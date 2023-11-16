https://crimea.ria.ru/20231116/gripp-orvi-i-covid-v-krymu-kak-izmenilas-situatsiya-za-nedelyu-1132823277.html

Грипп, ОРВИ и COVID в Крыму: как изменилась ситуация за неделю

Грипп, ОРВИ и COVID в Крыму: как изменилась ситуация за неделю - РИА Новости Крым, 16.11.2023

Грипп, ОРВИ и COVID в Крыму: как изменилась ситуация за неделю

На неделе в Крыму выросло число заболевших ОРВИ и COVID-19, при этом грипп у крымчан диагностирован не был. Об этом РИА Новости Крым рассказала руководитель... РИА Новости Крым, 16.11.2023

2023-11-16T10:57

2023-11-16T10:57

2023-11-16T13:13

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. На неделе в Крыму выросло число заболевших ОРВИ и COVID-19, при этом грипп у крымчан диагностирован не был. Об этом РИА Новости Крым рассказала руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора по республике и Севастополю Наталья Пеньковская."За последнюю неделю в Республике Крым ОРВИ заболели 5 863 человека, в Севастополе – 1 954. Коронавирусная инфекция выявлена в Крыму у 176 человек, в Севастополе - у 151-го. Случаев заболевания гриппом не выявлено", - указала главный санитарный врач.По словам Натальи Пеньковской, заболеваемость ОРВИ превышает уровни предыдущей недели, но при этом остается ниже эпидемических порогов.В регионе, по словам специалиста, сейчас, в основном, циркулируют вирусы негриппозной этиологии. При этом иммунизация против гриппа продолжается как в Крыму, так и в Севастополе. Люди, которые еще не успели сделать прививку от гриппа, могут обратиться в лечебные учреждения по месту жительства и вакцинироваться."В целом против гриппа в Крыму привито более 900 тысяч человек (48% населения) и более 290 тысяч (59% населения) на территории Севастополя", - уточнила главный санитарный врач.Что касается заболеваемости ковидом, то, по словам Пеньковской, среднесуточный показатель в ноябре выше аналогичных показателей в октябре примерно на 14-24%. Однако ситуация контролируемая: групповых очагов заболеваемости ОРВИ, гриппом и ковидом на территории Крыма и Севастополя не зарегистрировано.Ранее оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 сообщал, что заболеваемость коронавирусом в России выросла на 22% за неделю. Увеличение числа заболевших зафиксировано в 70 регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:Ученые дали прогноз по заболеваемости гриппом и COVID для Крыма"Начало эпидемии" – Попова о ситуации с COVID-19 в РоссииКакую вакцину от гриппа выбрать и кому нельзя делать прививки - ученый

https://crimea.ria.ru/20231115/kor-atakuet-krymchan-za-dve-nedeli-zaboleli-pyat-chelovek-1132804262.html

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