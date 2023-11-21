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Рост заболеваемости COVID-19: ситуация по стране и Крыму

Рост заболеваемости COVID-19: ситуация по стране и Крыму - РИА Новости Крым, 21.11.2023

Рост заболеваемости COVID-19: ситуация по стране и Крыму

В России снова растет заболеваемость коронавирусом. За минувшую неделю число новых случаев увеличилось на 38,4 процента, сообщает оперативный штаб по борьбе с... РИА Новости Крым, 21.11.2023

2023-11-21T22:23

2023-11-21T22:23

2023-11-21T22:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. В России снова растет заболеваемость коронавирусом. За минувшую неделю число новых случаев увеличилось на 38,4 процента, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.Растет и количество госпитализаций. Так, в 55 российских регионах этот показатель вырос на 16,9%. При этом за минувшие семь дней побороли вирус 39 731 человек (на 32,5% выше по сравнению с предыдущей неделей).Количество заболевших COVID-19 выросло и в Крыму и Севастополе. За неделю в республике выявлено 178 новых случаев, тогда как неделей раньше было 169 заболевших. Госпитализировано 36 крымчан (на прошлой неделе – 23). Выздоровело 190 человек.В Севастополе коронавирус за последние семь дней был подтвержден у 167 заболевших, ранее – 141. Госпитализировано 23 человека (15 на прошлой неделе), трое скончались. Выздоровело 157.Ранее руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора по республике и Севастополю Наталья Пеньковская рассказала РИА Новости Крым, что среднесуточный показатель заболеваемости COVID-19 в ноябре выше аналогичных показателей прошлого месяца примерно на 14-24%. Однако ситуация в регионе контролируемая.Читайте также на РИА Новости Крым:Ученые дали прогноз по заболеваемости гриппом и COVID для Крыма"Начало эпидемии" – Попова о ситуации с COVID-19 в РоссииТройной удар: врач назвал самые важные прививки

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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