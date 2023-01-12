https://crimea.ria.ru/20230112/grozyat-li-rossiyanam-novye-ogranicheniya-iz-za-krakena-1126356454.html

Грозят ли россиянам новые ограничения из-за "кракена"

Грозят ли россиянам новые ограничения из-за "кракена" - РИА Новости Крым, 12.01.2023

Грозят ли россиянам новые ограничения из-за "кракена"

Каких-либо ограничений из-за выявления в России случая заражения омикрон-штаммом коронавируса "кракен" вводить не планируется. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 12.01.2023

2023-01-12T11:32

2023-01-12T11:32

2023-01-12T11:32

роспотребнадзор

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штамм коронавируса кракен

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Каких-либо ограничений из-за выявления в России случая заражения омикрон-штаммом коронавируса "кракен" вводить не планируется. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.Об обнаружении первого в стране случая нового штамма COVID "кракена" стало известно в четверг утром. Диагноз подтвержден у заболевшего в Пензенской области. О состоянии его здоровья Роспотребнадзор не сообщил, но заверил, что новых ограничений в связи с этим не последует.Что такое "кракен"-штамм"Кракен" выявили в октябре 2022 года. Как отметили в ВОЗ, мутации позволяют ему прикрепляться к клетке и легко копироваться, из-за чего вирус считается самым заразным из всех известных вариантов коронавируса. При этом сейчас нет признаков, что новый подвариант провоцирует особую тяжесть заболевания.Пока что "кракен" выявили в более чем 20 странах, но число вызванных им заражений растет. В ВОЗ ожидают новых волн инфекции по всему миру, однако полагают, что это не приведет к всплескам смертности.Симптомы "кракена"На фоне распространения заболевания врачи рекомендуют чаще мыть руки, соблюдать социальную дистанцию, избегать скопления людей, пользоваться индивидуальными масками. При появлении симптоматики медики призывают не заниматься самолечением, а обратиться к врачам.Читайте также на РИА Новости Крым:Страшный "кракен" и "нестрашный" грипп: в Крыму есть летальные исходыОчень тяжелый грипп: врач оценил ситуацию с заболеваемостью в КрымуСкачок заболеваемости COVID: сводка по Крыму и Севастополю

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роспотребнадзор, распространение коронавируса в рф, коронавирус в крыму, коронавирус, здоровье, здравоохранение в россии, общество, штамм коронавируса кракен