https://crimea.ria.ru/20230112/skachok-zabolevaemosti-covid-svodka-po-krymu-i-sevastopolyu-1126355665.html
Скачок заболеваемости COVID: сводка по Крыму и Севастополю
Скачок заболеваемости COVID: сводка по Крыму и Севастополю - РИА Новости Крым, 12.01.2023
Скачок заболеваемости COVID: сводка по Крыму и Севастополю
В Крыму и Севастополе выявлено 43 новых случая заражения коронавирусом, умерли два человека. Сутками ранее медики подтвердили диагноз у 19 пациентов. РИА Новости Крым, 12.01.2023
2023-01-12T11:04
2023-01-12T11:04
2023-01-12T11:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе выявлено 43 новых случая заражения коронавирусом, умерли два человека. Сутками ранее медики подтвердили диагноз у 19 пациентов.COVID-сводка по КрымуНа территории Республики Крым зарегистрирован 21 случай новой коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 210 915 положительных на COVID-19."За истекшие сутки госпитализированы три пациента, за все время на стационарном лечении находились 62 704 человека. Выписаны за прошедший день восемь человек, за весь период – 203 668", - проинформировали в региональном минздраве.Скончался еще один пациент. Таким образом, количество жертв пандемии достигло 5414.Ситуация с COVID-19 в СевастополеВ городе зарегистрировано 22 новых случая заболевания COVID-19, умер один пациент в возрасте 79 лет."В ковидные стационары госпитализированы четыре человека. На данный момент в больницах находятся 42 пациента, из них 36 - с подтвержденным COVID-19", - рассказали в правительстве Севастополя.В горбольницах развернуты 104 койки для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 97 435 человек, выздоровели 94 816.Читайте также на РИА Новости Крым:Первый случай заражения "кракеном" выявлен в РоссииАкадемик Онищенко дал прогноз для Крыма по гриппу и коронавирусуКогда переболевший ОРВИ человек перестает быть заразным
https://crimea.ria.ru/20230111/strashnyy-kraken-i-nestrashnyy-gripp-v-krymu-est-letalnye-iskhody-1126334210.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости крыма, крым, коронавирус в крыму, коронавирус, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в крыму и севастополе, общество, здоровье
Скачок заболеваемости COVID: сводка по Крыму и Севастополю
В Крыму и Севастополе выявили 43 новых случая COVID-19, умерли два человека
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе выявлено 43 новых случая заражения коронавирусом, умерли два человека. Сутками ранее медики подтвердили диагноз у 19 пациентов.
COVID-сводка по Крыму
На территории Республики Крым зарегистрирован 21 случай новой коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 210 915 положительных на COVID-19.
"За истекшие сутки госпитализированы три пациента, за все время на стационарном лечении находились 62 704 человека. Выписаны за прошедший день восемь человек, за весь период – 203 668", - проинформировали в региональном минздраве.
Скончался еще один пациент. Таким образом, количество жертв пандемии достигло 5414.
Ситуация с COVID-19 в Севастополе
В городе зарегистрировано 22 новых случая заболевания COVID-19, умер один пациент в возрасте 79 лет.
"В ковидные стационары госпитализированы четыре человека. На данный момент в больницах находятся 42 пациента, из них 36 - с подтвержденным COVID-19", - рассказали в правительстве Севастополя.
В горбольницах развернуты 104 койки для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 97 435 человек, выздоровели 94 816.
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