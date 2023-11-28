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Заболеваемость COVID-19 растет: ситуация в стране и мире - РИА Новости Крым, 28.11.2023
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Заболеваемость COVID-19 растет: ситуация в стране и мире
Заболеваемость COVID-19 растет: ситуация в стране и мире - РИА Новости Крым, 28.11.2023
Заболеваемость COVID-19 растет: ситуация в стране и мире
В стране, в том числе в Крыму и Севастополе, продолжается рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с... РИА Новости Крым, 28.11.2023
2023-11-28T22:16
2023-11-28T22:16
коронавирус
новости
здоровье
здравоохранение в крыму и севастополе
здравоохранение в россии
роспотребнадзор
наталья пеньковская
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. В стране, в том числе в Крыму и Севастополе, продолжается рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.На фоне роста числа заболевших ковидом выросло и число госпитализаций в 66 субъектах РФ на 25,3% процентов. При этом растет и число тех, кто смог победить болезнь. По информации оперштаба, выздоровели 54 797 человек, что на 37,9% больше в сравнении с предыдущей неделей. Умерло за последние семь дней 90 заболевших.Крым и Севастополь вошли в число субъектов РФ, где выявили еще больше случаев заражения COVID-19, чем неделей раньше – 222 человека в Крыму (на прошлой неделе – 178) и 211 в Севастополе (на прошлой неделе – 167). Большему числу людей понадобилась и госпитализация. В Крыму с 20 по 26 ноября в больницы попали 39 человек, в Севастополе 24.На полуострове также растет число и тех, кто выздоровел после заболевания коронавирусной инфекцией: 204 в Крыму и 191 человек в Севастополе.Среднесуточный показатель заболеваемости COVID-19 в ноябре выше аналогичных показателей прошлого месяца примерно на 14-24%. При этом ситуация контролируемая. Об этом РИА Новости Крым ранее рассказывала руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора по республике и Севастополю Наталья Пеньковская.Читайте также на РИА Новости Крым:Ученые дали прогноз по заболеваемости гриппом и COVID для КрымаСитуация с корью в Крыму серьезно ухудшилась – РоспотребнадзорВ Севастополе на закупку лекарств выделят дополнительные средства
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коронавирус, новости, здоровье, здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии, роспотребнадзор, наталья пеньковская
Заболеваемость COVID-19 растет: ситуация в стране и мире

Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией в России за неделю выросла на 32,8 процента

22:16 28.11.2023
 
© РИА Новости . Александр Гальперин / Перейти в фотобанкЛечение от Covid-19
Лечение от Covid-19 - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© РИА Новости . Александр Гальперин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. В стране, в том числе в Крыму и Севастополе, продолжается рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

"Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 32,8%. Увеличение заболеваемости отмечено в 79 субъектах РФ, в том числе в 27 регионах более, чем в среднем по стране", – говорится в сообщении.

На фоне роста числа заболевших ковидом выросло и число госпитализаций в 66 субъектах РФ на 25,3% процентов. При этом растет и число тех, кто смог победить болезнь. По информации оперштаба, выздоровели 54 797 человек, что на 37,9% больше в сравнении с предыдущей неделей. Умерло за последние семь дней 90 заболевших.
Крым и Севастополь вошли в число субъектов РФ, где выявили еще больше случаев заражения COVID-19, чем неделей раньше – 222 человека в Крыму (на прошлой неделе – 178) и 211 в Севастополе (на прошлой неделе – 167). Большему числу людей понадобилась и госпитализация. В Крыму с 20 по 26 ноября в больницы попали 39 человек, в Севастополе 24.
На полуострове также растет число и тех, кто выздоровел после заболевания коронавирусной инфекцией: 204 в Крыму и 191 человек в Севастополе.
Среднесуточный показатель заболеваемости COVID-19 в ноябре выше аналогичных показателей прошлого месяца примерно на 14-24%. При этом ситуация контролируемая. Об этом РИА Новости Крым ранее рассказывала руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора по республике и Севастополю Наталья Пеньковская.
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КоронавирусНовостиЗдоровьеЗдравоохранение в Крыму и СевастополеЗдравоохранение в РоссииРоспотребнадзорНаталья Пеньковская
 
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