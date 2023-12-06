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Микоплазменная пневмония: обстановка в Крыму и симптомы болезни

Микоплазменная пневмония: обстановка в Крыму и симптомы болезни - РИА Новости Крым, 06.12.2023

Микоплазменная пневмония: обстановка в Крыму и симптомы болезни

Случаи заболевания микоплазменной инфекцией в Крыму фиксируются, но вспышек нет. Об этом сообщила РИА Новости Крым руководитель Межрегионального управления... РИА Новости Крым, 06.12.2023

2023-12-06T17:57

2023-12-06T17:57

2023-12-06T18:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости Крым, Анна Карпенко. Случаи заболевания микоплазменной инфекцией в Крыму фиксируются, но вспышек нет. Об этом сообщила РИА Новости Крым руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская.Рост заболеваемости микоплазменной инфекцией – атипичной легочной инфекцией – был зафиксирован в зарубежных странах, в том числе в Китае. В связи с этим Роспотребнадзор РФ рассказал о ситуации с этим заболеванием в России.Главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов заявил, что некоторый рост заболеваемости, который наблюдается сейчас, может быть связан с периодическими подъемами в многолетней динамике заболеваемости микоплазменной инфекцией.Его слова подтверждает и врач-инфекционист, профессор, доктор медицинских наук Николай Малышев. В интервью РИА Новости Крым он рассказал, что единичные случаи заболевания были зафиксированы в основном на Дальнем Востоке и Сибири.По словам Малышева, у инфекции интересный возбудитель: находится между вирусом и бактерией. Одно время считали, что это вирус, но он все же ближе к бактерии. Лечится заболевание антибиотиками. Вакцины от микоплазменной инфекции пока нет нигде в мире.По словам инфекциониста, ничего страшного в микоплазменной инфекции нет. Она опасна, как и любая болезнь, респираторная инфекция. И об этом важно помнить.Читайте также на РИА Новости Крым:Люди стали чаще болеть COVID-19: ситуация в стране и миреПопова о новом штамме "Кракен": иммунной защиты может не хватитьСитуация с корью в Крыму серьезно ухудшилась – Роспотребнадзор

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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