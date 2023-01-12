https://crimea.ria.ru/20230112/popova-o-novom-shtamme-kraken-immunnoy-zaschity-mozhet-ne-khvatit-1126378471.html

Попова о новом штамме "Кракен": иммунной защиты может не хватить

Попова о новом штамме "Кракен": иммунной защиты может не хватить - РИА Новости Крым, 12.01.2023

Попова о новом штамме "Кракен": иммунной защиты может не хватить

У переболевших коронавирусной инфекцией и вакцинированных нет преимущества перед омикрон-штаммом коронавируса "кракен", поэтому нужно беречь здоровье и... РИА Новости Крым, 12.01.2023

2023-01-12T21:15

2023-01-12T21:15

2023-01-12T21:17

роспотребнадзор

штамм коронавируса кракен

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коронавирус

распространение коронавируса в рф

здоровье

анна попова

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. У переболевших коронавирусной инфекцией и вакцинированных нет преимущества перед омикрон-штаммом коронавируса "кракен", поэтому нужно беречь здоровье и соблюдать личную гигиену. Об этом заявила глава Роспотребназдора Анна Попова.В четверг утром стало известно об обнаружении первого в стране случая заболевания новым штаммом COVID-19. Диагноз подтвержден у заболевшего в Пензенской области. О состоянии его здоровья Роспотребнадзор не сообщил, но заверил, что новых ограничений в связи с этим не последует.Вместе с тем, Попова предупредила, что при "кракене" наработанной иммунной защиты может не хватить."Кракен" выявили в октябре 2022 года. Как отметили в ВОЗ, мутации позволяют ему прикрепляться к клетке и легко копироваться, из-за чего вирус считается самым заразным из всех известных вариантов коронавируса. При этом сейчас нет признаков, что новый подвариант провоцирует особую тяжесть заболевания.По оценкам медиков, симптомы нового штамма коронавируса "кракен" классические: повышенная температура до 38 градусов (иногда может отсутствовать или повыситься незначительно); насморк и першение в горле, кашель; слабость и ломота в теле.Читайте также на РИА Новости Крым:Академик Онищенко дал прогноз для Крыма по гриппу и коронавирусуОРВИ, грипп и COVID-19 пошли в рост – Роспотребнадзор

https://crimea.ria.ru/20230111/strashnyy-kraken-i-nestrashnyy-gripp-v-krymu-est-letalnye-iskhody-1126334210.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роспотребнадзор, штамм коронавируса кракен, коронавирус в крыму, коронавирус, распространение коронавируса в рф, здоровье, анна попова