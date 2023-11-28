https://crimea.ria.ru/20231128/zabolevaemost-covid-19-rastet-situatsiya-v-strane-i-mire-1133150633.html

Заболеваемость COVID-19 растет: ситуация в стране и мире

Заболеваемость COVID-19 растет: ситуация в стране и мире - РИА Новости Крым, 28.11.2023

Заболеваемость COVID-19 растет: ситуация в стране и мире

В стране, в том числе в Крыму и Севастополе, продолжается рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с... РИА Новости Крым, 28.11.2023

2023-11-28T22:16

2023-11-28T22:16

2023-11-28T22:16

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наталья пеньковская

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. В стране, в том числе в Крыму и Севастополе, продолжается рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.На фоне роста числа заболевших ковидом выросло и число госпитализаций в 66 субъектах РФ на 25,3% процентов. При этом растет и число тех, кто смог победить болезнь. По информации оперштаба, выздоровели 54 797 человек, что на 37,9% больше в сравнении с предыдущей неделей. Умерло за последние семь дней 90 заболевших.Крым и Севастополь вошли в число субъектов РФ, где выявили еще больше случаев заражения COVID-19, чем неделей раньше – 222 человека в Крыму (на прошлой неделе – 178) и 211 в Севастополе (на прошлой неделе – 167). Большему числу людей понадобилась и госпитализация. В Крыму с 20 по 26 ноября в больницы попали 39 человек, в Севастополе 24.На полуострове также растет число и тех, кто выздоровел после заболевания коронавирусной инфекцией: 204 в Крыму и 191 человек в Севастополе.Среднесуточный показатель заболеваемости COVID-19 в ноябре выше аналогичных показателей прошлого месяца примерно на 14-24%. При этом ситуация контролируемая. Об этом РИА Новости Крым ранее рассказывала руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора по республике и Севастополю Наталья Пеньковская.Читайте также на РИА Новости Крым:Ученые дали прогноз по заболеваемости гриппом и COVID для КрымаСитуация с корью в Крыму серьезно ухудшилась – РоспотребнадзорВ Севастополе на закупку лекарств выделят дополнительные средства

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус, новости, здоровье, здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии, роспотребнадзор, наталья пеньковская