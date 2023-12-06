https://crimea.ria.ru/20231206/lyudi-stali-chasche-bolet-covid-19-situatsiya-v-strane-i-mire-1133319188.html

Люди стали чаще болеть COVID-19: ситуация в стране и мире

Люди стали чаще болеть COVID-19: ситуация в стране и мире - РИА Новости Крым, 06.12.2023

Люди стали чаще болеть COVID-19: ситуация в стране и мире

Рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в стране продолжается. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19. РИА Новости Крым, 06.12.2023

2023-12-06T09:33

2023-12-06T09:33

2023-12-06T09:33

коронавирус

распространение коронавируса в рф

коронавирус в крыму

россия

здравоохранение в россии

здоровье

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0a/14/1121199787_0:59:3116:1812_1920x0_80_0_0_1d54d1622fff33c85db90a0ce2bf90d4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. Рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в стране продолжается. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.Уточняется, что за период с 27 ноября по 3 декабря госпитализирован 8981 человек, что на 12% больше по сравнению с предыдущей неделей. Число госпитализированных выросло в 52 субъектах страны, в том числе в 26 регионах оно выше, чем в среднем по России.При этом выздоровевших за неделю - 69 636 человек, что на 27,1% больше по сравнению с предыдущей неделей. Умерли от последствий болезни 138 пациентов.Увеличение заболеваемости отмечено в 73 субъектах Российской Федерации, в том числе в 29 регионах оно выше, чем в среднем по стране.Неделей раньше показатель заболеваемости увеличился на 32,8%.Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация с корью в Крыму серьезно ухудшилась – РоспотребнадзорВ Крыму превышен эпидпорог по ОРВИРост заболеваемости COVID-19: ситуация по стране и Крыму

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус, распространение коронавируса в рф, коронавирус в крыму, россия, здравоохранение в россии, здоровье