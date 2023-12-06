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Люди стали чаще болеть COVID-19: ситуация в стране и мире
Люди стали чаще болеть COVID-19: ситуация в стране и мире - РИА Новости Крым, 06.12.2023
Люди стали чаще болеть COVID-19: ситуация в стране и мире
Рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в стране продолжается. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19. РИА Новости Крым, 06.12.2023
2023-12-06T09:33
2023-12-06T09:33
2023-12-06T09:33
коронавирус
распространение коронавируса в рф
коронавирус в крыму
россия
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здоровье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. Рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в стране продолжается. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.Уточняется, что за период с 27 ноября по 3 декабря госпитализирован 8981 человек, что на 12% больше по сравнению с предыдущей неделей. Число госпитализированных выросло в 52 субъектах страны, в том числе в 26 регионах оно выше, чем в среднем по России.При этом выздоровевших за неделю - 69 636 человек, что на 27,1% больше по сравнению с предыдущей неделей. Умерли от последствий болезни 138 пациентов.Увеличение заболеваемости отмечено в 73 субъектах Российской Федерации, в том числе в 29 регионах оно выше, чем в среднем по стране.Неделей раньше показатель заболеваемости увеличился на 32,8%.Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация с корью в Крыму серьезно ухудшилась – РоспотребнадзорВ Крыму превышен эпидпорог по ОРВИРост заболеваемости COVID-19: ситуация по стране и Крыму
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РИА Новости Крым
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коронавирус, распространение коронавируса в рф, коронавирус в крыму, россия, здравоохранение в россии, здоровье
Люди стали чаще болеть COVID-19: ситуация в стране и мире
Заболеваемость COVID-19 в России за неделю выросла еще почти на 23 процента
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. Рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в стране продолжается. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.
"Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 66,92 и увеличился по сравнению с предыдущей неделей на 22,8%", - говорится в сообщении.
Уточняется, что за период с 27 ноября по 3 декабря госпитализирован 8981 человек, что на 12% больше по сравнению с предыдущей неделей. Число госпитализированных выросло в 52 субъектах страны, в том числе в 26 регионах оно выше, чем в среднем по России.
При этом выздоровевших за неделю - 69 636 человек, что на 27,1% больше по сравнению с предыдущей неделей. Умерли от последствий болезни 138 пациентов.
Увеличение заболеваемости отмечено в 73 субъектах Российской Федерации, в том числе в 29 регионах оно выше, чем в среднем по стране.
Неделей раньше
показатель заболеваемости увеличился на 32,8%.
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