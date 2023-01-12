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Попова о новом штамме "Кракен": иммунной защиты может не хватить - РИА Новости Крым, 12.01.2023
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Попова о новом штамме "Кракен": иммунной защиты может не хватить
Попова о новом штамме "Кракен": иммунной защиты может не хватить - РИА Новости Крым, 12.01.2023
Попова о новом штамме "Кракен": иммунной защиты может не хватить
У переболевших коронавирусной инфекцией и вакцинированных нет преимущества перед омикрон-штаммом коронавируса "кракен", поэтому нужно беречь здоровье и... РИА Новости Крым, 12.01.2023
2023-01-12T21:15
2023-01-12T21:17
роспотребнадзор
штамм коронавируса кракен
коронавирус в крыму
коронавирус
распространение коронавируса в рф
здоровье
анна попова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. У переболевших коронавирусной инфекцией и вакцинированных нет преимущества перед омикрон-штаммом коронавируса "кракен", поэтому нужно беречь здоровье и соблюдать личную гигиену. Об этом заявила глава Роспотребназдора Анна Попова.В четверг утром стало известно об обнаружении первого в стране случая заболевания новым штаммом COVID-19. Диагноз подтвержден у заболевшего в Пензенской области. О состоянии его здоровья Роспотребнадзор не сообщил, но заверил, что новых ограничений в связи с этим не последует.Вместе с тем, Попова предупредила, что при "кракене" наработанной иммунной защиты может не хватить."Кракен" выявили в октябре 2022 года. Как отметили в ВОЗ, мутации позволяют ему прикрепляться к клетке и легко копироваться, из-за чего вирус считается самым заразным из всех известных вариантов коронавируса. При этом сейчас нет признаков, что новый подвариант провоцирует особую тяжесть заболевания.По оценкам медиков, симптомы нового штамма коронавируса "кракен" классические: повышенная температура до 38 градусов (иногда может отсутствовать или повыситься незначительно); насморк и першение в горле, кашель; слабость и ломота в теле.Читайте также на РИА Новости Крым:Академик Онищенко дал прогноз для Крыма по гриппу и коронавирусуОРВИ, грипп и COVID-19 пошли в рост – Роспотребнадзор
https://crimea.ria.ru/20230111/strashnyy-kraken-i-nestrashnyy-gripp-v-krymu-est-letalnye-iskhody-1126334210.html
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роспотребнадзор, штамм коронавируса кракен, коронавирус в крыму, коронавирус, распространение коронавируса в рф, здоровье, анна попова
Попова о новом штамме "Кракен": иммунной защиты может не хватить

Попова: иммунной защиты после вакцины или перенесенного ковида недостаточно при "кракене"

21:15 12.01.2023 (обновлено: 21:17 12.01.2023)
 
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© РИА Новости . Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. У переболевших коронавирусной инфекцией и вакцинированных нет преимущества перед омикрон-штаммом коронавируса "кракен", поэтому нужно беречь здоровье и соблюдать личную гигиену. Об этом заявила глава Роспотребназдора Анна Попова.
В четверг утром стало известно об обнаружении первого в стране случая заболевания новым штаммом COVID-19. Диагноз подтвержден у заболевшего в Пензенской области. О состоянии его здоровья Роспотребнадзор не сообщил, но заверил, что новых ограничений в связи с этим не последует.
Вместе с тем, Попова предупредила, что при "кракене" наработанной иммунной защиты может не хватить.
"Иммунной защиты, сформированной после предыдущей встречи с другим геновариантом или после вакцинации, может не хватить, нужно быть осторожнее и нужно позаботиться о своем здоровье", - цитирует главу Роспотребнадзора РИА Новости.
"Кракен" выявили в октябре 2022 года. Как отметили в ВОЗ, мутации позволяют ему прикрепляться к клетке и легко копироваться, из-за чего вирус считается самым заразным из всех известных вариантов коронавируса. При этом сейчас нет признаков, что новый подвариант провоцирует особую тяжесть заболевания.
По оценкам медиков, симптомы нового штамма коронавируса "кракен" классические: повышенная температура до 38 градусов (иногда может отсутствовать или повыситься незначительно); насморк и першение в горле, кашель; слабость и ломота в теле.
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