал" в Ливадийском дворце собрал любителей классического танца
09:33Работа Керченской паромной переправы - обстановка в понедельник
09:22Симферополь сковали 8-балльные пробки
09:03В трех регионах России без света остаются более 250 тысяч потребителей
Лента новостейМолния