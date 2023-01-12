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Грозят ли россиянам новые ограничения из-за "кракена"
Грозят ли россиянам новые ограничения из-за "кракена" - РИА Новости Крым, 12.01.2023
Грозят ли россиянам новые ограничения из-за "кракена"
Каких-либо ограничений из-за выявления в России случая заражения омикрон-штаммом коронавируса "кракен" вводить не планируется. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 12.01.2023
2023-01-12T11:32
2023-01-12T11:32
2023-01-12T11:32
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распространение коронавируса в рф
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штамм коронавируса кракен
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Каких-либо ограничений из-за выявления в России случая заражения омикрон-штаммом коронавируса "кракен" вводить не планируется. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.Об обнаружении первого в стране случая нового штамма COVID "кракена" стало известно в четверг утром. Диагноз подтвержден у заболевшего в Пензенской области. О состоянии его здоровья Роспотребнадзор не сообщил, но заверил, что новых ограничений в связи с этим не последует.Что такое "кракен"-штамм"Кракен" выявили в октябре 2022 года. Как отметили в ВОЗ, мутации позволяют ему прикрепляться к клетке и легко копироваться, из-за чего вирус считается самым заразным из всех известных вариантов коронавируса. При этом сейчас нет признаков, что новый подвариант провоцирует особую тяжесть заболевания.Пока что "кракен" выявили в более чем 20 странах, но число вызванных им заражений растет. В ВОЗ ожидают новых волн инфекции по всему миру, однако полагают, что это не приведет к всплескам смертности.Симптомы "кракена"На фоне распространения заболевания врачи рекомендуют чаще мыть руки, соблюдать социальную дистанцию, избегать скопления людей, пользоваться индивидуальными масками. При появлении симптоматики медики призывают не заниматься самолечением, а обратиться к врачам.Читайте также на РИА Новости Крым:Страшный "кракен" и "нестрашный" грипп: в Крыму есть летальные исходыОчень тяжелый грипп: врач оценил ситуацию с заболеваемостью в КрымуСкачок заболеваемости COVID: сводка по Крыму и Севастополю
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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роспотребнадзор, распространение коронавируса в рф, коронавирус в крыму, коронавирус, здоровье, здравоохранение в россии, общество, штамм коронавируса кракен
Грозят ли россиянам новые ограничения из-за "кракена"
Роспотребнадзор: никаких ограничений из-за обнаружения "кракена" в России вводить не будут
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Каких-либо ограничений из-за выявления в России случая заражения омикрон-штаммом коронавируса "кракен" вводить не планируется. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
Об обнаружении первого в стране случая
нового штамма COVID "кракена" стало известно в четверг утром. Диагноз подтвержден у заболевшего в Пензенской области. О состоянии его здоровья Роспотребнадзор не сообщил, но заверил, что новых ограничений в связи с этим не последует.
"Никаких ограничений в связи с обнаружением нового подварианта штамма омикрон "кракен" вводить не планируется", - говорится в сообщении ведомства.
Что такое "кракен"-штамм
"Кракен" выявили в октябре 2022 года. Как отметили в ВОЗ, мутации позволяют ему прикрепляться к клетке и легко копироваться, из-за чего вирус считается самым заразным из всех известных вариантов коронавируса. При этом сейчас нет признаков, что новый подвариант провоцирует особую тяжесть заболевания.
Пока что "кракен" выявили в более чем 20 странах, но число вызванных им заражений растет. В ВОЗ ожидают новых волн инфекции по всему миру, однако полагают, что это не приведет к всплескам смертности.
Симптомы "кракена"
По оценкам медиков, симптомы нового штамма коронавируса "кракен" классические: повышенная температура до 38 градусов (иногда может отсутствовать или повыситься незначительно); насморк и першение в горле, кашель; слабость и ломота в теле.
На фоне распространения заболевания врачи рекомендуют чаще мыть руки, соблюдать социальную дистанцию, избегать скопления людей, пользоваться индивидуальными масками. При появлении симптоматики медики призывают не заниматься самолечением, а обратиться к врачам.
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