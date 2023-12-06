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Микоплазменная пневмония: обстановка в Крыму и симптомы болезни
Микоплазменная пневмония: обстановка в Крыму и симптомы болезни - РИА Новости Крым, 06.12.2023
Микоплазменная пневмония: обстановка в Крыму и симптомы болезни
Случаи заболевания микоплазменной инфекцией в Крыму фиксируются, но вспышек нет. Об этом сообщила РИА Новости Крым руководитель Межрегионального управления... РИА Новости Крым, 06.12.2023
2023-12-06T17:57
2023-12-06T17:57
2023-12-06T18:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости Крым, Анна Карпенко. Случаи заболевания микоплазменной инфекцией в Крыму фиксируются, но вспышек нет. Об этом сообщила РИА Новости Крым руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская.Рост заболеваемости микоплазменной инфекцией – атипичной легочной инфекцией – был зафиксирован в зарубежных странах, в том числе в Китае. В связи с этим Роспотребнадзор РФ рассказал о ситуации с этим заболеванием в России.Главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов заявил, что некоторый рост заболеваемости, который наблюдается сейчас, может быть связан с периодическими подъемами в многолетней динамике заболеваемости микоплазменной инфекцией.Его слова подтверждает и врач-инфекционист, профессор, доктор медицинских наук Николай Малышев. В интервью РИА Новости Крым он рассказал, что единичные случаи заболевания были зафиксированы в основном на Дальнем Востоке и Сибири.По словам Малышева, у инфекции интересный возбудитель: находится между вирусом и бактерией. Одно время считали, что это вирус, но он все же ближе к бактерии. Лечится заболевание антибиотиками. Вакцины от микоплазменной инфекции пока нет нигде в мире.По словам инфекциониста, ничего страшного в микоплазменной инфекции нет. Она опасна, как и любая болезнь, респираторная инфекция. И об этом важно помнить.Читайте также на РИА Новости Крым:Люди стали чаще болеть COVID-19: ситуация в стране и миреПопова о новом штамме "Кракен": иммунной защиты может не хватитьСитуация с корью в Крыму серьезно ухудшилась – Роспотребнадзор
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Микоплазменная пневмония: обстановка в Крыму и симптомы болезни
Вспышек микоплазменной инфекции в Крыму не зафиксировано
17:57 06.12.2023 (обновлено: 18:21 06.12.2023) СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости Крым, Анна Карпенко.
Случаи заболевания микоплазменной инфекцией в Крыму фиксируются, но вспышек нет. Об этом сообщила РИА Новости Крым
руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская.
"Вспышек микоплазменной инфекции на территории Крымского полуострова не зафиксировано. Микоплазменные пневмонии были всегда. Это не значит, что нет единичных заболеваний. Они есть и были в предыдущие годы", – уточнила Пеньковская.
Рост заболеваемости микоплазменной инфекцией – атипичной легочной инфекцией – был зафиксирован в зарубежных странах, в том числе в Китае. В связи с этим Роспотребнадзор РФ рассказал о ситуации с этим заболеванием в России.
"В настоящее время в РФ также регистрируются отдельные случаи заболевания микоплазменной инфекцией. Так же, как и за рубежом, не отмечается изменений в клинической картине заболевания, в частности, появления более тяжелых форм инфекции", – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов заявил, что некоторый рост заболеваемости, который наблюдается сейчас, может быть связан с периодическими подъемами в многолетней динамике заболеваемости микоплазменной инфекцией.
"Микоплазменная пневмония не новая болезнь, и для ее лечения есть все необходимые ресурсы", – пояснил Чуланов.
Его слова подтверждает и врач-инфекционист, профессор, доктор медицинских наук Николай Малышев. В интервью РИА Новости Крым
он рассказал, что единичные случаи заболевания были зафиксированы в основном на Дальнем Востоке и Сибири.
"Это известная инфекция. Давно у нас отмечается. Периодически ею болеют то дети, то взрослые в возрасте. Как и любая респираторная инфекция, вызывает следующие три симптома: гипертермия (повышение температуры тела, хотя бывает и при нормальной температуре), респираторные явления (кашель, насморк, першение в горле), и интоксикация (головная боль, боль в мышцах)", – уточнил специалист.
По словам Малышева, у инфекции интересный возбудитель: находится между вирусом и бактерией. Одно время считали, что это вирус, но он все же ближе к бактерии. Лечится заболевание антибиотиками. Вакцины от микоплазменной инфекции пока нет нигде в мире.
"Передается она воздушно-капельным путем. Заразиться не так-то просто: возникает при длительном контакте. Это не как грипп или коронавирус. Выявляется на основании клинической картины и лабораторных показателей: через мазок, кровь", – объяснил Николай Малышев.
По словам инфекциониста, ничего страшного в микоплазменной инфекции нет. Она опасна, как и любая болезнь, респираторная инфекция. И об этом важно помнить.
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