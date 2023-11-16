https://crimea.ria.ru/20231116/gripp-orvi-i-covid-v-krymu-kak-izmenilas-situatsiya-za-nedelyu-1132823277.html
Грипп, ОРВИ и COVID в Крыму: как изменилась ситуация за неделю
Грипп, ОРВИ и COVID в Крыму: как изменилась ситуация за неделю - РИА Новости Крым, 16.11.2023
Грипп, ОРВИ и COVID в Крыму: как изменилась ситуация за неделю
На неделе в Крыму выросло число заболевших ОРВИ и COVID-19, при этом грипп у крымчан диагностирован не был. Об этом РИА Новости Крым рассказала руководитель... РИА Новости Крым, 16.11.2023
2023-11-16T10:57
2023-11-16T10:57
2023-11-16T13:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. На неделе в Крыму выросло число заболевших ОРВИ и COVID-19, при этом грипп у крымчан диагностирован не был. Об этом РИА Новости Крым рассказала руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора по республике и Севастополю Наталья Пеньковская."За последнюю неделю в Республике Крым ОРВИ заболели 5 863 человека, в Севастополе – 1 954. Коронавирусная инфекция выявлена в Крыму у 176 человек, в Севастополе - у 151-го. Случаев заболевания гриппом не выявлено", - указала главный санитарный врач.По словам Натальи Пеньковской, заболеваемость ОРВИ превышает уровни предыдущей недели, но при этом остается ниже эпидемических порогов.В регионе, по словам специалиста, сейчас, в основном, циркулируют вирусы негриппозной этиологии. При этом иммунизация против гриппа продолжается как в Крыму, так и в Севастополе. Люди, которые еще не успели сделать прививку от гриппа, могут обратиться в лечебные учреждения по месту жительства и вакцинироваться."В целом против гриппа в Крыму привито более 900 тысяч человек (48% населения) и более 290 тысяч (59% населения) на территории Севастополя", - уточнила главный санитарный врач.Что касается заболеваемости ковидом, то, по словам Пеньковской, среднесуточный показатель в ноябре выше аналогичных показателей в октябре примерно на 14-24%. Однако ситуация контролируемая: групповых очагов заболеваемости ОРВИ, гриппом и ковидом на территории Крыма и Севастополя не зарегистрировано.Ранее оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 сообщал, что заболеваемость коронавирусом в России выросла на 22% за неделю. Увеличение числа заболевших зафиксировано в 70 регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:Ученые дали прогноз по заболеваемости гриппом и COVID для Крыма"Начало эпидемии" – Попова о ситуации с COVID-19 в РоссииКакую вакцину от гриппа выбрать и кому нельзя делать прививки - ученый
https://crimea.ria.ru/20231115/kor-atakuet-krymchan-za-dve-nedeli-zaboleli-pyat-chelovek-1132804262.html
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крым, севастополь, наталья пеньковская, роспотребнадзор, общество, грипп, орви, коронавирус в крыму, здравоохранение в крыму и севастополе, новости крыма
Грипп, ОРВИ и COVID в Крыму: как изменилась ситуация за неделю
В Крыму после школьных каникул участились случаи заболевания ОРВИ и COVID-19
10:57 16.11.2023 (обновлено: 13:13 16.11.2023) СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым.
На неделе в Крыму выросло число заболевших ОРВИ и COVID-19, при этом грипп у крымчан диагностирован не был. Об этом РИА Новости Крым
рассказала руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора по республике и Севастополю Наталья Пеньковская.
"За последнюю неделю в Республике Крым ОРВИ заболели 5 863 человека, в Севастополе – 1 954. Коронавирусная инфекция выявлена в Крыму у 176 человек, в Севастополе - у 151-го. Случаев заболевания гриппом не выявлено", - указала главный санитарный врач.
По словам Натальи Пеньковской, заболеваемость ОРВИ превышает уровни предыдущей недели, но при этом остается ниже эпидемических порогов.
"По сравнению с предыдущей неделей незначительно возросло число госпитализированных, заболевшими острыми респираторно-вирусными инфекциями. Но это первая неделя после школьных каникул. Ученики вышли на занятия, произошло формирование коллективов после периода разобщения. Поэтому мы наблюдаем незначительный подъем заболеваемости. Но он характерен для этого периода года", - объяснила она.
В регионе, по словам специалиста, сейчас, в основном, циркулируют вирусы негриппозной этиологии. При этом иммунизация против гриппа продолжается как в Крыму, так и в Севастополе. Люди, которые еще не успели сделать прививку от гриппа, могут обратиться в лечебные учреждения по месту жительства и вакцинироваться.
"В целом против гриппа в Крыму привито более 900 тысяч человек (48% населения) и более 290 тысяч (59% населения) на территории Севастополя", - уточнила главный санитарный врач.
Что касается заболеваемости ковидом, то, по словам Пеньковской, среднесуточный показатель в ноябре выше аналогичных показателей в октябре примерно на 14-24%. Однако ситуация контролируемая: групповых очагов заболеваемости ОРВИ, гриппом и ковидом на территории Крыма и Севастополя не зарегистрировано.
Ранее оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 сообщал
, что заболеваемость коронавирусом в России выросла на 22% за неделю. Увеличение числа заболевших зафиксировано в 70 регионах.
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